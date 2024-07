Victoria’s Secret revine după 5 ani de absență cu celebrul show / Evenimenul s-a întrerupt în urma unui scandal cu acuzații de misoginism și hărțuire sexuală / Fostul organizator a refuzat să angajeze modele plus-size sau transgender

Victoria’s Secret, brandul de lenjerie intimă americană fondat în 1977, revine în 2024 în forță cu celebrul show anual după cinci ani de pauză, anunță WWD. Iar de data asta femeile sunt la putere. Victoria’s Secret a definit feminitatea pentru milioane de femei. Catalogul, dar și prezentările de modă erau pietre de temelie pentru întreaga lume. Pentru modele erau un adevărat scop să ajungă să aibă titlul de „Înger” pentru că acesta garanta celebritatea internațională.

Celebra prezentare de modă, care nu este doar o prezentare este un adevărat spectacol nu a mai avut loc din 2018 din cauza demisiei, cauzată de presiunea publică, a lui Edward Razek pentru acuzații de misoginism și hărțuire sexuală. Razek este om de afaceri american cunoscut pentru fostul său rol de Chief Marketing Officer pentru L Brands, unde a dezvoltat Victoria’s Secret Angels și prezentarea anuală de modă a companiei.

Dar anul acesta, deși nu s-a anunțat încă data și locul cele două producătoare, directoare ale brandului de multă vreme, Janie Schaffer, directoarea de design și creație, alături de Sarah Sylvester, vicepreședinte executiv al departamentului de marketing, au discutat despre ceea ce plănuiesc pentru mult-așteptata revenire a defilării. Cele două sunt optimiste în ceea ce privește această nouă variantă a spectacolului că va fi ceva ce spectatorii nu au mai văzut.

„Am evoluat atât de mult ca afacere în ultimii trei ani și chiar ne-am transformat enorm. Suntem foarte confortabile cu locul în care ajungem ca brand și ne simțim foarte încrezătoare”, a declarat Schaffer. „Aceasta este într-adevăr o celebrare a tot ceea ce am făcut. Credeți-mă, avem atât de mulți fani încât există un element în care oamenii spun: <<Aduceți-l înapoi exact cum a fost înainte. Aduceți înapoi exact aceleași modele și nu schimbați nimic!>>”, a adăugat ea pentru WWD.

Dar schimbările sunt în curs de desfășurare. „Va fi mai mare și mai bun decât a văzut toată lumea până acum, a declarat Schaffer, care s-a alăturat companiei în 2008, a plecat în 2012 și a revenit în 2020. Noul spectacol este menit să fie o celebrare a cât de uimitor a fost spectacolul de modă … dar prin prisma Victoria’s Secret de astăzi, mai degrabă decât prin prisma Victoria’s Secret de altădată”, a adăugat ea.

Ultimul spectacol Victoria’s Secret, care a avut loc în 2018, a prezentat „îngerii” Victoria’s Secret și interpretări susținute de artiști celebrii precum Shawn Mendes, Rita Ora, The Chainsmokers, Bebe Rexha, Halsey, Leela James, Kelsea Ballerini și The Struts.

La vremea aceea, Victoria’s Secret făcea parte din L Brands, iar un articol publicat în 2020 în New York Times susținea că există o „cultură a misoginiei, a intimidării și a hărțuirii”. Ediția specială anuală a brandului a fost anulată în 2019, iar Edward Razek, director de marketing al prezentării de modă, a plecat după ce a primit reacții negative pentru că a refuzat să angajeze modele plus-size sau transgender.

În 2021, Victoria’s Secret s-a transformat într-o companie publică independentă, iar în 2023, brandul a revenit cu un documentar „The Victoria’s Secret World Tour”. Difuzat pe Amazom Prime, documentarul a evidențiat VS20, un grup de 20 de designeri globali care au conceput look-uri personalizate pentru modelele de pe podiumurile brandului.

VS & Co. a înregistrat o pierdere netă de 4 milioane de dolari în cel mai recent trimestru, încheiat la 4 mai, pe fondul unei scăderi a vânzărilor de 3,4% de la an la an.

Sarah Sylvester declară pentru WWD că Victoria’s Secret a avut în vedere 3 puncte cheie: diversitate, echitate și incluziune în tot ceea ce face, de la podium până la întreaga afacere.

„Aceasta este cea mai importantă parte a transformării noastre din ultimii ani. Vrem să fim un brand la care pot participa toate femeile, fie că este vorba de vizionarea emisiunii, de prima probă de sutien cu noi și de urmărirea noastră pe rețelele sociale. Spectacolul de modă va fi reprezentarea supremă a acestui lucru”, a adăugat Sylvester. „Toate femeile vor fi reprezentate [pe podium]. Este foarte important”, spune ea pentru WWD.

Tot ceea ce va fi prezentat pe podium va putea fi cumpărat de către cei care se uită sau sunt prezenți la acest show. De la colecția de îmbrăcăminte intimă de vacanță până la colecția de sport VS.

„Este doar o altă modalitate de a face brandul mai accesibil și mai inclusiv, și puteți cumpăra ceea ce vedeți de fapt pe podium”, a spus Schaffer.

