Văduva lui Navalnîi vorbeşte despre moartea soțului ei: „L-au torturat cu adevărat în ultimii doi ani. Îi era foame”

Iulia Navalnaia povestește momentul în care a aflat de moartea soțului ei și spune că vrea să continue lupta împotriva lui Putin, potrivit Rador Radio România.

Într-un lung interviu pentru revista „Time” din Vilnius la începutul acestei luni, Iulia Navalnaia, văduva oponentului rus Aleksei Navalnîi a vorbit pentru prima dată despre moartea soțului ei și despre viitorul său.

Ultima dată când Iulia Navalnaia și-a văzut soțul în persoană a fost cu câteva zile înainte de invazia rusă din Ucraina, pe 15 sau 16 februarie 2022. În acel moment, Aleksei Navalnîi se afla într-un lagăr de prizonieri din Pokrov, la est de Moscova. Aici a fost încarcerat după arestarea sa, în ianuarie 2021.

„Nu aveam voie să-l vizităm foarte des pentru că era încă în izolare. Dar când ni s-a permis, am mers acolo cu copiii și cu părinții lui. Am mâncat cu toții împreună, apoi ceilalți au plecat acasă seara și eu și Aleksei am rămas împreună încă două zile”, își amintește văduva.

Ultima lor oară împreună, Iulia și Aleksei au urmărit împreună Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing și au discutat despre iminenta invazie a Ucrainei. După aceea, stabilirea contactului a fost mult mai dificilă. Iulia Navalnaia a putut vorbi cu soțul ei doar de câteva ori la telefon. „Conversația era înregistrată și paznicii stăteau lângă el. Deci nu am vorbit mult”. Ultimul apel a fost în iulie 2023, „dar nu a funcționat. A sunat și l-am auzit spunând ‘bună, salut’, iar apoi convorbirea a fost întreruptă”, povesteşte văduva.

Când opozantul a fost transferat în decembrie 2023 în colonia penitenciară din Siberia, unde a murit în februarie 2024, a putut comunica cu soția doar prin intermediul avocaților săi. „Nu a fost niciodată nefericit. Cu o zi înainte să moară, am văzut filmulețele de supraveghere ale instanței și el zâmbea. Dar cred că a avut o perioadă foarte dificilă. L-au torturat cu adevărat în ultimii doi ani. Îi era foame”, se plânge ea.

Când Aleksei Navalnîi a murit, Iulia se afla la München la o conferință privind securitatea. „M-am trezit dimineața și m-am pregătit. Prima mea întâlnire a fost în jurul prânzului. Când m-am uitat la telefon, am văzut notificări care începeau cu cuvintele ‘Aleksei Navalnîi’ „, povesteşte Iulia Navalnaia. În primele secunde, nu și-a făcut griji. „Aleksei era așteptat să apară în instanță aproape în fiecare zi”, continuă ea. „Apoi am văzut al treilea cuvânt care spunea că a murit. Mi-a luat cinci secunde ca să înțeleg”.

Navalnaia, în vârstă de 40 de ani, nu a vrut să creadă, informația venea de pe canalele de propagandă rusești. „Este greu să descriu ce mi-a trecut prin în minte. Este un sentiment pe care nu-l pot descrie. Și sper să nu mă mai simt așa în viața mea”, a explicat ea pentru „Time”.

Odată ce șocul a trecut, Iulia Navalnaia nu renunță și va continua lupta soțului ei. „Nu am vorbit niciodată despre asta cu el”, recunoaște ea. „Dar am simțit că nu aș putea lăsa să se întâmple. Dacă ei cred că pot să-l ucidă pe Aleksei ca să termine cu toate, se înșeală”, spune ea. „Totodată, vreau să sprijin oamenii care sunt foarte afectați de moartea lui. Să le dau puțină speranță. Vreau ca Kremlinul să înțeleagă că, dacă îl ucid pe Aleksei, eu îi voi lua locul. Și că dacă îmi fac ceva, va prelua altcineva”.

Navalnaia se află sub protecția unui bodyguard de la moartea soțului ei. Poate Putin să se teamă de ea? „N-am idee și nu-mi pasă. Am de gând să fac ce este corect. Mă voi lupta cu Putin. Putin este dușmanul meu. Mi-a ucis soțul. L-a ucis în mod laș în timp ce era în închisoare. Apropo, nu cred că Putin ar trebui să se teamă de mine, dar ar trebui să se teamă de poporul rus, care își amintește de Aleksei și îmi împărtășește durerea, tristețea și furia. Și sper să trăim într-o zi într-o țară normală și democratică”, insistă ea.

Sursa: LA LIBRE BELGIQUE / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea