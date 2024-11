Verstappen răspunde criticilor privind pilotajul său: Sunt triplu campion mondial, ştiu ce fac

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), actualul lider al Campionatului Mondial de Formula 1, a răspuns criticilor care i-au fost aduse după ce a primit două penalizări succesive din partea comisarilor Marelui Premiu al Mexicului, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru două depăşiri controversate în faţa rivalului său în lupta pentru titlu, britanicul Lando Norris, transmite Agerpres.

Cei doi piloţi au revenit joi asupra incidentului de pe Autodromo Hermanos Rodriguez, iar opiniile lor nu s-au schimbat prea mult. „99% dintre oameni cred că a meritat sancţiunile pe care le-a primit”, a spus Norris. „În ceea ce mă priveşte, a trebuit să evit două accidente. Întotdeauna am spus că îmi doresc bătălii curate şi, după părerea mea, asta am făcut şi am susţinut de la începutul carierei mele. Nu depinde de mine să-mi schimb modul de a face lucrurile, ci de el”, a adăugat britanicul.

Incidentul dublu din Mexic a generat multe critici care vizează modul lui Verstappen de a se apăra. Unele dintre reproşurile adresate olandezului au venit din partea britanicului Damon Hill, campionul mondial din 1996, care a afirmat în cadrul podcastului Skysport F1: „Problema lui Max este că pur şi simplu refuză să cedeze cel mai mic teren în timpul unei depăşiri”. Hill a continuat cu reproşurile: „Nu ar trebui să ai voie să-ţi foloseşti maşina ca pe o armă”.

Max Verstappen a reacţionat la rândul său joi, într-un mod foarte scurt şi destul de sec la comentariile fostului pilot din Albion: „Nu ascult astfel de sfaturi. Sunt triplu campion mondial. Cred că ştiu ce fac. Am părerea mea despre aceşti oameni, dar nu trebuie să o împărtăşesc. Ascult doar persoanele apropiate de mine. Unii sunt acolo doar pentru a atrage probleme. Şi ştiu cine sunt aceşti oameni. Nu le dau nicio atenţie. Sunt într-un moment al carierei mele în care ştiu ce oameni mă susţin”.

Campionul olandez nu intenţionează să-şi schimbe stilul de apărare şi nici nu are de gând să intre în discuţiile celor care doresc modificări ale regulilor de penalizare. „Uneori lucrează în favoarea ta, alteori nu. Lucrurile nu vor fi niciodată perfecte. Te vei implica într-o confruntare şi apoi vei dori mai multe reguli pentru a determina ce este permis şi ce nu. Iar atunci când lucrurile sunt prea reglementate, vrei să relaxezi regulamentul. Este o dezbatere fără sfârşit”, a comentat pilotul echipei Red Bull.

Clasamentul constructorilor

1 McLaren 566 puncte

2 Ferrari 537

3 RedBull 512

4 Mercedes 366

5 Aston Martin 86

6 Haas 46

7 RB 36

8 Williams 17

9 Alpine 14

10 Kick Sauber 0.

Clasamentul piloților din Formula

1 Max Verstappen 362 puncte

2 Lando Norris 315

3 Charles Leclerc 291

4 Oscar Piastri 251

5 Carlos Sainz 240

6 Lewis Hamilton 189

7 George Russell 177

8 Sergio Perez 150

9 Fernando Alonso 62

10 Nico Hulkenberg 31 etc.