Andrei Ratiu / Sursa foto: Alexandre Martins/DPPI/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
Andrei Ratiu / Sursa foto: Alexandre Martins/DPPI/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

VIDEO Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a ținut-o în șah pe campioana FC Barcelona (1-1)

Sportz1 Sep 0 comentarii

FC Barcelona a pierdut primele puncte din acest sezon de La Liga pe terenul celor de la Rayo Vallecano, disputa încheindu-se la egalitate, scor 1-1. La gazde, Andrei Rațiu a fost integralist.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 40 pentru catalani dintr-un penalti contestat vehement de gazde, iar la pauză s-a intrat cu 1-0 pentru formația blau-grana.

Fran Perez a restabilit egalitatea în minutul 67, iar Rayo a continuat să practice un fotbal curajos, ofensiv.

Marile ocazii de gol de până la finalul disputei le-au aparținut celor de la Rayo, iar după aspectul general al jocului Barcelona se poate declara mulțumită cu remiza bifată pe terenul grupării madrilene.

Clasament La Liga

1 Real Madrid 9 puncte (6-1 golaveraj)
2 Athletic Bilbao 9 (6-3)
3 Villarreal 7 (8-1)
4 Barcelona 7 (7-3)
5 Espanyol 7 (5-3) etc.

Rezumatul partidei dintre Rayo Vallecano și FC Barcelona

