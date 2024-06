Va decide TikTok președintele SUA? Platforma Made in China devine cruciala în meciul Biden-Trump

Competiția electorală dintre președintele democrat Joe Biden și rivalul său republican Donald Trump s-a intensificat pe TikTok, după ce fostul lider de la Casa Albă s-a alăturat platformei de socializare, lucru care transformă serviciul de conținut video într-unul dintre cei mai importanți factori în alegerile pentru Biroul Oval din acest an. În doar câteva zile, Trump a strâns mai mulți urmăritori decât contul campaniei lui Biden pe platforma de socializare, care prezintă și mai mult conținut pro-Trump. Ar putea insa decide TikTok, o platformă deținută de chinezi, viitorul președinte al Statelor Unite?

Trump, star TikTok

Republicanul Donald Trump și-a deschis cont pe TikTok sâmbătă seara cu un videoclip de 13 secunde care evidențiază prezența sa la UFC 302, un eveniment MMA organizat în Newark, New Jersey. El face cu mâna fanilor și face poze cu ei, în timp ce piesa “American Bad Ass” a lui Kid Rock se aude pe fundal.

După doar o zi, pagina sa de pe platforma de socializare a depășit numărul de urmăritori al campaniei lui Biden, iar luni dimineața a acumulat un număr de urmăritori de peste 10 ori mai mare decât cel al echipei democratului.

Contul TikTok al lui Trump avea marți seara peste 5.1 milioane de urmăritori și 5,3 milioane de aprecieri , în comparație cu cei aproximativ 355.000 de urmăritori și 4,6 milioane de aprecieri pentru Team Biden.

Postarea de debut a lui Trump a înregistrat mai mult de 80 de milioane de vizionări – de șase ori mai mult decât vizionările înregistrate de primul video al celor din Team Biden – care a fost postat în urmă cu patru luni pentru a coincide cu Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, și l-a prezentat pe președintele Biden răspunzând la întrebări pe tema fotbalului.

Analiștii au mai notat un lucru important și anume faptul că, chiar înainte de a se alătura TikTok, Trump avea deja un avantaj față de Biden pe platforma de socializare. Astfel, New York Times a relatat recent că o analiză internă în cadrul TikTok “a găsit aproape de două ori mai multe postări pro-Trump decât cele pro-Biden pe platformă, începând din noiembrie.” NYT a listat 1,29 milioane de postări pro-Trump față de 651.000 de postări pro-Biden.

“Platforma de social media, deși este încă considerată un centru pentru vocile democraților și cauzele liberale, a înregistrat o creștere a influențelor de dreapta, pro-Trump, de la ultimele alegeri prezidențiale,” a scris New York Times, afirmând tranșant că asistăm la “Trumpificarea tot mai mare a TikTok.”

Pe de altă parte, criticii au notat că decizia lui Trump de a se folosi de TikTok cu doar cinci luni înainte de Election Day marchează o schimbare masivă de strategie pentru fostul președinte, care nu a fost doar un critic vehement al platformei de socializare deținută de chinezi, ci a și încercat să interzică aplicația în timpul primului său mandat.

Publicitate electorală

Astfel, cu trei luni înainte de alegerile din 2020, în timp ce tinerii alegători s-au mobilizat pe platforma video în favoarea lui Biden, Trump a emis un ordin executiv care ar fi interzis TikTok în Statele Unite, invocând preocupări de securitate națională, un efort care a fost în cele din urmă stopat de către tribunale. Trump era preocupat că Partidul Comunist din China ar putea folosi aplicația pentru a accesa “informațiile personale și de proprietate ale americanilor.” (Președintele Biden a revocat în cele din urmă acea interdicție, care nu a fost niciodată adoptată; ulterior, democratul a semnat un proiect de lege care ar interzice în mod similar aplicația dacă ea nu este vândută de compania mamă din China.)

