Va fi blocat Trump să revină la Casa Albă? Experți legali cer Congresului să nu-i certifice victoria

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, ar trebui împiedicat să devină noul lider al Americii, susțin doi experți legali, care au cerut Congresului să invoce cel de-al 14-lea Amendament la Constituție pentru a bloca preluarea mandatului de către republican luna viitoare. Ce prevede acest amendament și de ce invocarea lui ar fi extrem de controversată?

Propunere controversată

Într-un articol de opinie publicat de The Hill, doi experți legali au cerut Congresului de la Washington să invoce clauza de descalificare prevăzută de cel de-al 14-lea Amendament la Constituția Statelor Unite pentru a-l bloca pe președintele ales Trump de la preluarea mandatului luna viitoare. Republicanul urmează să fie inaugurat oficial la 20 ianuarie 2025.

Într-un material publicat joi, Evan A. Davis și David M. Schulte au susținut că al 14-lea Amendament permite Congresului să se opună voturilor electorale, în contextul în care, susțin experții, Trump este “un insurecționist care a încalcat jurământul”.

Secțiunea a 3-a a celui de-al 14-lea Amendament interzice foștilor deținători de funcții care “s-au angajat în insurecții” sau “au dat ajutor sau sprijin inamicilor” să mai ocupe funcții publice. Restricția poate fi eliminată printr-un vot a două treimi din fiecare cameră a legislativului american.

Invocând această descalificare, Davis, fost redactor-șef al Columbia Law Review, și Schulte, fost redactor-șef al Yale Law Journal, au susținut că Trump nu este eligibil pentru a fi președinte. Cei doi au cerut Congresului să ia măsuri atunci când legiuitorii se vor întâlni într-o sesiune comună pentru a număra oficial voturile electorale săptămâna viitoare.

“Descalificarea se bazează pe insurecția împotriva Constituției și nu a guvernului,” au scris cei doi, referindu-se la clauza de descalificare.

“Dovezile angajării lui Donald Trump într-o astfel de insurecție sunt copleșitoare,” au argumentat ei. “Chestiunea a fost decisă în trei foruri separate, dintre care două au fost pe deplin validate cu participarea activă a avocatului lui Trump.”

Autorii au citat cele trei motive pentru ineligibilitatea republicanului:

· cel de-al doilea proces de destituire a lui Trump

· ancheta Congresului asupra atacului de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021

· decizia Curții Supreme din Colorado de a-l descalifica pe fostul și viitorul președinte de la apariția pe buletinele de vot ale statului în 2024

“La 13 ianuarie 2021, președintele de atunci Trump a fost pus sub acuzare pentru “incitare la insurecție”… incitarea la insurecție cuprinde “angajarea în insurecție” împotriva Constituției “sau acordarea de ajutor și confort inamicilor acesteia,” motivele de descalificare specificate în Secțiunea a 3-a,” au susținut experții.

“Concluzia inevitabilă a acestor dovezi este că Trump s-a implicat într-o insurecție împotriva Constituției,” au scris experții leagali.

Hotărârea statului Colorado de a-l elimina pe Trump de pe buletinele de vot pe baza clauzei de descalificare prevăzută de cel de-al 14-lea Amendament a constatat că există “dovezi clare și convingătoare că președintele Trump s-a implicat în insurecție, deoarece acești termeni sunt folosiți în Secțiunea a 3-a,” au scris Davis și Schulte.

Reamintim că decizia judecătorilor din Colorado a fost contestată, iar Curtea Supremă a Statelor Unite a dat un verdict în favoarea lui Trump, concluzionand că, potrivit Constituției, “statele nu au puterea de a aplica Secțiunea a 3-a în ceea ce privește birourile federale, în special Președinția.”

Cu toate acestea, Davis și Schulte au afirmat că “instanța nu a abordat constatarea conform căreia Trump s-a implicat în insurecție,” insistând că decizia Curții Supreme în acest caz nu împiedică Congresul să respingă voturile electorale atunci când se va întruni pe 6 ianuarie.

“Numărarea voturilor Colegiului Electoral este o chestiune atribuită în mod unic Congresului de către Constituție. Conform legii bine stabilite, acest fapt privează Curtea Supremă de o voce în această chestiune, deoarece respingerea votului pe motive specificate constituțional este o chestiune politică care nu poate fi revizuită,” au susținut experții.

Editorialiştii au îndemnat Congresul să respingă votul electoral folosind Electoral Count Act, care permite prezentarea unei obiecţii numai dacă “electorii unui stat nu au fost certificați în mod legal sau dacă votul unuia sau mai multor electori nu a fost ‘dat în mod regulat.’”

