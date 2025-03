Ursula von der Leyen: A revenit epoca sferelor de influență, o nouă ordine internațională va fi formată în a doua jumătate a deceniului / Cele patru direcții de investiții militare ale UE

”Era dividendelor păcii a apus demult. Arhitectura de securitate pe care ne-am bazat nu mai poate fi considerată de la sine înțeleasă. Epoca sferelor de influență și a competiției pentru putere a revenit cu adevărat”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs programatic în Danemarca. Șefa Comisiei a anunțat planurile UE pentru investiții militare și de securitate.

Ea a adăugat că ”Rusia se află pe un drum ireversibil către crearea unei economii de război”, iar ”cel mai vechi partener al nostru – Statele Unite – își îndreaptă atenția către zona Indo-Pacific”.

”Ne-am putea dori ca aceste lucruri să nu fie adevărate. Sau că nu ar trebui să le spunem atât de direct. Dar acum este momentul să vorbim cinstit, astfel încât fiecare european să înțeleagă care este miza. Pentru că disconfortul de a auzi aceste cuvinte pălește în fața durerii războiului. Întrebați-i doar pe soldații și oamenii din Ucraina. Ideea este că trebuie să vedem lumea așa cum este – și trebuie să acționăm imediat pentru a-i face față. Pentru că o nouă ordine internațională va fi formată în a doua jumătate a acestui deceniu și după aceea. Europa se confruntă cu o alegere fundamentală cu privire la viitorul său”, a mai spus Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei a spus că ”până în 2030, Europa trebuie să aibă o poziție de apărare europeană puternică”.

Iată cele patru priorități anunțate pentru politica militară a UE, așa cum au fost anunțate de Ursula von der Leyen:

Prima și cea mai importantă prioritate este creșterea cheltuielilor pentru apărare. Știm cu toții că investițiile în apărare au fost insuficiente pentru prea mult timp. Cheltuielile pentru apărare ale statelor membre au crescut acum cu peste 31 % începând cu 2021. Este mai bine – dar nu suficient. Sunt încă mult mai mici decât cele ale SUA, Rusiei și Chinei. Reconstrucția apărării europene va necesita investiții masive pe o perioadă susținută, atât publice, cât și private. Acesta este motivul pentru care Comisia a prezentat un plan pentru a mobiliza investiții de 800 de miliarde EUR în apărarea europeană. Acesta include un nou instrument – denumit SAFE – care poate debloca rapid 150 de miliarde EUR pentru statele membre. Acest lucru ne va ajuta să achiziționăm mai bine, mai rapid și mai european. Și va facilita achizițiile comune. Dar trebuie, de asemenea, să sprijinim statele membre să își crească propriile bugete de apărare. Acesta este motivul pentru care propunem activarea a ceea ce numim clauza de evadare națională. Aceasta va oferi țărilor mult mai multă flexibilitate pentru a cheltui mai mult pentru apărare fără a încălca normele fiscale. Aceasta are potențialul de a mobiliza cheltuieli suplimentare pentru apărare de până la 1,5% din PIB. Sau aproximativ 650 de miliarde EUR în următorii patru ani. Și lucrăm pentru a atrage și finanțare privată – fie de la BEI, fie de pe piețele de capital.

În ceea ce privește al doilea punct: În ce investim – și cum investim – este la fel de important ca și suma pe care o cheltuim. Trebuie să ne acoperim lacunele în materie de capacități. Și trebuie să facem acest lucru într-un mod european. Aceasta înseamnă cooperare paneuropeană la scară largă pentru a aborda lacunele din domeniile prioritare. Aceasta începe cu elemente fundamentale precum infrastructura și mobilitatea militară.