Înainte show-ul Victoria’s Secret era bine cunoscut pentru exclusivitate produselor prezentate pe podium, dar și pentru sutienul unic pe care îl purta un singur model, care încheia show-ul și era o adevărată piesă de colecție, care putea să ajungă și la 100 de mii de euro.

Sylvester nu a vrut să spună dacă show-ul va fi televizat sau livestreamed online. „Ne uităm la toate opțiunile noastre”, a spus ea. „Suntem foarte curioși cum se va arăta asta în moduri noi și mai moderne. Ne concentrăm cu adevărat pe clientela noastră și pe locul în care acestea își petrec timpul. Suntem curioși ce poate însemna asta în acest an. Este posibil ca televiziunea să fie sau să nu mai fie ca înainte.” spune ea pentru WWD.

Până acum, Victoria’s Secret a confirmat că Taylor Hill, un model american și fost „înger” Victoria’s Secret, și Mayowa Nicholas, un model nigerian, vor defila în cadrul prezentării de modă. Nicholas defilează pentru prima dată. Hill apare, de asemenea și în campania publicitară de toamnă a brandului și este bine cunoscută prin prisma multiplelor campanii și defilări de modă de la Victoria’s Secret.

Schaffer și-a amintit și că atunci când au postat pe Instagram că prezentarea de modă se va întoarce în această toamnă reacția publicului a fost extraordinară.

„Am avut o reacție atât de incredibilă. Cred că ne-a depășit toate recordurile, de la Instagram la Tik Tok. 98% dintre comentariile pozitive au venit de la oamenii nerăbdători să vadă spectacolul revenind, și am avut peste 10 miliarde de impresii”, a spus Schaffer.

Aripile vor reveni cu siguranță. „Ne plac aripile metaforice, de la putere la fragilitate, tot ceea ce reprezintă o femeie. Pentru noi, îmbrățișăm aripile. Va fi plin de aripi frumoase”, a spus Schaffer.

Schaffer nu a putut preciza numărul exact de modele care vor participa. „Va fi un număr foarte mare de modele. Cred că vom bate recordul pentru numărul de modele care vor defila. De asemenea, avem o colecție de vacanță foarte mare. Sunt atât de multe domenii ale afacerii noastre pe care vrem să le reprezentăm”, a spus ea pentru WWD.

„Va fi o prezentare în care se va cânta și se va dansa. Va fi o mulțime de divertisment, o mulțime de modele, o mulțime de aripi, o mulțime de glamour. Va fi absolut minunat” a spus ea.

La ce ne așteptăm pe să vedem podium?

„Brandul lucrează cu stiliști, directori artistici și artiști pentru a aduce „surprize” clienților – în ceea ce privește lenjeria și îmbrăcămintea, a spus Schaffer. Se va simți ca o prezentare de modă extraordinară”, a spus Schaffer.

Sylvester a adăugat că intenționează să prezinte și noua lor colecție Sport, care va fi prezentată pe podium „într-un mod fun și neașteptat”. Brandul a avut anterior o colecție Sport de succes, dar a renunțat la această, a spus Schaffer. Cu toate acestea, compania a readus la viață VS Sport și include țesături tehnice văzute prin lentila high-fashion.

„O prezentare de modă este un mod perfect pentru noi de a putea arăta punctul de vedere al Victoria’s Secret pentru Sport”, a spus Schaffer. Colecția include de la îmbrăcăminte exterioară reflectorizantă pentru alergare până la țesături tehnice pentru jambiere. „Sutienele noastre de sport sunt de neegalat. Avem deja cel mai bun sutien sport din lume cu Featherweight Max. Sunt ușoare, dar foarte rezistente. Vă puteți antrena cu ele și le puteți purta toată ziua. Acest lucru ne permite să aducem clienților cea mai bună categorie a noastră, și anume sutienele”, a declarat Schaffer pentru WWD.

Sylvester a spus că campania de toamnă va fi lansată joi, această fiind filmată în Anglia. „Avem o linie foarte mare cu care vrem să fim pe feed-ul vostru social, în afara casei, în videoclipuri, într-adevăr doar peste tot”.

Amândouă am făcut parte din companie de mult timp, dar nu am produs niciodată o prezentare de modă, spune Sylvester. La care adaugă „Nu venim cu o mulțime de noțiuni preconcepute că <<trebuie să faci asta, sau trebuie să faci aia>>, ceea ce a fost foarte distractiv pentru noi.” Ea a mai spus și că au putut să gândească liber și au făcut lucruri care au fost anterior restrictive.

„Aduce, de asemenea, și perspectiva unei femei în această privință”, a spus Schaffer. „Ceea ce este extraordinar când te uiți la afacerea de astăzi, și te uiți la faptul că Sarah și cu mine am lucrat la acest spectacol, și apoi te uiți la toate cele implicate în spectacol și toate cele care proiectează acest produs, toate suntem femei. Aceasta este o schimbare atât de fundamentală pentru brand”, a spus ea. „O dată ce vă uitați la ea prin ochii unei femei, se simte complet diferit.”

Surse utilizate: wwd.com, nytimes.com

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra.