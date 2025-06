Victor Negrescu: Apel la calm şi seriozitate / Am avut dreptate în privința posibilității de a avea premier tehnocrat cât și a faptului că Ilie Bolojan este probabil să refuze (momentan!) să fie premier

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu face apel la calm şi seriozitate, îndeamnă politicienii să „fie mai prudenţi” în declaraţii şi pledează pentru „negocieri la vedere” pentru interesul public, transmite Agerpres.

„Apel la calm şi seriozitate. Într-un context politic în continuare extrem de volatil, este important ca oamenii politici să fie mai prudenţi în declaraţii şi mai puţini radicali în poziţiile lor. Românii au mari aşteptări, dar şi mari temeri, iar clasa politică are responsabilitatea de a-i nu dezamăgi din nou. Disputele politice nu alimentează decât extremismul. Avem nevoie să unim toţi românii, şi pe cei care ne-au votat, şi pe cei care nu ne-au votat, în jurul unui proiect de ţară realist. Am evitat în ultima săptămână să mai comentez public subiectul negocierilor pentru a evita tot felul de interpretări sau atacuri chiar dacă am avut dreptate în privinţa posibilităţii de a avea un premier tehnocrat sau a blocajului în negocieri cât şi a faptului că Ilie Bolojan este probabil să refuze (momentan!) să fie premier”, a scris Negrescu duminică, pe Facebook.

El susţine că României îi lipseşte, în prezent, „o viziune clară” pentru direcţia în care se va îndrepta.

„Dincolo de setul de măsuri economice, ce ne lipseşte astăzi este o viziune clară pentru direcţia în care vrem să ducem România. Preşedintele Nicuşor Dan, prin votul primit, care a avut toate culorile politice, trebuie să facă acest lucru. Acum urmează ultimele zile de negociere şi nominalizarea viitorului prim-ministru. Programul viitorului Guvern este, în opinia mea, cel mai important lucru”, a adăugat Negrescu.

Potrivit lui Negrescu, principiile asupra cărora s-ar putea găsi „un consens rapid” sunt: scăderea cheltuielilor ca primă măsură; toleranţă zero la evaziune fiscală, incompetenţă şi corupţie; fără privilegii politice, fiscale sau de altă natură; măsuri „proporţionale şi echitabile”; decizii care să nu afecteze creşterea economică a României şi posibilităţile de dezvoltare pe termen lung; o parte din măsuri să aibă caracter temporar; măsuri suportabile de cei vizaţi; atragerea prioritară a fondurilor europene; pensii şi salarii netăiate; măsurile cu analize de impact.

„Nu e teorie. Este practică. Dacă există cu adevărat voinţă, aceste principii se traduc automat în legi şi măsuri fiscale. Mai puţină gâlceavă politică, mai puţină dramă şi mai multe soluţii. Toate negocierile la vedere pentru interesul public”, a transmis Negrescu.