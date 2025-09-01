VIDEO Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a ținut-o în șah pe campioana FC Barcelona (1-1)
FC Barcelona a pierdut primele puncte din acest sezon de La Liga pe terenul celor de la Rayo Vallecano, disputa încheindu-se la egalitate, scor 1-1. La gazde, Andrei Rațiu a fost integralist.
Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 40 pentru catalani dintr-un penalti contestat vehement de gazde, iar la pauză s-a intrat cu 1-0 pentru formația blau-grana.
Fran Perez a restabilit egalitatea în minutul 67, iar Rayo a continuat să practice un fotbal curajos, ofensiv.
Marile ocazii de gol de până la finalul disputei le-au aparținut celor de la Rayo, iar după aspectul general al jocului Barcelona se poate declara mulțumită cu remiza bifată pe terenul grupării madrilene.
Clasament La Liga
1 Real Madrid 9 puncte (6-1 golaveraj)
2 Athletic Bilbao 9 (6-3)
3 Villarreal 7 (8-1)
4 Barcelona 7 (7-3)
5 Espanyol 7 (5-3) etc.
Rezumatul partidei dintre Rayo Vallecano și FC Barcelona
