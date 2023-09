Va fi eliminat Trump de pe buletinele de vot pentru Casa Albă in 2024? Ce este al 14-lea Amendament

Campania lui Donald Trump pentru un al doilea mandat de președinte ar putea să fie scurcircuitată după ce un grup din Colorado a lansat o acțiune în justiție pentru a-l îndepărta pe republican de pe buletinele de vot din acel stat, bazându-se pe o clauză a celui de-al 14-lea Amendament la Constituția americană care prevede că nimeni nu va ocupa funcții alese dacă “s-a angajat în insurecție sau rebeliune” împotriva Statelor Unite. Aceasta în contextul în care fostul lider de la Casa Albă a fost pus sub acuzare pentru că a încercat să blocheze transferul puterii după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 în fața democratului Joe Biden. Riscă fostul președinte să fie exclus de la vot în noiembrie 2024?

Acțiunea din Colorado

O organizație nonguvernamentală de monitorizare a sistemului politic, cu sediul în Washington DC, a intentat un proces pentru a-l bloca pe fostul președinte Trump să apară pe buletinele de vot în 2024 din statul Colorado, argumentând că republicanul este descalificat în temeiul celui de-al 14-lea Amendament din Constituție din cauza acțiunilor sale legate de atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a declanșat acțiunea în justiție miercurea trecută, în numele a șase alegători republicani și neafiliați din Colorado, între care foști oficiali federali, de stat și locali. Grupul a susținut că Trump a încălcat jurământul depus la preluarea mandatului de președinte prin “recrutarea, incitarea și încurajarea unei mulțimi violente care a atacat Capitoliul pe 6 ianuarie 2021, într-o încercare zadarnică de a rămâne în funcție.”

“Dacă vrem ca structura democrației noastre să se mențină, trebuie să ne asigurăm că Constituția este aplicată și că aceiași oameni care au atacat sistemul nostru democratic nu vor fi puși la conducerea lui,” a spus președintele CREW, Noah Bookbinder.

“Nu lansăm acest caz pentru a demonstra o idee, îl declanșăm pentru că este necesar să ne apărăm republica atât astăzi, cât și în viitor,” a continuat el. “Deși este fără precedent ca acest tip de caz să fie adus împotriva unui fost președinte, 6 ianuarie a fost un atac fără precedent, care este exact genul de eveniment pentru care autorii celui de-al 14-lea Amendament au vrut să ofere protecție.”

Potrivit specialiștilor în drept constituțional, al 14-lea Amendament a fost unul dintre cele trei amendamente adoptate după Războiul Civil pentru a pune capăt sclaviei și a acorda drepturi egale oamenilor de culoare. Scopul Secțiunii 3, așa-numita the Disqualifications Clause, era de a împiedica confederații – cei care se angajaseră în “insurecție sau rebeliune” – să ocupe funcții publice în perioada postbelică. În 1872, Congresul a adoptat Legea Amnistiei pentru a le permite acestora să servească din nou în funcții oficiale. Dar Secțiunea 3 a rămas și el a fost folosit ultima dată acum un secol pentru a împiedica un socialist din Wisconsin care s-a opus intrării Statelor Unite în Primul Război Mondial să își ocupe locul în Congres.

Ce invocă petiționarii

The Hill a scris că acțiunea în justiție declanșată în Colorado este una dintre primele provocări legale serioase care urmărește să-l împiedice pe Trump să participe la vot din cauza clauzei de insurecție, respectiv Secțiunea 3, prevăzută de Amendamentul al 14-lea.

Un număr tot mai mare de juriști, democrați și aspiranți la prezidențiale din Partidul Republican, rivali direcți ai lui Trump, au susținut, de asemenea, argumentul că acesta ar putea fi descalificat să ajungă președinte din cauza acțiunilor pe care le-ar fi întreprins pentru a rămâne la putere după ce a pierdut cursa pentru Casa Albă. Secțiunea 3 a celui de-al 14-lea Amendament prevede că oricine “s-a angajat în insurecție sau răzvrătire împotriva aceleiași, sau a acordat ajutor sau mângâiere inamicilor săi” ar trebui să fie descalificat de la ocuparea funcției.

Grupul a remarcat că clauza nu a fost folosită atât de frecvent de la Războiul Civil din cauza lipsei insurecțiilor, dar s-a referit la un caz din New Mexico de anul trecut, în care grupul a declanșat o acțiune în instanță pentru a-l exclude din funcție pe comisarul districtului Otero, Couy Griffin.

Grupul a scris că judecătorul din acel caz a declarat revolta din 6 ianuarie o insurecție, așa cum este definită de Constituție, și că “cineva care a ajutat la incitarea acesteia – chiar dacă nu personal – s-a implicat în insurecție și a fost descalificat din funcție.”

Magistratul a decis ca Griffin sa fie înlăturat imediat din funcție, invocând participarea sa la atacul de la Capitoliu din ianuarie 2021. Acesta a fost prima dată când cineva a fost descalificat de la ocuparea funcției în temeiul amendamentului din 1869.