Până în 2030, avem nevoie de o rețea funcțională la nivelul UE de coridoare terestre, aeroporturi și porturi maritime care să faciliteze transportul rapid de trupe și echipamente militare. În același timp, trebuie să investim în apărarea antiaeriană și antirachetă, sisteme de artilerie, muniție și rachete. Și trebuie să învățăm lecțiile de pe câmpul de luptă și natura schimbătoare a războiului modern. Am văzut importanța dronelor și a sistemelor împotriva dronelor în Ucraina. Europa trebuie să dezvolte toate tipurile de sisteme fără pilot și software-ul și senzorii avansați din spatele acestora. Același lucru este valabil și pentru cibernetică sau pentru utilizarea inteligenței artificiale militare sau a calculului cuantic.

A treia prioritate pentru apărarea europeană este poate cea mai strategică. Și aceasta este creșterea sprijinului pentru Ucraina. Aceasta este ceea ce noi numim strategia porcului spinos de oțel. Pentru că trebuie să facem Ucraina suficient de puternică pentru a fi indigestă pentru potențialii invadatori. Deci trebuie să investim în forța Ucrainei. În descurajarea prin negare. Am făcut deja multe. Am sprijinit Ucraina cu aproximativ 50 de miliarde EUR numai în sprijin militar și am instruit peste 73 000 de soldați ucraineni. Iar sprijinul nostru pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană rămâne la fel de puternic ca întotdeauna. Dar putem face mult mai mult.

Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, vom înființa un grup operativ comun cu Ucraina pentru a coordona sprijinul militar al UE și al statelor membre pentru Ucraina.

Dar și Ucraina ne poate sprijini. De fapt, putem învăța multe din transformarea industriei de apărare a Ucrainei. Inovația, viteza și amploarea bazei sale industriale sunt remarcabile. Este un avantaj uriaș pentru Ucraina și este un model pentru Europa. Prin urmare, trebuie să accelerăm integrarea Ucrainei pe piața europeană a echipamentelor de apărare.

A patra mea prioritate: consolidarea bazei industriale de apărare a Europei. Avem multe companii de apărare competitive și lider mondial. Și multe IMM-uri care dezvoltă noi tehnologii la vârful de lance al inovării. Dar baza noastră industrială are încă slăbiciuni structurale. Ea nu este încă capabilă să producă sisteme și echipamente de apărare în cantitățile și la viteza de care au nevoie statele membre. Ea rămâne prea fragmentată, cu actori naționali dominanți care se ocupă de piețele interne. Trebuie să schimbăm tendința. Aceasta începe cu investițiile în Europa. În prezent, majoritatea investițiilor în domeniul apărării se realizează în afara Europei. Cu alte cuvinte: locuri de muncă bune în afara Europei. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea în afara Europei. Acest lucru nu este sustenabil. Trebuie să cumpărăm mai mult european. Pentru că asta înseamnă consolidarea bazei tehnologice și industriale europene în domeniul apărării. Aceasta înseamnă stimularea inovării. Și asta înseamnă crearea unei piețe la nivelul UE pentru echipamentele de apărare.

Știu că mesajul meu de astăzi a fost dur. Am pictat imaginea unei lumi pline de pericole. Dar suntem mai puternici decât credem. Și nu suntem singuri în această situație. Europa este mai unită ca niciodată. Este mai hotărâtă ca niciodată. Și are parteneri, prieteni și aliați cu care poate lucra și pe care se poate baza. Provocările de securitate au adesea implicații globale. Ceea ce se întâmplă în altă parte se poate întâmpla rapid și aici. Și viceversa. Iar majoritatea amenințărilor cu care ne confruntăm sunt transfrontaliere, fie că este vorba de o Rusie hotărâtă să se regrupeze, de atacuri hibride sau cibernetice sau de amenințări în spațiu sau pe mare. Acesta este motivul pentru care suntem pe deplin hotărâți să colaborăm cu NATO și cu Statele Unite. Securitatea noastră este indivizibilă.

Acesta este motivul pentru care ne străduim să deschidem noi drumuri în materie de securitate împreună cu Regatul Unit și cu alți parteneri din Europa, din vecinătatea noastră sau din cadrul G7. Din Canada până în Norvegia. Și chiar atât de departe ca India și alte părți ale Asiei.