Patru ani mai târziu însă, Trump a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai lui Biden în contextul în care democratul se pregătea să semneze o legislație similară care ar putea duce la interzicerea aplicației în SUA, postând pe Truth Social în aprilie că tinerii alegători ar trebui “să-și amintească” că “Crooked Joe Biden (una dintre poreclele preferate pe care republicanul i-a dat-o liderului democrat) este responsabil pentru interzicerea TikTok” și că “o face pentru a-și ajuta prietenii de pe Facebook să devină mai bogați și mai dominanți, și capabil să continue să lupte, poate ilegal, cu Partidul Republican. Se numește INTERFERENȚĂ ELECTORALĂ! Tinerii, și mulți alții, trebuie să-și amintească acest lucru pe 5 noiembrie, ZIUA ALEGERILOR, când votează! De asemenea, trebuie să-și amintească, mai important, că el ne distruge țara și este O AMENINȚARE MAJORĂ LA ADRESA DEMOCRAȚIEI!”

La vânătoare de alegători tineri

Experții au remarcat că, în mai puțin de trei zile de la prima postare, contul TikTok al lui Donald Trump l-a depășit cu mult pe cel al campaniei Biden – un indiciu timpuriu al puterii mărcii fostului președinte pe platforma de socializare adaptată Generației Z.

Aceștia au notat că utilizarea de către Trump a platformei de socializare deținută de compania chineză ByteDance ar putea ajuta campania sa în eforturile de a câștiga o parte din alegătorii mai tineri, cei din Generația Z, despre care datele sugerează că sunt dezamăgiți de Biden și îmbrățișează agenda republicanului. Democratul a câștigat 60% dintre alegătorii sub 30 de ani în alegerile prezidențiale din 2020, potrivit datelor NBC News.

De altfel, echipa de campanie a fostului președinte s-a referit deja la primul său mesaj pe TikTok, care a avut un debut semnificativ, ca dovadă a faptului că republicanul a deturnat alegătorii mai tineri de la Biden.

Un purtător de cuvânt al campaniei lui Trump a numit popularitatea fostului președinte pe platforma de socializare “o dovadă a creșterii sprijinului și avântului pentru președintele Trump care are loc în toată țara în acest moment.”

“Echipa Trump nu va lăsa niciun front neapărat, iar contul viral TikTok al președintelui Trump este un alt pas în comunicarea noastră continuă cu poporul american, în special cu alegătorii tineri, cu care a câștigat în mod semnificativ teren împotriva lui Crooked Joe Biden,” a declarat purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung.

Cum răspunde Team Biden

Harry Sisson, un creator pro-Biden de pe TikTok și “un activist al Generației Z” cu aproape un milion de urmăritori, a minimizat semnificația numărului mare de urmăritori ai lui Trump, subliniind diferitele naturi ale conturilor lui Trump și Biden.

“Trump folosește (numele de utilizator) pe care toată lumea îl cunoaște de pe diferite platforme de socializare, realDonaldTrump, în timp ce numele @BidenHQ este ceva pe care nu mulți americani îl știu,” a spus Sisson. “Dacă Biden și-ar face un cont personal în care Biden însuși postează conținut, aceasta ar fi o altă poveste.”

NBC News a notat că, deși Biden are conturi personale pe rețelele sociale gen Twitter, Facebook și Instagram, el nu are o pagină personală pe TikTok. Democratul utilizează contul BidenHQ al campaniei sale electorale pentru a lansa conținut în aplicație.

Sisson a respins, de asemenea, ideea că numărul mare de urmăritori ai lui Trump pe TikTok sugerează că republicanul va avea mai mult noroc să câștige alegătorii mai tineri din Generația Z în luna noiembrie, speculând că o mare parte din cei 5,1 milioane de urmăritori ai fostului președinte sunt deja suporteri din baza sa electorală fidelă.

“Aceștia nu sunt alegătorul swing din Pennsylvania care este îngrijorat de drepturile sale reproductive sau studentul din Wisconsin care vrea să știe ce va face guvernul cu împrumuturile sale studențești,” a spus el.

Interesant de menționat este și faptul că, deși Biden a semnat ordinul executiv de interzicere a TikTok dacă ByteDance nu o vinde, campania sa a afirmat că va continua să posteze pe platforma de socializare.

