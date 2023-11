Un videoclip în care Biden laudă limuzina lui Xi Jinping s-a viralizat pe rețeaua socială chinezească Weibo

Un scurt videoclip în care președintele american Joe Biden laudă limuzina liderului chinez Xi Jinping s-a viralizat rapid pe site-ul chinezesc de microblogging Weibo, cu peste 270 de milioane de vizualizări.

Biden l-a condus pe Xi până la mașina sa după întâlnirea din California. „Este un vehicul frumos”, a afirmat Biden. „Este o mașină Hongqi, fabricată în China”, a răspuns Xi.

Biden accompanied Xi to his car following their meeting. „It’s a beautiful vehicle,” he remarked. „It’s a Hongqi car, made in China,” Xi replied. This brief moment became top trending on Weibo today, where it received over 270 million views. pic.twitter.com/piyhUlCxr6

— Manya Koetse (@manyapan) November 16, 2023