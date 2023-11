Vacanță fără telefon, oferta unei agenții de turism din Statele Unite/ Călătoriile vor costa câteva mii de dolari/ Turiștii se vor orienta cu ajutorul hărților tipărite, iar modificările de program vor fi afișate în holul hotelului

O agenție de turism din Statele Unite are o ofertă pentru cei care vor să stea departe de telefonul mobil măcar în concedii, scrie CNN.

FTLO Travel (For the Love of Travel) lansează călătorii fără telefon în februarie 2024. Aceasta le oferă oamenilor posibilitatea de a renunța la dispozitiv și de a se bucura de experiență, interacționând cu localnicii și adaptându-se la noile împrejurimi.

Participanții vor pleca în călătorii de cinci zile sau de o săptămână fără smartphone. Fără e-mailuri. Fără Instagram. Fără Google Maps, cu care să orienteze de la punctul A la punctul B. Fără Google Translate, care să îi ajute să comande mâncare la restaurant.

„Sperăm că oamenii vor accepta provocarea de a călători fără telefon și că excursia fără dispozitive va avea ca rezultat experiențe mai bogate și conexiuni mai profunde”, a declarat pentru CNN fondatoarea și CEO-ul FTLO Travel, Tara Cappel.

„În era digitală de astăzi, am devenit din ce în ce mai dependenți de smartphone-urile noastre, iar acest lucru are un impact negativ asupra bunăstării noastre mentale și a capacității noastre de a fi prezenți. Eliminând această distragere a atenției, călătorii se pot implica pe deplin în destinația pe care o vizitează, pot fi mai prezenți și se pot conecta pe deplin cu locurile pe care le vizitează.”

La începutul acestui an, Ulko-Tammio din Finlanda s-a declarat prima insulă turistică fără telefoane din lume, îndemnând vizitatorii să se cufunde în natura înconjurătoare.

Multe alte hoteluri sau locuri de cazare, cum ar fi Rancho La Puerta, un hotel de lux din Mexic, se prezintă drept destinații de detoxifiere digitală, unde accentul este pus pe relaxare fără a fi deranjat de telefoane și computere.

Călătoriile fără telefon ale FTLO Travel pentru grupuri de 14 persoane încep de la 1.999 de dolari și vor avea loc în Italia (Roma și Florența), Cuba (Havana), Portugalia, Mexic, Costa Rica și Islanda. Călătoriile mai lungi, de șapte zile, costă 3.200 de dolari. Oricine se poate alătura de oriunde, deoarece biletul de avion nu este inclus.

Lăsarea în urmă a smartphone-urilor este regula cheie, spune Cappel. Participanților la călătorii care le aduc cu ei li se recomandă să le lase în bagaje sau să le închidă în cutia de valori a hotelului.

Cei care cedează tentațiilor digitale și sunt prinși folosindu-și telefoanele mobile ar putea fi invitați să părăsească grupul dacă acțiunea lor are un impact asupra experiențelor colegilor de călătorie.

Oaspeții sunt totuși încurajați să aducă aparate foto digitale pentru a-și surprinde amintirile. În timpul călătoriei fără telefon, participanții vor primi itinerarii și hărți tipărite, iar detaliile privind orice modificări de ultim moment vor fi afișate în hol. Cei care conduc grupul de turiști vor fi echipați cu un telefon mobil pentru logistică și pentru ca participanții să îl folosească în caz de urgență.

Potrivit lui Lamees Khorshid, un psiholog californian, beneficiile călătoriilor fără telefon mobil sunt infinite.

„Faptul că nu ai parte de sunete și zgomote de la un telefon reduce elementele de distragere a atenției și permite o atenție mai relaxată aici și acum”, spune ea pentru CNN Travel.

„Ne aplecăm mai mult spre spontaneitate, care poate include conversații aleatorii cu străinii sau chiar să ne pierdem și să permitem întâlniri întâmplătoare și surprize neașteptate.”

„Deoarece mintea poate funcționa adesea pe pilot automat, fiind mai prezentă și folosind lucruri precum hărțile pe hârtie permite creierului să devină pornit.”

De asemenea, potrivit lui Khorshid, faptul de a nu avea un telefon vă poate permite să vă relaxați, deoarece ceilalți nu au acces imediat la dumneavoastră.

