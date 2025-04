Universitatea din București îi acordă titlul de Doctor Honoris Causa istoricului de artă Victor Ieronim Stoichiță

Universitatea din București (UB) va acorda, în cadrul unei ceremonii care se va desfășura luni, 7 aprilie 2025, distincția de Doctor Honoris Causa profesorului Victor Ieronim Stoichiță, cel mai important istoric de artă român și teoretician al imaginii, profesor emerit al Université de Fribourg (Elveția).

Evenimentul de acordare a înaltei distincții va avea loc începând cu ora 13:30 în Sala Senatului Universității din București (Șoseaua Panduri, nr. 90, București).

Cu această ocazie, Facultatea de Litere și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al UB vor organiza, în zilele de 8 și 9 aprilie 2025, o serie de evenimente publice dedicate distinsului profesor.

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din București profesorului Victor Ieronim Stoichiță reprezintă un semn de recunoaștere a prestigioasei sale activități științifice, profund marcante atât la nivelul României, cât și la nivel internațional.

Profesorul Victor Ieronim Stoichiță va susține conferința magistrală intitulată Despre vise, marți, 8 aprilie 2025, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (BCU), începând cu ora 17:00. Conferința va fi urmată de un dialog cu publicul și de o sesiune de autografe oferite de prestigiosul invitat.

Miercuri, 9 aprilie, de la ora 16:00, Facultatea de Litere a Universității din București și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii vor organiza în Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere masa rotundă intitulată Despre autobiografie, în cadrul căreia va fi dezbătută, printre altele, relația dintre identitatea personală, istorie, text și imagine, apartenență culturală, memorii și jurnal. Vor participa, alături de Victor Ieronim Stoichiță, Ana Blandiana, Sorin Alexandrescu, profesor emerit al Universiteit van Amsterdam și director-fondator al CESI, Iulian Boldea, profesor universitar, redactor-șef al revistei Vatra. Moderatorul întâlnirii, Sorin Alexandrescu, va porni dialogul de la autobiografia lui Victor Ieronim Stoichiță, Despărțirea de București. O povestire (2015). Publicată în franceză în 2014, aceasta a fost răsplătită de către Académie française în anul 2015 cu Premiul pentru răspândirea limbii și literaturii franceze. Editura Humanitas va organiza în Holul de Marmură al Facultății de Litere un stand de carte, cu reduceri pentru studenți, la care publicul va regăsi volume de Victor Ieronim Stoichiță și de Ana Blandiana. Masa rotundă va fi urmată de o sesiune de autografe oferite de cei doi scriitori.

Autor al unei opere care a marcat la nivel internațional cunoașterea artelor și a culturii vizuale moderne și contemporane, profesorul Victor Ieronim Stoichiță a publicat în 12 limbi, majoritatea de largă circulație internațională. Viziunea sa științifică este binecunoscută și la nivel național, datorită atât lucrărilor publicate înainte de plecarea sa din țară în 1983 (unele republicate după 1990), precum Pontormo și manierismul (1978) și Creatorul și umbra lui (1981), cât mai ales traducerii titlurilor de referință din opera sa internațională (în seria de autor de la Editura Humanitas). Dintre acestea: Vezi? Despre privire în pictura impresionistă (2007), Ultimul Carnaval. Goya, Sade și lumea răsturnată (cu Anna Maria Coderch, 2007), Experiența vizionară în arta spaniolă a Secolului de Aur (2011), Efectul Pygmalion. De la Ovidiu la Hitchcock (2011), Imaginea Celuilalt. Negri, evrei, musulmani și țigani în arta occidentală în zorii epocii moderne, 1453-1800 (2017), Despre trup. Anatomii, redute, fantasme (2020). Printre contribuțiile sale teoretice și metodologice cele mai semnificative se numără volumul Instaurarea tabloului. Metapictura în zorii Timpurilor Moderne (în franceză 1993; traducere în română 1999).

Profesorul Victor Ieronim Stoichiță este preocupat de relația dintre imagine, text și imaginarul colectiv, de teoria pragurilor dintre epoci și de crizele modernității. Metodologia sa originală și profund interdisciplinară a influențat semnificativ domenii precum istoria și teoria artei, filosofia imaginii și studiile culturale vizuale. În acest sens, volumul La fabrique du rêve. Songe et représentation au seuil de la modernité (2024) oferă o nouă și spectaculoasă ilustrare a viziunii sale asupra descifrării sensului unei imagini prin filtrul textelor filosofice și literare.

Profesorul Victor Ieronim Stoichiță a deținut catedre onorifice în Franța (Chaire du Louvre; Chaire européenne du Collège de France), Belgia (Chaire Internationale Francqui auprès des Universités belges), Germania (Erwin-Panofsky-Lehrstuhls am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München) și Italia (Cattedra „Corrado Ricci”, Università di Bologna). Este membru al Academia Europaea, membru corespondent al Accademia Nazionale dei Lincei (Italia), al Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique și al Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polonia). A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Naționale de Arte din București (2007), Université Catholique de Louvain (2011) și Universității de Vest din Timișoara (2020). În 2014 i-a fost decernat titlul de „Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres” al Republicii Franceze. Pentru activitatea sa științifică a fost onorat în anul 2020 cu premiul Fundației „Aby Warburg” din Hamburg și cu medalia „Martin Warnke”.