“Un vot pentru un candidat descalificat de Constituție este în mod clar în conformitate cu utilizarea normală a cuvintelor ‘nu se dă în mod regulat,’” au susținut aceștia. “Descalificarea pentru implicarea în insurecție nu este diferită de descalificarea bazată pe alte cerințe constituționale, cum ar fi vârsta, cetățenia primită la naștere și 14 ani de rezidență în Statele Unite.”

O obiecție în temeiul Electoral Count Act necesită o petiție semnată de 20% dintre membrii fiecărei camere a Congresului, au afirmat experții. “Dacă obiecția este susținută prin votul majorității în fiecare cameră, votul nu este luat în considerare, iar numărul de voturi necesare pentru a fi ales este redus cu numărul de voturi descalificate. Dacă nu ar fi numărate toate voturile pentru Trump, Kamala Harris ar fi aleasă preşedinte,” au scris ei.

“Improbabilitatea ca republicanii din Congres să facă ceva care ar putea să o aleagă pe Harris ca președinte este evidentă,” au concluzionat ei. “Dar democrații trebuie să ia atitudine împotriva voturilor din Colegiul Electoral pentru o persoană descalificată de Constituție de la ocuparea unei funcții, decât dacă și până când această incapacitate este înlăturată. Nimic mai puțin nu este cerut de jurământul lor de a susține și apăra Constituția.”

Reamintim că Donald Trump, candidatul republican la Casa Albă, a obținut o victorie detașată în scrutinul din 5 noiembrie 2024, învingând-o pe vicepreședinta democrată Kamala Harris.

Trump a câștigat votul popular, având 77.269.255 voturi (49,9%) față de 74.983.555 voturi (48,4%) pentru Harris și a spulberat-o pe democrată în Colegiul Electoral: 312 de voturi electorale față de doar 226 de voturi electorale pentru candidata stângii.

Această victorie a venit la aproape patru ani după revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, când o mulțime de susținători ai republicanului au luat cu asalt Congresul într-o încercare de a răsturna rezultatele alegerilor din 2020. Insurecția a dus la condamnări pe scară largă și la provocări juridice pentru Trump, inclusiv o punere sub acuzare pentru incitare la insurecție, el fiind achitat în final de Senat.

Precedente

Invocarea celui de-al 14-lea Amendament la Constituția SUA pentru a bloca preluarea mandatului de către Donald Trump nu ar reprezenta prima dată când republicanul este amenințat cu această opțiune legală.

La începutul anului 2021, Camera Reprezentanților din Congresul SUA a aprobat, cu 232 de voturi “pentru” (între care și zece congressmeni republicani) și 197 “împotrivă” moțiunea de punere sub acuzare a lui Trump, acuzat de Partidul Democrat că ar fi incitat la violență participanții la mitingul de la Washington de pe 6 ianuarie.

Într-un discurs ținut în acea zi în fața Casei Albe, Trump a cerut susținătorilor să meargă spre Capitoliu, în timp ce Congresul se pregătea să certifice victoria electorală a lui Joe Biden. Articolul de patru paginia adoptat de Cameră afirma că Trump “a pus grav în pericol securitatea Statelor Unite și a instituțiilor sale de guvernare.”

Cinci persoane au murit, alte zeci au fost rănite și sute de manifestanți au intrat în colimatorul FBI și al poliției după ce au luat cu asalt clădirea Congresului și au devalizat birourile legiuitorilor americani.

Trump a devenit astfel primul președinte din istoria Americii împotriva căruia s-au inițiat două moțiuni de punere sub acuzare si care a fost inculpat (impeached) de două ori. În toamna anului 2019, liderul republican a fost acuzat că ar fi ordonat blocarea unor fonduri militare de 400 de milioane de dolari către guvernul de la Kiev până când acesta nu ar fi declanșat o anchetă împotriva posibilelor acte de corupție în care au fost implicați Joe Biden și fiul său, Hunter. Liderul de la Casa Albă a fost declarat atunci nevinovat pentru acuzația de abuz de putere și pentru acuzația de obstrucționare a Congresului.

În cele din urmă, Trump a fost achitat și în al doilea caz de impeachment, după ce republicanii din Senat au blocat eforturile democraților de a-l trage la răspundere pentru implicarea în atacul din dealul Congresului. El a fost achitat de Senat după ce numărul necesar de 67 de voturi pentru a fi condamnat nu a fost atins: 57 de senatori au votat vinovat, iar 43 de senatori l-au declarat nevinovat.

Așa cum am scris la momentul respectiv, prin punerea sub acuzare a președintelui Trump pentru a doua oară, liderii Partidului Democrat urmăreau și să-l impiedice pe acesta să mai dețină vreo funcție federală, ceea ce ar fi însemnat, printre altele, că republicanul nu ar mai fi putut candida în 2024 pentru un al doilea mandat de lider al Statelor Unite, dar și să-i taie beneficiile post-președinție.

