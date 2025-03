UPDATE Peste 1.000 de morți și 2.300 de răniţi după cutremurul de 7,7 grade care a lovit Myanmar și Thailanda

UPDATE 08:22 Junta militară birmană a declarat sâmbătă că un total de 1.002 de oameni au fost ucişi, 2.376 au fost răniţi şi 30 dispăruţi în urma cutremurului care a lovit vineri centrul Myanmarului, informează dpa şi EFE, transmite Agerpres.

Regimul militar, care deţine puterea în Myanmar de la lovitura de stat din 2021, a publicat cifrele într-un comunicat difuzat pe canalul Telegram al serviciului naţional de radio şi televiziune (MRTV), după ce cu câteva ore mai devreme a raportat că aproape 700 de morţi s-au înregistrat numai în regiunea Mandalay, una dintre cele mai afectate de seism.

UPDATE 07:30 Bilanţul victimelor cutremurului din Myanmar creşte la cel puţin 694 de morţi şi 1.670 de răniţi, conform CNN, transmite News.ro.

Bilanţul deceselor în urma cutremurului de magnitudine 7,7 care a lovit Myanmar vineri a crescut la 694, a anunţat sâmbătă junta militară a ţării.

Cifrele se referă doar la regiunea Mandalay, situată în centrul ţării şi aproape de epicentrul seismului.

Junta a mai declarat că 68 de persoane sunt date dispărute în regiunea Mandalay.

UPDATE 17:00 Cutremurul puternic care a lovit vineri Myanmar și Thailanda vecină, distrugând clădiri, un pod și un baraj a ucis cel puțin 144 de persoane în Myanmar, unde fotografii și înregistrări video din două orașe grav afectate au arătat pagube importante. Cel puțin opt persoane au murit în capitala Thailandei, unde un zgârie-nori în construcție s-a prăbușit, potrivit agenției AP.

Amploarea morților, a răniților și a distrugerilor nu este imediat clară – în special în Myanmar, una dintre cele mai sărace țări din lume. Aceasta este implicată într-un război civil, iar informațiile sunt strict controlate.

Șeful guvernului militar din Myanmar a declarat în discursul televizat de vineri seara că cel puțin 144 de persoane au fost ucise și alte 730 au fost rănite.

„Se așteaptă ca numărul morților și al răniților să crească”, a declarat generalul senior Min Aung Hlaing.

UPDATE ora 11,15 Premierul thailandez Paetongtarn Shinawatra a declarat vineri stare de urgenţă în capitala thailandeză Bangkok, în urma unui cutremur de magnitudinea 7,7 care a avut loc în centrul Myanmarului, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Știrea inițială

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade a lovit Myanmar. Impactul s-a resimțit inclusiv în capitala thailandeză Bangkok, unde mai multe clădiri au fost evacuate, transmite Sky News.

Epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 7,7, la o adâncime mică de 10 km, a fost în țara vecină Myanmar, în apropiere de orașul Mandalay, a declarat United States Geological Survey.

Nu au fost raportate imediat pagube sau victime.

O replică cu magnitudinea de 6,4 a fost resimțită aproximativ 12 minute mai târziu în apropiere de Mandalay, potrivit US Geological Survey.

Premierul thailandez Paetongtarn Shinawatra a anunțat imediat o „reuniune de urgență”. Alte cutremure au fost resimțite și în provincia chineză Yunnan (sud-vest), potrivit agenției chineze pentru cutremure, care a înregistrat un cutremur de magnitudine 7,9, scrie BFM TV.

Cutremurele sunt relativ frecvente în Myanmar, unde șase seisme cu o magnitudine de 7 sau mai mare s-au produs între 1930 și 1956 în apropierea faliei Sagaing, care traversează centrul țării de la nord la sud.

În 2016, un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit capitala antică Bagan, în centrul țării, ucigând trei persoane și provocând prăbușirea zidurilor templelor din această destinație turistică. În noiembrie 2012, un cutremur cu magnitudinea 6,8 a lovit, de asemenea, centrul țării, ucigând 26 de persoane și rănind alte sute.

Infrastructura precară, serviciile de sănătate inadecvate, în special în zonele rurale, și dezvoltarea necontrolată în zonele urbane au făcut ca populația regiunilor locuite să fie deosebit de vulnerabilă în cazul unei catastrofe naturale, potrivit experților.