ByteDance a contestat în instanțe legea care îi cere să vândă TikTok până în ianuarie viitor sau să fie interzis. TikTok a susținut că nu partajează datele utilizatorilor din SUA cu guvernul chinez și că a luat măsuri substanțiale pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor săi.

Unii dintre consilieri lui Biden cred că campania ar fi trebuit să se alăture TikTok mai devreme și să fie mai agresivă. Dar temerile legate de securitatea națională sunt obstacole semnificative. (https://www.axios.com/2024/06/02/donald-trump-tik-tok) De altfel, la momentul lansării contului de TikTok al campaniei lui Biden, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională, John Kirby, le-a spus reporterilor că administrația are încă “preocupări de securitate națională” cu privire la utilizarea TikTok.

Cursa în mediul online

NBC News a notat că Trump a avut o istorie tumultoasă pe platformele de socializare. În ianuarie 2021, el a fost suspendat de pe Facebook și Twitter (acum X) în urma postărilor sale care au precedat atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului de la Washington. Criticii acestor decizii au spus atunci că ele îi îngrădesc republicanului dreptul la liberă exprimare și arată puterea, aproape lipsită de supraveghere, a giganților tehnologici.

În urma acestor acțiuni care au vizat conturile sale online, Trump a folosit aproape exclusiv propria sa platformă de socializare, Truth Social, pentru a posta conținut.

Dar în ultimii doi ani, lui Trump i s-a permis să se întoarcă pe platformele media. În perioada premergătoare alegerilor din noiembrie, Trump a reluat postările regulate pe Facebook. Ulterior, el a fost reinstalat și pe platforma X, cumpărată între timp de Elon Musk, dar a postat doar o singură dată.

NBC News a precizat că datele recente arată în mod clar avantajele pe care Trump le are pentru a se alătura TikTok. Aproximativ 11% dintre toți alegătorii dintr-un sondaj NBC News publicat la începutul acestui an, care aveau vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, au spus că folosesc TikTok cel puțin o dată pe zi.

Deși acest grup s-a identificat în majoritate ca fiind democrați (47% identificați ca democrați și 30% republicani), alegătorii tineri de înclinație democrată l-au preferat pe Trump în fața lui Biden, 44% la 42% într-o confruntare ipotetică a alegerilor generale.

Echipa de campanie a lui Biden a căutat să elimine această tendință, în parte, sporindu-și prezența în aplicație. De la lansarea paginii lui Biden în februarie, campania a postat mai mult de 200 de videoclipuri, câteva prezentându-i atât pe Biden, cât și pe vicepreședinta Kamala Harris vorbind direct în cameră.

Înainte ca Trump să se alăture aplicației, pagina de campanie Biden a fost printre cele mai mari dintre cele asociate cu candidații la președinție, ușor în urma contului TikTok al lui Robert F. Kennedy Jr., dar depășind cu mult un cont lansat de un comitet de acțiune politică de genul Super PAC care îl susține pe Trump.

Cu toate acestea, prezența lui Trump pe platforma de socializare a influențat deja modul în care este primit conținutul campaniei lui Biden.

De exemplu, o nouă postare a Team Biden pe contul său TikTok care amplifică o afirmație a unui fost producător de la “The Apprentice,” care susținea că Trump a folosit odată o insultă rasistă pentru a se referi la un concurent negru (incident care a fost dovedit ca neadevărat), a strâns peste 1,2 milioane de vizualizări în mai puțin de 12 ore, devenind cea mai vizionată postare TikTok a campaniei democratului în mai mult de o lună.

Dar multe dintre comentariile din postare sunt cifre numerice – “3,2 milioane, “3,5 milioane” și “3,7 milioane,” postate probabil de susținătorii lui Trump care vor să evidențieze creșterea numărului de urmăritori ai contului său de TikTok.