Într-un articol de opinie publicat în The Washington Post în acea perioadă, profesorul Bruce Ackerman de la Yale Law School și profesorul de drept Gerard Magliocca de la Indiana University au susținut că membrii Congresului aveau o altă cale, mai ușoară, de a-l ține departe pe Trump de un alt mandat de președinte.

Experții s-au referit la Secțiunea a 3-a din cadrul celui de-al 14-lea Amendament, menit să împiedice persoanele să ocupe funcții federale dacă se consideră că “s-au angajat în insurecție sau rebeliune împotriva” Constituției.

Cei doi profesori au scris la momentul respectiv că, dacă o majoritate a membrilor din cele două camere era de acord că Trump s-a angajat într-un act de “insurecție sau rebeliune, ” atunci republicanului i s-ar fi putut interzice să candideze din nou la Casa Albă.

În acest context, trebuie menționat că singurul articol de punere sub acuzare adoptat în acel moment de Camera Reprezentanților a menționat această dispoziție a Constituției și a precizat că Trump ar trebui să fie împiedicat să dețină funcții viitoare.

Potrivit specialiștilor în drept constituțional, al 14-lea Amendament a fost unul dintre cele trei amendamente adoptate după Războiul Civil pentru a pune capăt sclaviei și a acorda drepturi egale oamenilor de culoare. Scopul Secțiunii a 3-a, așa-numita the Disqualifications Clause, era de a împiedica confederații – cei care se angajaseră în “insurecție sau rebeliune” – să ocupe funcții publice în perioada postbelică.

În 1872, Congresul a adoptat Legea Amnistiei pentru a le permite acestora să servească din nou în funcții oficiale. Dar Secțiunea a 3-a a rămas și ea a fost folosită ultima dată acum un secol pentru a împiedica un socialist din Wisconsin care s-a opus intrării Statelor Unite în Primul Război Mondial să își ocupe locul în Congres.

A doua invocare

De asemenea, în toamna trecută, un grup din Colorado a lansat o acțiune în justiție pentru a-l îndepărta pe republican de pe buletinele de vot pentru Casa Albă din acel stat, bazându-se pe clauza celui de-al 14-lea Amendament la Constituția americană.

Aceasta în contextul în care fostul lider de la Casa Albă a fost pus sub acuzare pentru că a încercat să blocheze transferul puterii după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 în fața democratului Joe Biden.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a declanșat acțiunea în justiție în numele a șase alegători republicani și neafiliați din Colorado, între care foști oficiali federali, de stat și locali.

Grupul a susținut atunci că Trump a încălcat jurământul depus la preluarea mandatului de președinte prin “recrutarea, incitarea și încurajarea unei mulțimi violente care a atacat Capitoliul pe 6 ianuarie 2021, într-o încercare zadarnică de a rămâne în funcție.”

“Dacă vrem ca structura democrației noastre să se mențină, trebuie să ne asigurăm că Constituția este aplicată și că aceiași oameni care au atacat sistemul nostru democratic nu vor fi puși la conducerea lui,” a spus la momentul respectiv președintele CREW, Noah Bookbinder.

“Nu lansăm acest caz pentru a demonstra o idee, îl declanșăm pentru că este necesar să ne apărăm republica atât astăzi, cât și în viitor,” a continuat el. “Deși este fără precedent ca acest tip de caz să fie adus împotriva unui fost președinte, 6 ianuarie a fost un atac fără precedent, care este exact genul de eveniment pentru care autorii celui de-al 14-lea Amendament au vrut să ofere protecție.”

Grupul a remarcat că clauza nu a fost folosită atât de frecvent de la Războiul Civil din cauza lipsei insurecțiilor, dar s-a referit la un caz din New Mexico din 2022, în care grupul a declanșat o acțiune în instanță pentru a-l exclude din funcție pe comisarul districtului Otero, Couy Griffin.

Grupul a scris că judecătorul din acel caz a declarat revolta din 6 ianuarie o insurecție, așa cum este definită de Constituție, și că “cineva care a ajutat la incitarea acesteia – chiar dacă nu personal – s-a implicat în insurecție și a fost descalificat din funcție.”

Magistratul a decis ca Griffin sa fie înlăturat imediat din funcție, invocând participarea sa la atacul de la Capitoliu din ianuarie 2021. Acesta a fost prima dată când cineva a fost descalificat de la ocuparea funcției în temeiul amendamentului din 1869.

“Deși mizele legate de descalificarea lui Donald Trump în Colorado sunt mai mari decât în cazul Griffin, legea și multe fapte adiacente sunt aceleași,” a scris CREW. “Pe baza legilor sale, a calendarului și a setului nostru curajos de reclamanți și martori, Colorado este un loc bun pentru a declanșa acest prim caz, dar care nu va fi ultimul.”

