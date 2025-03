Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii: Sper să obţinem de la judecători responsabili condamnări la pedepse adevărate, pentru că acesta este scopul legii penale/ Preşedinte ICCJ: Judecătorul are ultimul cuvânt. Indiferent la ce soluţie ajunge, indiferent pe cine nemulţumeşte

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, a afirmat, marţi, la bilantul Parchetului General, că speră ca 2025 este anul în care redescoperă curajul, onoarea şi demnitatea ca magistraţi. ”Sper să reuşim să obţinem de la judecători responsabili condamnări la pedepse adevărate pentru că acesta este scopul legii penale”, a arătat el. În replică, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Corina Corbu, a declarat că judecătorul are ultimul cuvânt în interpretarea şi aplicarea legii, indiferent la ce soluţie ajunge într-un proces şi pe cine nemulţumeşte. Ea a adăugat că un judecător nu trebuie să fie popular şi că rolul lui este să aplice legea, transmite News.ro.

”În final, sper ca anul 2025 să fie un an în care să redescoperim curajul onoarea, demnitatea, verticalitatea, ca oameni şi ca magistraţi. Sper să reuşim să obţinem de la judecători responsabili condamnări la pedepse adevărate, pentru că acesta este scopul legii penale. Sper să fim noi, toţi, procurorii, nişte oameni curajoşi care să luăm măsuri preventive şi să luptăm împotriva fenomenului infracţional care se manifestă din plin în România şi sper să avem sănătate şi putere de muncă”, a afirmat vicepreşedintele CSM.

El a precizat că în România fenomenul infracţional este în creştere.

”Pentru că infracţiuni, după cum probabil se văd din toate bilanţurile la care am fost, fenomenul infracţional este în creştere. Chiar dacă ne comparăm cu alte state în care avem situaţii de mare violenţă, situaţii de atentate şi noi nu avem şi într-adevăr România este o ţară sigură, nu putem să nu constatăm că acest fenomen infracţional este în creştere, fenomenul corupţiei este larg răspândit, fenomenul infracţionalităţii economice este o mare problemă şi, de asemenea, violenţa este în creştere. În general, toate bilanţurile la care am fost arată o creştere a fenomenului infracţional”, a transmis Claudiu Sandu.

Preşedintele ICCJ, Corina Corbu, prezent la eveniment, a ţinut să clarifice câteva aspecte după discursul vicepreşedintelui CSM.

”Aş vrea să ne reamintim cu toţii că trăim totuşi într-un stat de drept. Aş vrea să ne reamintim cu toţii că judecătorul este cel care rosteşte dreptul, că judecătorul este cel care are ultimul cuvânt în interpretarea şi aplicarea legii, indiferent la ce soluţie ajunge, făcând asta într-un proces, indiferent pe cine nemulţumeşte. Judecătorul nu trebuie să fie popular, singurul lui rol este să aplice legea. Tot ce îl ghidează pe judecător este aplicarea legii, nimic altceva. Nu există concluzii de genul: dezavantajăm victimele sau alte cuvinte care spun eu că sunt un pic nepotrivite. În momentul în care trebuie să nu uităm cu toţii că jurământul pe care l-am depus şi dumneavoastră, ca procurori, şi noi, ca judecători, în momentul în care am îmbrăcat roba, eu mi-l amintesc foarte bine, am jurat să respectăm drepturi şi libertăţi fundamentale cu tot ce înseamnă asta. Dacă asta poate să nemulţumească într-un fel sau altul, e o chestiune pe care nu o discutăm”, a afirmat Corina Corbu.

Ea a menţionat că practica judiciară se schimbă deoarece şi lumea din jurul nostru evoluează.

”Dacă practica judiciară se schimbă, evoluează, este firesc să se întâmple asta, pentru că lumea din jurul nostru evoluează. Dacă judecătorii au conturat deja o jurisprudenţă într-un sens sau altul, ea trebuie să fie urmată indiferent dacă asta mulţumeşte, nemulţumeşte, indiferent dacă asta poate să conducă la închiderea unor dosare şi aşa mai departe. Îmi doresc să ne înţelegem cu toţii rolul constituţional, judecători şi procurori, şi să înţelegem că vom avea o colaborare corectă întotdeauna în beneficiul actului de justiţie şi al cetăţeanului dacă vom rămâne în liniile de competenţă stabilite foarte clar de Constituţie”, a mai transmis Corina Corbu.