UPDATE Legea marțială a fost ridicată în Coreea de Sud, iar trupele desfășurate la Seul se vor retrage / Președintele Coreei de Sud a declarat legea marțială, pe care Parlamentul a declarat-o “invalidă” / Mai multe elicoptere au aterizat pe acoperișul Parlamentului / Mii de oameni protestează în Seul

Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a declarat că decizia a fost luată pentru a elimina forțele pro-Coreea de Nord din țară și pentru a proteja ordinea constituțională liberală, potrivit BBC. Yoon a spus că nu a avut de ales decât să recurgă la legea marțială, dar nu a spus în discurs ce măsuri specifice vor fi luate.

Într-un discurs televizat neanunțat, rostit noaptea târziu, Yoon Suk Yeol a declarat că măsura este necesară pentru a proteja țara de forțele comuniste ale Coreei de Nord și pentru a elimina elementele antistatale.

Cele mai importante evenimente din Coreea de Sud:

UPDATE 22:20 Preşedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a declarat marţi că legea marţială decretată cu câteva ore înainte va fi ridicată şi trupele desfăşurate la Seul se vor retrage, după un vot al parlamentului dominat de opoziţie, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

UPDATE 19:28 Armata afirmă că legea marțială va fi menținută până la ridicarea ei de către președinte

Armata sud-coreeană afirmă că va menține legea marțială până când aceasta va fi ridicată de președintele Yoon Suk Yeol, în ciuda faptului că parlamentul țării a votat pentru a bloca aplicarea acesteia, potrivit postului național de radio și televiziune al țării, citat de BBC.

UPDATE 19:21 Care este contextul declarării legii marțiale din Coreea de Sud:

Yoon a fost un președinte cu puteri reale foarte limitate după ultimele alegeri generale, când opoziția a câștigat o victorie zdrobitoare în parlament, potrivit BBC.

El nu a fost în măsură să adopte legile pe care le dorea, în schimb, a fost redus la se opune cu disperare cu veto oricăror proiecte de lege pe care opoziția le-a adoptat.

Yoon este, de asemenea, implicat în mai multe scandaluri, în special unul în jurul soției sale, care este acuzată de corupție. Aceasta este, de asemenea, acuzată de trafic de influență. Opoziția a încercat să lanseze o anchetă specială împotriva ei.

Săptămâna aceasta, opoziția a redus bugetele propuse de guvern și de partidul de guvernământ – iar legea bugetului nu poate fi supusă vetoului.

În aceeași săptămână, opoziția încearcă să pună sub acuzare membrii cabinetului, în special șeful agenției guvernamentale de audit, pentru că nu au investigat-o pe prima doamnă.

Yoon a optat pentru opțiunea nucleară – el susține că aceasta este menită să restabilească ordinea atunci când forțele „anti-statale” încearcă, în opinia sa, să paralizeze țara.

El face parte din Partidul Puterii Poporului și a câștigat alegerile prezidențiale învingându-l la limită pe adversarul său, Lee Jae-myung, cu doar 0,7 puncte procentuale. Acesta a fost cel mai strâns scrutin de când Coreea de Sud a început alegerile directe în 1987.

Președintele s-a confruntat cu rate scăzute de aprobare în rândul populației din cauza diverselor controverse și scandaluri, inclusiv cele care o implică pe soția sa, cum ar fi presupusa manipulare a acțiunilor și presupusa acceptare a unei genți de lux Dior. Luna trecută, Yoon și-a cerut scuze, afirmând că soția sa ar fi trebuit să se comporte mai bine.

UPDATE 19:18 Trupele poliției încep să se retragă din clădirea parlamentului

Este puțin după ora locală 2 dimineața la Seul și CNN raportează că trupele încep să se retragă din principala clădire a Parlamentului, în urma unui vot unanim al legislatorilor din Coreea de Sud de a bloca decretul de lege marțială al președintelui, transmite BBC.

Soldații au intrat în clădire la scurt timp după ce președintele a declarat marți legea marțială.

UPDATE 19:1o Agenția Reuters transmite imagini LIVE de la Parlamentul din Seul

UPDATE 18:56 Legea marțială a fost declarată „invalidă” de președintele Adunării Naționale după un vot unanim

Parlamentarii care s-au adunat în parlamentul Coreei de Sud au votat în unanimitate pentru a bloca decretul de lege marțială al președintelui.

Dintre cei 300 de membri ai Adunării Naționale a Coreei de Sud, 190 au fost prezenți pentru a vota în sesiunea de urgență nocturnă, care a avut loc la câteva ore după ce președintele Yoon Suk Yeol a declarat legea marțială într-un discurs televizat. Toți cei 190 de parlamentari au votat pentru blocarea măsurii.

„Președintele ar trebui să ridice imediat legea marțială de urgență în urma votului Adunării Naționale. Acum, declararea legii marțiale de urgență este invalidă”, a declarat Woo Won-sik, președintele Adunării Naționale.

„Oamenii ar trebui să fie liniștiți. Adunarea Națională va apăra democrația împreună cu poporul”, a spus el.

Nu este clar dacă Yoon se va conforma votului, deși, conform legislației sud-coreene, este obligat să facă acest lucru.