Republicanul a respins atunci argumentele criticilor, spunând că acele opinii nu au “nicio bază legală sau statut relativ” față de alegerile din 2024.

“Aproape toți experții legali și-au exprimat părerea că al 14-lea Amendament nu are nicio bază legală sau statut în raport cu viitoarele alegeri prezidențiale din 2024,” a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

“Ca și Interferența Electorală, acesta este doar un alt ‘scam’ folosit de Comuniștii, Marxiștii și Fasciștii din Stânga Radicală, pentru a fura din nou alegeri pe care candidatul lor, cel mai RĂU, CEL MAI INCOMPETENT și CEL MAI CORUPT președinte din istoria SUA, este incapabil să le câștige într-un Scrutin Liber și Corect. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!”

Grupul CREW a respins însă declarațiile lui Trump. “Al 14-lea Amendament spune că oricine a depus un jurământ că sprijină Constituția și apoi s-a implicat în insurecție este descalificat,” a declarat Bookbinder pentru The Hill.

“Constituția afirmă că trebuie să ai 35 de ani pentru a fi președinte, (trebuie) să fii cetățean înnăscut. Și există proceduri în vigoare pentru a se asigura că numai candidații calificați pot candida și pot servi… Aceasta este doar o altă calificare constituțională.”

Inițial, Curtea Supremă din Colorado a decis în decembrie 2023 eliminarea lui Trump de pe buletinele de vot pentru funcția de președinte în Colorado pentru alegerile din 2024, invocând implicarea sa în evenimentele din 6 ianuarie 2021 și aplicând clauza de descalificare din al 14-lea Amendament.

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat însă în martie 2024 decizia magistraților din Colorado, permițându-i lui Trump să rămână pe buletinele de vot din Colorado pentru alegerile prezidențiale din acest an.

Reacții vehemente

Materialul de opinie prin care cei doi experți au cerut împiedicarea lui Trump de a prelua mandatul de președinte a provocat reacții rapide și vehemente online, criticii citați de Fox News acuzându-i pe autori că “susțin insurecția.”

“Oh, uite. Democrații vor să fure alegerile și să invalideze voința poporului american. Amenințare la adresa democrației,” a scris purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung.

“Sunteți bolnavi,” a afirmat și unul dintre fiii președintelui ales, Eric Trump. Elon Musk, unul dintre consilierii apropiați ai președintelui ales, a comentat la mesajul lui Eric Trump: “Un lucru atât de nebunesc pe care îl spun (cei doi). Media tradițională este doar brațul de propagandă al stângii radicale.”

“Aceasta sună de parcă @thehill susține insurecția. Da, încercați să blocați învestirea unui președinte care a câștigat votul popular și colegiul electoral. Să vedem cum se va întâmpla asta pentru voi,” a spus activistul Robby Starbuck.

“Acest articol constituie o conspirație pentru a răsturna alegerile din 2024,” a postat Will Chamberlain, consilier principal la Article III Project.

Comicul Tim Young a spus: “@thehill În țara fanteziei, democrații de la The Hill cred că îl pot opri pe Trump să preia mandatul.”

Kevin și Keith Hodge, cunoscuți sub numele de Hodgetwins, au răspuns: “Aceasta este o adevărată insurecție împotriva voinței oamenilor.”

“Au fost emise mandate pentru oameni care au spus mult mai puțin decât asta despre Biden în 2021,” a postat comentatorul conservator John Cardillo.

“Acesta este genul de prostie pe care democrații trebuie să o respingă. Trump a câștigat într-un proces democratic echitabil,” a scris fostul candidat la președinție John Delaney. “Democrații ar trebui fie să lucreze cu el atunci când este în interesul națiunii sau al alegătorilor lor, fie să rămână fermi atunci când nu este. Americanii nu vor obstrucționiști puri.”

Ce se va întâmpla însă la 6 ianuarie 2025, data la care Congresul se va întruni într-o sesiune în care va analiza și certifica voturile pentru alegerile prezidențiale din SUA din 2024? Va invoca vreunul dintre legiuitorii de la Washington cel de-al 14-lea Amendament la Constituție pentru a-l împiedica pe Trump să preia puterea? Cel mai probabil că nu. Tensiunile însă rămân ridicate într-o Americă ruptă în două, unde disensiunile dintre stânga și dreapta continuă să fie mari. Așa cum a scris și Newsweek, nervii vor rămâne încordați după evenimentele din 2021, însă democrații nu au arătat nicio dorință de a bloca certificarea președintelui ales.

Surse: The Hill, AP, Washington Post, FoxNews, Newsweek, congress.gov, citizensforethics.org, cpr.org, X