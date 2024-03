Un student sucevean la MIT din Statele Unite: „Părinții mei vând în Piața Mică din Suceava, și dacă ei își permit ca eu să fiu aici, cu siguranță și voi vă puteți permite” / E student în anul 3 la Departamentul de Fizică

Suceveanul David Turturean studiază fizica la MIT – Massachusetts Institute of Technology – în Statele Unite ale Americii, instituție care a dat lumii unele dintre cele mai valoroase minţi, de la premieri, la deţinători de premii Nobel, și spune că performanța lui poate fi accesibilă oricărui tânăr, relatează Monitorul de Suceava, care citează Republica.

Student în anul 3 la Departamentul de Fizică al MIT, iar de curând înscris și la a doua specializare, matematică – informatică, David Turturean a povestit despre călătoria sa către succesul academic.

„Părinții mei vând în Piața Mică din Suceava și pot spune că, dacă ei își permit ca eu să fiu aici, cu siguranță și voi vă puteți permite”. Este îndemnul fostului olimpic internațional către tinerii care vor să studieze la una dintre instituțiile puternice din peisajul academic internaţional. David subliniază astfel că posibilitatea de a studia la facultăți prestigioase în SUA nu este rezervată exclusiv celor cu familii înstărite sau olimpicilor internaționali, contrazicând astfel un mit larg răspândit.

Î n 2020, când a absolvit Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, David a aplicat la nu mai puțin de 23 de facultăți în Statele Unite, după ce opțiunile sale în Marea Britanie au devenit limitate, odată cu triplarea taxelor de școlarizare, ca urmare a Brexitului.

Își dorea să studieze fizica, în limba engleză, iar în Europa, între cele mai bune facultăți pe această specializare se numără cele din Anglia și Olanda.

„Am aplicat la multe universități din SUA doar ca să maximizez șansele să intru. (…). Contrar a ceea ce se crede, în America este posibil să fie mai ieftin să studiezi decât în Anglia, Olanda sau orice altă țară din Europa de Vest, sau chiar decât în România. Vă spun sincer, părinții mei plătesc cred că mai puțin ca eu să fiu în SUA, decât dacă aș fi student în România”, spune David.

David are la MIT o bursă completă de studii, costurile pentru un an la universitatea americană (cazare, masă, activități, materiale didactice) cifrându-se la circa 80.000 de dolari.

„Dacă MIT are o rată de acceptare pentru elevii internaționali de un elev din 74, cum a fost când am aplicat eu, universitățile nu mai stau să diferențieze între acei elevi care sunt admiși, și oferă burse strict pe criterii de nevoi familiale. Iar asta înseamnă că primești bursă completă dacă familia ta câștigă sub 60.000-70.000 de dolari pe an. Iar marea majoritate a familiilor din România cred că se încadrează în acest criteriu”, spune David.