USR propune soluţia pentru ca tinerii care fac internship să rămână cu bani mai mulţi prin relaxarea taxării: Indemnizaţia de internship să fie impozitată doar dacă este mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară

Indemnizaţia de internship ar putea să fie impozitată doar dacă aceasta este mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară, conform unei iniţiative legislative depusă de parlamentarii USR Raoul Trifan, Adina Săniuţă şi Oana Ţoiu. Mai exact, statul ar urma să taxeze doar diferenţa între indemnizaţia de internship şi valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, transmite News.ro.

Potrivit USR, ”în prezent, un tânăr aflat într-un stagiu ca intern pentru pregătirea sau perfecţionarea profesională, poate fi plătit cu suma de 1650 lei, brut”. ”Suma reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară care, la data de 1 ianuarie 2024, era de 3.300 Lei. După plata taxelor, (impozit pe venit + contribuţii sociale obligatorii), un intern rămâne cu un salariu net de doar 990 RON. Dacă va fi adoptată iniţiativa USR, atunci un intern va primi ”în mână” cel puţin 1650 lei. De asemenea, indemnizaţiile sub 3300 lei vor ajunge integral în buzunarul tinerilor şi doar indemnizaţiile ce depăşesc 3300 lei brut vor fi impozitate, dar doar pentru diferenţa de la 3300 la valoarea indemnizaţiei care depăşeşte această sumă”, arată comunicatul USR. ”Eliminarea taxelor aplicabile indemnizaţiei pentru internship va genera mai multă motivaţie atât pentru interni cât şi pentru cei care oferă stagii de internship, în condiţiile în care scopul contractului de internship este tocmai facilitarea tranziţiei de la şcoală către piaţa muncii şi dezvoltarea abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul.”, afirmă Raol Trifan, senator USR, iniţiator al legii România ocupă unul dintre ultimele locuri în Uniunea Europeană în privinţa ratei de angajare a tinerilor cu vârste între 15 şi 29 de ani. Mai puţin de două treimi dintre cei care nu urmează nicio şcoală şi doar 2,5% dintre cei care sunt într-un program de educaţie au şi loc de muncă, faţă de media europeană de 74%, respectiv 25% (conform datelor Eurostat), menţionează USR. Deputata Oana Ţoiu, co-iniţiatoare a proiectului legislativ, atrage atenţie că fără măsuri active de inserţie profesională, riscăm să pierdem generaţii întregi de tineri care nu-şi găsesc un loc de muncă. „Am iniţiat legea care dublează numărul de internshipuri din companii şi instituţii, alături de cei 1.000 de tineri care au venit la comisie în programul Parlamentul pentru TINEri şi am reuşit să o trecem de Senat. În pachetul cerut de tineri, pentru practică şi viitorul muncii, ne propunem şi ca internshipurile să nu mai fie plătite sub salariul minim şi diminuarea taxării pentru ele este soluţia care nu va încărca cu costuri adiţionale antreprenorii care investesc în tineri”, susţine deptata Oana Ţoiu. Sistemul de educaţie din România nu este conectat la cerinţele pieţei muncii, iar angajatorii nu sunt motivaţi să angajeze tineri care nu au experienţă, pe salarii decente, având în vedere costurile mari aplicate pe muncă, precum şi timpul necesar pregătirii unui salariat fără experienţă pentru o anumită activitate. „13 ani de experienţă în mediul universitar mi-au demonstrat importanţa echilibrului dintre teorie şi practică în educaţia studenţilor. Internshipurile oferă nu doar experienţă practică relevantă, ci sunt un instrument care îi ajută pe tineri să identifice domeniul sau industria în care doresc să îşi dezvolte cariera profesională. Taxele mari pe muncă, mai ales pe salariul minim, acţionează ca o barieră de intrare pe piaţa muncii, iar primii afectaţi sunt cei cu experienţa scăzută, cei tineri” susţine şi senatoarea USR Adina Săniuţă, co-iniţiatoare a proiectului legislativ.