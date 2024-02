Un update major de Windows 11, care va fi lansat în acest an, ar putea scoate din uz computere cu procesoare vechi

Actualizarea Windows 11 24H2, care va fi disponibilă în partea a doua a acestui an, ar putea face ca PC-uri care includ procesoare vechi să nu mai funcționeze, transmite The Register.

Procesoarele mai vechi de 15 ani nu includ o instrucțiune, numită POPCNT, care urmărește numărul de biți setați. Aceasta a fost introdusă pe modele Intel care au debutat pe piață după anul 2008. Potrivit unui dezvoltator, Windows 11 nu va mai funcționa, după actualizarea 24H2, pe computerele cu procesoare fără suport pentru POPCNT.

În cazul procesoarelor AMD, ar fi afectate modelele de dinainte de anul 2007, care nu au instrucțiunea.

Descoperirea, făcută de un utilizator al rețelei X (fosta Twitter), @TheBobPony, nu va avea un impact foarte mare asupra bazei de utilizatori, deoarece sunt puțini cei care rulează Windows 11 pe PC-uri cu procesoare atât de vechi.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction „POPCNT” IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.

Without POPCNT, it doesn’t boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k

— Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024