„Te poate ajuta să te apleci asupra experienței tale fără a avea nevoie să te simți responsabil față de cineva sau de altceva.”

Kim Baron, manager de analiză digitală în vârstă de 40 de ani din Cleveland, a făcut până acum șase călătorii FTLO Travel și, deși nu a experimentat încă o călătorie fără telefon, spune că o va rezerva pe cea din Islanda și Havana.

„Este atât de important să fii cu adevărat prezent în timp ce călătorești și să te asiguri că te îmbibi de experiența mâncării, a culturii, a peisajelor și a oamenilor”, spune ea.

În Italia, viitoarele experiențe de călătorie fără telefon vor include cursuri de gătit, vânătoare de trufe, drumeții prin podgorii și explorarea pitorescului Contrade din Siena.

Excursiile în Portugalia vor include cursuri de gătit pastéis de nata (tarte cu cremă), un tur gastronomic privat al Lisabonei, o excursie de o zi la Sintra cu un tuk-tuk tipic pe trei roți, un tur pe jos al orașului Évora cu intrare la Capela Oaselor și o experiență de o zi întreagă de plimbare cu barca.

În Islanda, călătorii fără telefon vor avea parte de un tur culinar în Reykjavik, experiențe spa, explorarea ghețarilor, plimbări cu jeep-ul și drumeții la peșterile de gheață Breiðamerkurjökull și Vatnajokull, alături de excursii la plaja vulcanică Diamond Beach.

Cappel, care a făcut ea însăși mai multe excursii fără telefon, se așteaptă ca aceste excursii să atragă în special milenialii care au crescut într-o lume fără smartphone-uri și care sunt nostalgici după acele vremuri de altădată, în care nu erau conectați la priză. Acestea se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani.

Cuba se află, de asemenea, pe lista de vacanțe fără telefon a FTLO Travel. S-ar putea să nu placă tuturor, totuși, spune ea.

„Scopul nostru este o întoarcere la pre-digitale pentru cei care au știut cum era, deci nu Gen Z și nici oamenii stresați care caută să se detoxifice. Faptul că nu vor avea un telefon nu va face decât să le sporească anxietatea”.

Călătorul ideal este o persoană care dorește să depășească provocările și să redescopere tehnicile tradiționale de călătorie, spune Cappel.

„Călătoriile sunt complicate fără telefon, să îți dai seama de unde să obții informații, cum să ajungi de la A la B cerând indicații de la oameni. Te face să ieși din zona ta de confort. Dacă te bazezi pe telefoanele mobile, te implici cu telefonul. Trebuie să te îndepărtezi pentru a explora.”

Cappel spune că a fost recent într-o excursie de trei zile fără telefon în Praga, împreună cu echipa sa, pentru a testa noul format, și spune că a fost o experiență uimitoare și captivantă.

„M-am plimbat ore întregi prin oraș fără telefon, m-am pierdut, am vorbit cu oamenii. Îmi place să-i întreb pe localnici cum să ajung undeva, să încerc să comunic și să depășesc barierele lingvistice.

„Am avut cea mai bună zi din toate timpurile, a fost energizant și la nivel psihologic, foarte relaxant, chiar dacă am mers 18.000 de pași.”

În 2018, Cappel a pornit într-un tur fără telefon în Havana împreună cu sora ei. Principala provocare pentru ea a fost să își dea seama cum să ajungă dintr-un loc în altul, cum funcționa sistemul de autobuze, să facă autostopul cu localnicii și să se confrunte cu meniurile intraductibile ale restaurantelor.

„Nu aveam un translator digital, așa că am fost nevoită să interacționez cu chelnerii cerându-le să-mi arate ingredientele unui fel de mâncare atunci când nu înțelegeam despre ce este vorba.

„Smartphone-urile sunt ca un drog, lansăm aplicații de socializare ca și cum am fi pe pilot automat. Ele ne distrag atenția, miezul acestor călătorii este mai mult despre a fi prezent pentru a învăța cultura locală, decât o simplă detoxifiere digitală”, spune ea.

Cappel spune că speră că excursiile fără telefon îi vor ajuta pe oameni să învețe să aibă ocazional zile fără telefon ca parte structurală a vieții lor, în timpul cărora să fie mai „prezenți” la lucrurile de zi cu zi.