USR: Raportul Comisiei Europene privind statul de drept din România tratează cu superficialitate problemele din justiție / Inculpații scapă de dosare prin prescripție sau prin legi date cu dedicație de Ciolacu și Ciucă

Raportul Comisiei Europene privind statul de drept din țara noastră dat ieri publicității tratează cu superficialitate problemele din justiție și este departe de a se constitui într-un tablou la zi, complet, al sistemului judiciar, arată un comunicat USR.

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, spune că raportul nu are nici pe departe profunzimea rapoartelor MCV din anii trecuți, care indicau detaliat și argumentat ce nu funcționează bine în justiție și ce trebuie făcut. Pentru orice susținător al unor reforme în justiție, rapoartele MCV erau concludente.

„Se pare că, din nou, Comisia Europeană se face că nu vede tot ceea ce se petrece în România. Este chiar necredibil să ni se spună că lupta anticorupție merge bine, când am văzut cu toții că abia mai are suflu de câțiva ani încoace. Vorbim despre DNA-ul care a ales să nu conteste soluția de liberare condiționată a lui Remus Truică. Problemele din sistemul judiciar sunt grave și abia dacă sunt atinse în acest document care ar fi trebuit să țină loc și de MCV. Lupta anticorupție nu și-a revenit peste noapte, iar numirea unui procuror controversat la șefia DNA nu are cum să crească încrederea în instituție. Faptul că inculpații scapă de dosare prin prescripție sau prin legi date cu dedicație de Ciolacu și Ciucă, prin care dezincriminează evaziunea fiscală de sub un milion de euro, este o realitate și merita un capitol special în raportul CE”, a declarat Stelian Ion.

Fostul ministru al Justiției susține că ”derapajele grave ale CSM în ceea ce privește hărțuirea unor magistrați incomozi au fost trecute, și ele, cu prea multă lejeritate în revistă”.

„Să nu uităm că, de la crearea noii structuri de investigare a infracțiunilor de corupție în justiție (SIIJ 2.0 creată în martie 2022, prin transformarea SIIJ), au fost finalizate doar două rechizitorii. Rețeaua gândită de Predoiu este un eșec, așa cum a fost și SIIJ. Problema neaplicării cu prioritate a deciziilor CJUE pe problema prescripției răspunderii merita și ea o analiză mai atentă. La fel și analiza cauzei principale care a condus la închiderea a mii de dosare penale, și anume decizia CCR referitoare la prescripția răspunderii penale”, a mai spus Stelian Ion.