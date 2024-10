VIDEO Cum arată traseul Turului Franței din 2025 – Șase etape de munte, plus o diferență de nivel impresionantă

Organizatorii Turului Franței au prezentat traseul din 2025, întrecerea urmând să aibă un total de 3320 de kilometri. Vor fi în total șase etape de munte, iar competiția se va disputa 100% doar pe teritoriul Franței.

După trei ediții în care startul s-a dat din afara granițelor Franței (Copenhaga acum doi ani, Bilbao acum un an și Florența la ediția din acest an) a venit rândul ca tot traseul din 2025 să fie pe teritoriul Franței.

Vor fi în total 3320 de kilometri, iar șase din totalul de 21 de etape vor fi de munte. Organizatorii vorbesc despre o diferență de nivel de 51.550 de metri.

Turul Franței 2025 va avea loc în perioada 5-27 iulie.

The #TDF2025 :

🚩 3 320 km

📍 8 new stage towns and sites

⛰ 6 mountain stages

🇫🇷 A 100% French route

😱 51.550m of total vertical gain

Le #TDF2025 :

🚩 3 320 km

📍 8 villes et sites étapes inédits

⛰ 6 étapes de montagne

🇫🇷 Un parcours 100% Français

😱 51.550 m de D+ total pic.twitter.com/m6RcsiMLRJ

— Tour de France™ (@LeTour) October 29, 2024