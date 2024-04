USR îi cere premierului Ciolacu să revoce numirea unui hairstylist la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi să permită adoptarea, de urgenţă, a legilor anti-păcănele

Reprezentanţii USR îi cer premierului Ciolacu să revoce numirea făcută la şefia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi să permită parlamentarilor PSD să dezbată şi să adopte pachetul USR de legi anti-păcănele. Numirea unui hairstylist la şefia ONJN, Cristian-Gabriel Pascu, scoate şi mai tare în evidenţă ipocrizia lui Marcel Ciolacu şi a PSD, mai spune deputata USR Diana Stoica. „După ce s-au lăudat că vor elimina sălile de jocuri de noroc din localităţile României, PSD roşu şi PSD galben ţin blocate în Parlament, de mai bine de un an şi jumătate, proiectele USR anti-păcănele, iar acum pun în fruntea instituţiei care ar trebui să reglementeze domeniul jocurilor de noroc o persoană care nu are nicio pregătire în domeniu”, arată comunicatul de presă al partidului, transmite News.ro.

„Marcel Ciolacu este cel mai mare mincinos şi cel mai mare protector al industriei jocurilor de noroc. După ce ne-a prostit că termină cu păcănelele, după ce ne-a spus că este ameninţat de această industrie, vine azi-noapte – noaptea ca PSD-iştii – şi numeşte în fruntea ONJN un om care nu are nicio legătură şi nicio pregătire pentru acest domeniu. Poate să fie cel mai mare hairstylist din oraş, dar nu are ce să caute în fruntea unei instituţii cheie, care ar trebui să monitorizeze, să sancţioneze şi să reglementeze industria jocurilor de noroc”, a afirmat deputata USR Diana Stoica, iniţiatoare a mai multor proiecte prin care USR şi-a propus ca România să nu mai fie sufocată de săli de jocuri de noroc şi de reclamele la acestea, conform sursei citate.

USR a început acum doi ani, în noiembrie 2022, demersurile pentru a-i proteja pe români, în special pe copii, de flagelul jocurilor de noroc. Şase proiecte de lege au fost depuse, care vizează de la scoaterea jocurilor de noroc de la parterul blocurilor şi din apropierea şcolilor, parcurilor, centrelor culturale şi spitalelor la obligaţia ca reclamele la jocurile de noroc să fie însoţite de mesaje de avertizare şi la eliminarea reclamelor stradale la păcănele.

Toate aceste proiecte sunt blocate de PSD şi PNL, deşi aproape 80.000 de oameni au susţinut, prin semnătură, demersul USR, iar parlamentarii USR fac cereri, în fiecare săptămână, către preşedinţii de comisii pentru ca proiectele să fie introduse pe ordinea de zi, astfel încât să poată fi dezbătute şi votate.

„Guvernul PSD-PNL este în continuare, din păcate, complice cu această industrie a morţii, industrie care afectează milioane de oameni – copii şi adulţi care suferă de dependenţă, precum şi membrii familiilor lor. Psihologii şi psihiatrii ne spun că este dependenţa cu cea mai mare rată de suicid şi statul are o datorie morală faţă de aceste persoane pentru că a lăsat fenomenul să se extindă nepermis de mult. Dacă domnul Ciolacu este în continuare şantajat şi nu poate nici să numească pe cineva competent, nici să adopte măsurile propuse de noi, să meargă să facă o plângere penală către autorităţile competente”, a adăugat Diana Stoica, potrivit sursei menţionate.

Şeful Executivului Marcel Ciolacu l-a numit luni, la propunerea Ministerului Finanţelor, pe Cristian-Gabriel Pascu în funcţia de vicepreşedinte la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, arată o decizie publicată în Monitorul Oficial. G4Media a mai relatat că, potrivit Curriculum Vitae al acestuia şi după cum a recunoscut şi el, pentru această publicaţie, nu are experienţă cu industria jocurilor de noroc. Pascu are o diplomă calificare UCECOM, coafură, şi a terminat Facultatea de Drept la Universitatea particulară Hyperion, la vârsta de 32 de ani.

Chestionat de către G4Media ce experienţă relevantă îl califică pentru acest job în domeniul reglementării jocurilor de noroc, Cristian Gabriel Pascu a precizat că „strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experienţă în domeniu”.

„Experienţa mea relevantă e ca antreprenor, am avut foarte multe businessuri în diferite domenii. Am terminat o facultate de drept la vremea ei, am avut mai multe experienţe de business. În general în tot ceea ce fac încerc să fac cât mai bine”, a mai spus Pascu, potrivit sursei amintite.

Photo 7506284 © Nvuk | Dreamstime.com