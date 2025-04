Verstappen își pierde răbdarea, iar RedBull se teme de o despărțire istorică de campionul său

Atmosfera la RedBull este tot mai tensionată, iar Helmut Marko (consilierul pentru motorsport al echipei) aduce din nou în discuție o reală îngrijorare privind viitorul lui Max Verstappen la RedBull. După un weekend dezastruos în Bahrain, campionul mondial en-titre a terminat pe locul 6, iar distanța până la McLaren este una destul de mare.

Verstappen a terminat cursa de la Sakhir pe locul șase și nu are vreun motiv de bucurie. Este departe ca performanță de ceea ce reușeșc piloții McLaren, iar în plus a coborât și pe locul trei în ierarhia generală: a fost depășit de Oscar Piastri.

Monopostul RedBull a avut mai multe probleme în Bahrain, Max plângându-se de-a lungul Grand Prix-ului de echilibru și supraîncâlzirea pneurilor.

Într-o intervenție pentru Sky Deutschland, Helmut Marko a vorbit din nou despre o posibilă despărțire de Verstappen și a cerut echipei să găsească rapid soluții pentru a-i oferi un monopost cu care să se poată lupta cu rivalii de la McLaren.

Mesajul este unul cât se poate de clar: fără progrese rapide și concrete, RedBull nu va pierde doar titlul mondial din Formula 1, ci și pe multiplul său campion.

Marko a recunoscut de altfel că există o clauză care-i permite lui Max să plece înainte de expirarea contractului în 2028: vorbim despre clauza de performanță. Aston Martin și Mercedes așteaptă stau la pândă.

„Este clar: trebuie să facem progrese. Nu progrese în puncte, ci pe cronometru. Și cu o performanță ca cea pe care o avem acum, din păcate, nu va ieși nimic din campionatul mondial.

Acestea sunt foarte mari (n.r. îngrijorările că Verstappen ar putea pleca). Îmbunătățirile trebuie făcute în viitorul apropiat, astfel încât el să aibă o mașină cu care să poată câștiga.

Nu ar trebui să fie o întâmplare, ca în ploaie în Brazilia sau în Japonia. Acolo pista a venit la el și a stabilit un tur magic. Trebuie să existe o bază stabilă”, a precizat Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al Red Bull.

