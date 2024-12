Verstappen nu sperie pe nimeni, spune Norris

Actualul loc doi din clasamentul mondial F1, Lando Norris, a declarat despre Max Verstappen că singurul lucru înfricoșător la cvadruplul campion mondial este viteza lui, transmite Reuters.

Rivalul de la Mercedes, George Russell, l-a acuzat pe campionul mondial de patru ori al celor de la Red Bull de comportament agresiv și intimidator într-un conflict care a izbucnit weekendul trecut în Qatar și s-a reaprins în Abu Dhabi.

Norris, cel mai apropiat rival al lui Verstappen în lupta pentru titlu în acest sezon, a avut propriile sale conflicte cu campionul, dar a respins orice întrebare legată de frică.

„Nu cred că oamenii se tem de Max,” a spus el.

„Se tem de ceea ce probabil că el este capabil să facă uneori, din perspectiva vitezei. Mergi în unele sesiuni și te gândești: «Mă, Max se simte bine în weekendul ăsta, a fost bun la antrenamente, o să fie grozav? 100%». La fel cum se întâmplă cu echipele de fotbal și orice alt sport.”

„Când oamenii sunt în formă bună și joacă bine, ești puțin temător față de ceea ce cineva poate să facă în ceea ce privește performanța. Nimeni nu se teme. Doar că te pune pe limită.”

Norris, a cărui echipă este pe punctul de a câștiga titlul constructorilor pentru prima dată din 1998, a declarat că uneori piloții luptă cu mâinile legate.

Verstappen a condus campionatul tot sezonul, în timp ce Norris a trebuit să încerce să taie din avantajul pilotului Red Bull, știind că orice greșeală sau nereușită de a marca nu ar face decât să-și ajute adversarul.

Britanicul a trebuit să ia în considerare și lupta constructorilor, în timp ce Verstappen a luptat efectiv doar pentru el.

„Uneori, oamenii nu pot risca să-i ofere lui Max lupta de care are nevoie. La fel și cu mine în acest an,” a spus el. „El nu a avut nimic de pierdut în acest sezon, deloc. Am fost întotdeauna în poziția în care eu sunt cel care are de pierdut. Dacă nimeni nu marchează puncte, este o victorie a lui Max. Practic, asta e. Am fost mereu în acea poziție vulnerabilă.”

„Să sperăm că anul viitor putem începe mai bine și lucrurile se vor schimba de acolo încolo.”

Norris a simțit că disputa dintre Russell și Verstappen a fost autentică, ambii apărându-se.

Întrebat dacă a simțit că Verstappen a fost genul de pilot care ar pune un rival în zid, așa cum a susținut Russell că a amenințat campionul, Norris a făcut o pauză lungă și apoi a spus: „Nu.”

„Suntem pasionați de ceea ce facem, așa că punem totul la bătaie, la fel ca multe dintre echipele noastre. Vă veți simți uneori dezamăgiți, vă veți simți uneori trădați, veți simți că oamenii vă vor înșela,” a adăugat el.

„Nu este nimic mai mult decât atât, sunt doar doi piloți care vor să câștige, asta este morala întregii povești.”

Norris a spus că totul va apărea în seria Netflix „Drive to Survive” și a sugerat că insultele dintre șefii Mercedes și Red Bull, Toto Wolff și Christian Horner, au fost mai mult pentru spectacol.

„Asta e tot pentru Netflix,” a zâmbit el. „Este evident. Ei iubesc Netflix, toți managerii de echipă iubesc Netflix.”