Decretul de lege marțială publicat cu puțin timp înainte ca deputații să se reunească în parlament a declarat că toate activitățile politice și parlamentare sunt interzise.

UPDATE 18:38 Mii de oameni sunt adunați în fața parlamentului, iar autobuzele poliției au blocat intrarea principală în incinta parlamentului, transmite agenția Reuters, citată de The Guardian.

„Ridicați legea marțială, protejați democrația”, scandează protestatarii. Unii scandează, de asemenea, pentru „punerea sub acuzare a președintelui Yoon”.

UPDATE 18:15 Parlamentul Coreei de Sud votează pentru blocarea legii marțiale

Parlamentul Coreei de Sud a votat pentru a bloca demersul președintelui de a declara legea marțială, potrivit agențiilor de presă Yonhap și Reuters.

UPDATE 17:49 Administrația Biden „monitorizează îndeaproape situația”

Administrația Biden este în contact cu guvernul sud-coreean și „monitorizează îndeaproape situația”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA pentru CBS, partenerul american al BBC.

Președintele american nu a comentat încă declararea legii marțiale de către omologul sud-coreean.

UPDATE 17:38 Haos în interiorul Adunării Naționale

În timp ce mulțimi mari se adună în fața clădirii Adunării Naționale din Seul, un feed live al agenției de știri sud-coreene Yonhap din interiorul clădirii arată, de asemenea, oameni care se adună acolo, potrivit BBC.

În ultima jumătate de oră, transmisia a surprins ceea ce părea a fi o mulțime de oameni care încercau să forțeze intrarea printr-un set de uși.

Yonhap raportează că doar membrii Adunării Naționale și alți membri ai personalului, precum și reporterii, sunt lăsați să intre.

UPDATE 17:36 Activități politice interzise, proteste interzise și mass-media cenzurate în cadrul legii marțiale, potrivit unei declarații a comandantului legii marțiale, Park An-su.

“Toate activitățile politice sunt interzise în Coreea de Sud ca urmare a impunerii legii marțiale marți și toate mass-media vor fi supuse monitorizării guvernului.

Toate activitățile politice, inclusiv cele ale adunării naționale, consiliilor locale, partidelor politice și asociațiilor politice, precum și adunările și demonstrațiile, sunt strict interzise.

Toate mass-media și publicațiile vor fi supuse controlului comandamentului legii marțiale.

Odată cu impunerea legii marțiale, toate unitățile militare din sud, care rămâne tehnic în război cu Nordul înarmat nuclear, au primit ordin să își consolideze pozițiile de alertă de urgență și de pregătire, a raportat agenția de presă Yonhap. În conformitate cu legislația sud-coreeană, parlamentarii nu pot fi arestați de comandamentul legii marțiale, iar guvernul trebuie să ridice legea marțială dacă majoritatea adunării naționale solicită acest lucru în cadrul unui vot. Liderul partidului conservator al premierului, Han Dong-hoon, a promis să oprească impunerea legii „împreună cu poporul”, iar Lee Jae-myung, liderul partidului democrat de opoziție, care deține majoritatea în parlament, și-a exprimat de asemenea opoziția față de aceasta”.

UPDATE 17:27 Poliția care aplică legea marțială se confruntă cu protestatarii în fața Parlamentului

UPDATE 17:19 Persoanele care încalcă legea marțială pot fi arestate fără mandat

Potrivit agenției de știri Yonhap, citată de BBC, persoanele care încalcă legea marțială pot fi arestate fără mandat.

În plus, toate mass-media și editorii vor fi sub comanda și activitățile legii marțiale.

Personalul medical, inclusiv medicii stagiari, au primit ordin să se întoarcă la muncă în 48 de ore.

UPDATE 17:24 Mai multe elicoptere au aterizat pe acoperișul Parlamentului

Mai multe elicopterele au aterizat pe acoperișul clădirii Parlamentului din Seul, conform imaginilor în direct difuzate de canalele de televiziune, transmite agenția AFP.

UPDATE 17:02 Liderul opoziției a făcut apel la proteste în fața Adunării Naționale

Principala opoziție din Coreea de Sud, Partidul Democrat, a făcut apel la toți parlamentarii săi să se adune în fața Adunării Naționale, organul legislativ al țării, relatează agenția de presă sud-coreeană Yonhap.

Liderul său, Lee Jae-myung, a făcut apel la public să vină la proteste.

Liderul Partidului Puterii Poporului, Han Dong-hoon, aflat la putere, a calificat declararea legii marțiale drept o măsură „greșită” și a promis să o blocheze.

În conformitate cu legislația sud-coreeană, guvernul trebuie să renunțe la legea marțială dacă majoritatea Adunării Naționale o cere prin vot.

Aceeași lege interzice, de asemenea, comandamentului legii marțiale să aresteze legislatorii.

UPDATE 16:56 Armata a suspendat activitatea parlamentară – presa sud-coreeană

Presa sud-coreeană afirmă că armata țării a anunțat suspendarea întregii activități parlamentare.

Agenția de presă Yonhap, citată de BBC, spune că membrilor Adunării Naționale li s-a interzis accesul în clădire.

Pe rețelele de socializare au început să circule imagini care arată o prezență puternică a poliției în fața adunării din districtul Yeongdeungpo din capitala Coreei de Sud, Seul.

