VIDEO Campioana din 2023, învinsă clar la US Open – Coco Gauff a părăsit competiția de la New York

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coco Gauff, marea favorită a americanilor și campioana de acum doi ani de zile de la Flushing Meadows, a părăsit US Open 2025 în faza optimilor. Gauff a fost învinsă categoric, scor 3-6, 2-6, de Naomi Osaka.

Ajunsă la 27 de ani, Osaka a avut o evoluție solidă, iar victoria nu poate fi pusă în vreun fel la îndoială.

Succesul e cu atât mai surprinzător cu cât Gauff (21 de ani) a avut un sezon bun, încununat cu titlul major cucerit pe zgura de la Roland Garros în luna iunie a acestui an.

Dublă campioană la US Open în 2018 și 2020, Osaka a făcut pasul în sferturile ediției din acest an (e pentru a treia oară în carieră calificată în acestă fază a competiției de Grand Slam de la New York).

În total, Naomi a ajuns la 27 de victorii la US Open, cu una peste cele bifate la Australian Open.

Pentru un loc în semifinalele ultimului Grand Slam al sezonului, Osaka va avea de luptat cu Karolina Muchova (Cehia – cap de serie 11).

Programul sferturilor feminine de la US Open 2025

Aryna Sabalenka (1) vs Marketa Vondrousova

Jessica Pegula (4) vs Barbora Krejcikova

Karolina Muchova (11) vs Naomi Osaka (23)

Amanda Anisimova (8) vs Iga Swiatek (2)

Rezumatul partidei dintre Coco Gauff și Naomi Osaka