În plus, criticii au notat că postarea activistei pro-Biden “a eșuat spectaculos,” după ce comentatorii au ridiculizat mesajul acesteia și s-au referit la costurile mari ale alimentelor și energiei, la inflație și la prețurile imobiliare scăpate de sub control.

O platformă decisivă

Revenind la alegerile din acest an, comentatorii cred că influența TikTok va fi decisivă. “La bine și la rău, 2024 va fi anul alegerilor TikTok,” a declarat James Haggerty, președinte și CEO al companiei de comunicații strategice PRCG, citat de Newsweek. “(Platforma) poate fi interzisă în 2025, dar TikTok nu va merge nicăieri pentru alegerile din 2024.”

La rândul său, consultantul politic Jay Townsend a afirmat că, deși ambii candidați au criticat TikTok și proprietarii acestuia, este clar că ambele campanii au ajuns la concluzia că aplicația este esențială pentru a ajunge la tinerii alegători.

“Ambii candidați se simt obligați să vorbească cu alegătorii mai tineri, ceea ce înseamnă că ambele tabere sunt nervoase în legătură cu populația mai tânără care a devenit majoră în ultimii opt ani,” a spus Townsend. “Ca grup, ei sunt mult mai independenți decât părinții lor, sunt mult mai probabili să nu fie afiliați niciunui partid, să fie dezangajați politic și să fie vânați politic. În politică, trebuie să vă întâlniți alegătorii acolo unde sunt ei.”

Newsweek a precizat că TikTok se mândrește cu zeci de milioane de utilizatori activi în SUA, dar există și un decalaj generațional flagrant în baza sa de utilizatori. Un sondaj al Centrului de Cercetare Pew publicat în ianuarie a constatat că 62% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani folosesc TikTok, comparativ cu doar 10% dintre cei cu vârsta de 65 de ani și peste. Facebook are aproximativ 243 de milioane de conturi în SUA.

În 2024, numai tinerii din generația Z vor reprezenta peste 40 de milioane de potențiali alegători și aproape o cincime din electoratul american, potrivit unui sondaj realizat de Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE).

“Campaniile lui Trump și Biden încearcă ambele să-și dea seama cum să folosească TikTok în mod eficient pentru a atrage doar suficienți dintre acei alegători mai tineri care vor fi esențiali pentru a-i pune în frunte,” a declarat Haggerty. “Nu este un lucru ușor de făcut, având în vedere că ambii candidați s-au născut înainte ca inclusiv televiziunea să fie o prezență obișnuită în casele din SUA.”

TikTok este, de asemenea, o platformă populară pentru alte două categorii demografice majore în alegerile din acest an. Aproape jumătate dintre adulții hispanici raportează că folosesc TikTok, comparativ cu 39% dintre adulții de culoare, 29% dintre adulții asiatici și 28% dintre adulții albi. Femeile folosesc, de asemenea, platforma la rate mult mai mari decât bărbații, între 40% și 25%.

Concluzia. Potrivit CEO-ului TikTok, Shou Zi Chew, aplicația TikTok are 170 de milioane de utilizatori activi în SUA, iar vârsta medie a acestora este de peste 30 de ani.

Alăturându-se platformei de socializare, Team Trump lasă să se înțeleagă că bătălia online pentru voturile Generației Z s-a intensificat.

În urmă cu patru ani, Team Biden s-a folosit cu succes de social media pentru a câștiga voturile tinerilor. În ciclul electoral actual, TikTok a devenit noul ‘megafon uriaș al lui Trump,’ așa cum a scris The Atlantic.

Suporterii săi dominau TikTok și înainte. Înființându-și propriul cont, Trump are acum ocazia să controleze el însuși narațiunea și să ajungă direct la alegătorii mai tineri în timp ce încearcă să revină la Casa Albă. Întrebarea care se pune acum este dacă TikTok – platforma MADE IN CHINA – va fi, așa cum se preconizează, unul dintre factorii cruciali care va decide rezultatul alegerilor pentru președinția Statelor Unite în acest an?

Surse: NBC News, The Atlantic, Reuters, Axios, Newsweek, New York Times, Washington Times, TikTok, TruthSocial