“Deși mizele legate de descalificarea lui Donald Trump în Colorado sunt mai mari decât în cazul Griffin, legea și multe fapte adiacente sunt aceleași,” a scris CREW. “Pe baza legilor sale, a calendarului și a setului nostru curajos de reclamanți și martori, Colorado este un loc bun pentru a declanșa acest prim caz, dar care nu va fi ultimul.”

Publicația a scris că grupuri de activiști fac, de asemenea, eforturi pentru descalificarea lui Trump de pe buletinele de vot în alte state cheie, în temeiul aceluiași amendament.

Republicanul a respins însă argumentele criticilor, spunând că acele opinii nu au “nicio bază legală sau statut relativ” față de alegerile din 2024.

“Aproape toți experții legali și-au exprimat părerea că al 14-lea Amendament nu are nicio bază legală sau statut în raport cu viitoarele alegeri prezidențiale din 2024,” a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

“Ca și Interferența Electorală, acesta este doar un alt ‘scam’ folosit de Comuniștii, Marxiștii și Fasciștii din Stânga Radicală, pentru a fura din nou alegeri pe care candidatul lor, cel mai RĂU, CEL MAI INCOMPETENT și CEL MAI CORUPT președinte din istoria SUA, este incapabil să le câștige într-un Scrutin Liber și Corect. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!”

Grupul CREW a respins însă declarațiile lui Trump. “Al 14-lea Amendament spune că oricine a depus un jurământ că sprijină Constituția și apoi s-a implicat în insurecție este descalificat,” a declarat Bookbinder pentru The Hill.

“Constituția afirmă că trebuie să ai 35 de ani pentru a fi președinte, (trebuie) să fii cetățean înnăscut. Și există proceduri în vigoare pentru a se asigura că numai candidații calificați pot candida și pot servi… . Aceasta este doar o altă calificare constituțională.”

Ce spun juriștii

Reluarea discuției privind Secțiunea 3 din al 14-lea Amendament a fost declanșată de o revizuire a legii elaborată de doi profesori de drept conservatori.

“(Clauza) il descalifică pe fostul președinte Donald Trump și, potențial, mulți alții, din cauza participării lor la încercarea de răsturnare a alegerilor prezidențiale din 2020,” au scris William Baude și Michael Paulsen despre Secțiunea 3 din amendament.

Dar prevederea ridică întrebări cu privire la modul în care Trump ar putea fi eliminat de pe buletinul de vot – sau dacă sunt necesare inclusiv măsuri proactive pentru a face acest lucru.

În timp ce unii experți juridici și congresmeni au susținut că clauza se aplică în mod clar lui Trump în legătură cu rolul său în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, alții resping această teorie nu doar ca fiind neplauzibilă, ci și potențial periculoasă. Ei pun sub semnul întrebării acest lucru și au notat că este posibil ca orice provocări legale să fie blocate în instanță.

Michael Luttig, un fost judecător federal numit de fostul președinte George H.W. Bush, și profesorul de drept de la Harvard Laurence Tribe au susținut în ultimele săptămâni că lui Trump i se interzice să participe din nou la vot din cauza clauzei de la al 14-lea Amendament.

Cei doi au scris într-un articol pentru The Atlantic că eforturile lui Trump de a răsturna alegerile din 2020 și atacul care a rezultat asupra Capitoliului pe 6 ianuarie îl plasează “exact” în domeniul de aplicare al clauzei.

Michael McConnell, directorul Centrului de Drept Constituțional de la Stanford Law School, și-a exprimat însă îndoielile cu privire la probabilitatea ca eforturile de a-l elimina pe Trump de la vot să aibă succes.

“Acesta este un teritoriu neexplorat. Orice avocat care vă spune cu încredere un lucru sau altul inventează. Nimeni nu știe cu adevărat,” a spus McConnell. “Cred că este destul de puțin probabil ca aceste provocări să reușească.”

În plus, McConnell a susținut că afirmația că Trump însuși “s-a implicat în insurecție,” așa cum se menționează în amendament, ar putea fi dificil de dovedit pe baza rolului său din 6 ianuarie.

Reamintim că în timpul celui de-al doilea proces de impeachment, din iarna anului 2020, avocatul lui Trump a încercat să susțină neimplicarea republicanului în atacul de la Washington, argumentând că discursul lui Trump din acea zi nu a îndeplinit caracterul penal pentru incitare. Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților din Congresul SUA (cu 232 de voturi pentru, între care și zece congresmeni republicani, și 197 împotrivă), fiind acuzat de Partidul Democrat că ar fi incitat la violență participanții la mitingul din capitala federală de la 6 ianuarie 2021. El a fost achitat de Senat după ce numărul necesar de 67 de voturi pentru a fi condamnat nu a fost atins (57 de senatori au votat vinovat, iar 43 de senatori l-au declarat nevinovat).

CREW a respins însă acest argument. “Cum vedem noi legea este că implicarea în insurecție este o definiție destul de largă. Nu înseamnă neapărat că ești implicat într-o luptă corp la corp. Poate fi organizare și incitare, inspirație și normalizare și unele dintre aceste lucruri,” a declarat președintele CREW, Noah Bookbinder.

Brian Kalt, profesor de drept la Universitatea de Stat din Michigan, a remarcat că unii au susținut că ar trebui să fie necesară o condamnare pentru a avea o descalificare de pe buletinul de vot, dar aceasta nu este o situatie clară. El a adăugat însă că o condamnare “va întări cu siguranță” cazul pentru descalificare.

În timp ce Trump se confruntă cu acuzații pentru comportamentul său până la 6 ianuarie, el nu a fost acuzat în temeiul Legii Insurrecției – un statut penal care include interdicția privind ocuparea unei funcții alese.

Bookbinder a susținut că o astfel de condamnare ar fi inutilă pentru a determina dacă Trump se califică pentru a ocupa un mandat.

“Jurisprudența și istoria sunt puternice – conform acestora nu aveți nevoie de acuzații penale sau de condamnare – cu siguranță nu aveți nevoie de o acuzație penală sau de condamnare pentru insurecție – pentru ca cineva să fie descalificat în conformitate cu al 14-lea Amendament. Nu este o pedeapsă penală; este o calificare. Și deci este un standard legal complet separat,” a spus el.

Cum va fi declanșată clauza

Una dintre cele mai importante discuții este legată de modul în care ar putea fi declanșată clauza la cel de-al 14-lea Amendament, potrivit The Hill.

În timp ce unele state precum Colorado permit declanșarea de procese, altele îi determină pe rezidenți să trimită o petiție secretarului de stat pentru îndepărtarea candidaților. De exemplu, Grupul Free Speech For People a semnalat problema pentru 15 secretari de stat, din ambele partide.

Cu toate acestea, Baude și Paulsen spun că ofițerii electorali nu trebuie să ia nicio măsură. Ei susțin că ar fi nevoie de un act al Congresului pentru a permite lui Trump să fie listat ca candidat pentru o funcție, citând un rând din Secțiunea 3 care afirmă că “Congresul poate, printr-un vot a două treimi din fiecare Cameră, să înlăture o astfel de dizabilitate.”

Trump a depus zilele trecute o moțiune pentru a trimite cazul din Colorado în fața instanței federale, un semn că va urma o bătălie juridică potențial de lungă durată care ar putea atinge toate problemele ridicate de amendament.

Kalt a remarcat că oricine va pierde cazul va face apel și speră că rezultatul acestor provocări va fi “o imagine mai clară” de la Curtea Supremă cu privire la ceea ce este considerat o insurecție și care este procesul corect pentru a determina aplicabilitatea celui de-al 14-lea Amendament în ceea ce priveste eligibilitatea unui candidat.

Până acum, cel puțin doi secretari de stat au spus că nu îl vor împiedica unilateral pe Trump să participe la vot.

Adrian Fontes din Arizona a citat o hotărâre a Curții Supreme din stat despre care a spus că îi interzice să aplice Secțiunea 3.

Brad Raffensperger din Georgia a spus că oamenii ar trebui să fie cei care decid dacă îl aleg sau nu pe Trump. “A refuza alegătorilor posibilitatea de a alege este în mod fundamental neamerican,” a scris el pentru Wall Street Journal.

Oficialul a afirmat că folosirea celui de-al 14-lea Amendament pentru a-l îndepărta pe fostul președinte de pe buletine ar echivala cu scurtcircuitarea procesului de vot. “Pentru că un secretar de stat să îndepărteze un candidat nu ar face decât să întărească nemulțumirile celor care văd sistemul trucat și corupt,” a scris el.

La rândul ei, secretarul de stat din Colorado, Jena Griswold, a afirmat că va urmări acțiunea declanșată de CREW în statul său, adăugând că cazul legal ar putea oferi îndrumări oficialilor electorali. “Aceasta este o situație fără precedent. Nu am avut niciodată un președinte care să incite la o insurecție și să ne atace democrația în acest fel,” a declarat Griswold pentru Politico.

Cum a răspuns Team Trump la aceste eforturi? Un purtător de cuvânt al echipei de campanie a republicanului a spus într-un e-mail recent că președintele Biden, democrații și Never Trumperii “sunt speriați de moarte” de sondajele electorale din 2024.

“Oamenii care urmăresc această teorie absurdă a conspirației și atacul politic asupra președintelui Trump extind legea dincolo de recunoaștere, la fel ca procurorii politici din New York, Georgia și D.C.,” a spus purtătorul de cuvânt. “Nu există nicio bază legală pentru acest efort decât în mintea celor care îl promovează.” (https://www.axios.com/2023/09/04/trump-2024-14th-amendment-democrats)

Surse: The Hill, Politico, The Atlantic, Wall Street Journal, Axios