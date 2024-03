Un start up american plănuiește să extragă Heliu-3 pe Lună/ Compania vrea să profite de programul de misiuni comerciale către Lună dezvoltat de NASA

Doi dintre primii angajați ai companiei aerospațiale Blue Origin, fostul președinte Rob Meyerson și arhitectul-șef Gary Lai, au înființat o companie care încearcă să extragă heliu-3 de pe suprafața lunară, să îl returneze pe Pământ și să îl vândă pentru a fi folosit aici, scrie publicația Wired.

Compania a funcționat în secret de la înființarea sa în 2022, dar a ieșit public miercuri, cu anunțul că a strâns 15 milioane de dolari, adăugându-se la rundele anterioare de investiții.

Acesta este un anunț notabil, deoarece, deși finanțarea este mică, implicațiile sunt considerabile. În ultima vreme, s-a discutat mult despre o „economie lunară” în domeniul zborurilor spațiale, dar a existat o claritate prețioasă asupra a ceea ce înseamnă acest lucru. Majoritatea firmelor care au anunțat planuri de afaceri pentru a lansa rachete spre Lună, a ateriza pe Lună sau a desfășura alte activități acolo au făcut-o cu intenția de a vinde servicii sau apă lunară către NASA sau către alte părți care îndeplinesc contracte guvernamentale.

Actuala cursă lunară seamănă mai degrabă cu o cursă a aurului din California fără aur.

Prin recoltarea heliu-3, care este rar și limitat pe Pământ, Interlune ar putea contribui la schimbarea acestui calcul, obținând valoare din resursele de pe Lună. Dar rămân multe întrebări cu privire la această abordare. În primul rând, compania trebuie să găsească o modalitate de a extrage gazul din regolitul lunar, materialul abraziv, stâncos și murdar de pe suprafața Lunii. Apoi, trebuie să aducă heliul înapoi pe Pământ.

În prezent, nu există nicio modalitate de a face acest lucru. În cele din urmă, trebuie să dovedească faptul că va exista o piață mare și susținută pentru izotopul stabil pe Pământ pentru a-și susține activitatea.

Cu toate acestea, având în vedere că NASA a investit zeci de miliarde de dolari în programul Artemis pentru a readuce oamenii pe Lună, Meyerson este convins că acum este momentul să profite de aceste resurse de transport, energie și alte resurse pentru a înființa o companie de minerit lunar. Acest lucru nu ar fi fost posibil în niciun moment până acum. S-ar putea să fie abia posibil astăzi.

„Heliu-3 este singura resursă de acolo care are un preț suficient de ridicat pentru a susține mersul pe Lună și aducerea lui pe Pământ”, a declarat Meyerson într-un interviu. „Există clienți care ar vrea să îl cumpere chiar astăzi”.

Un izotop de heliu util

Heliu-3 este un izotop stabil al heliului cu doi protoni și un neutron.

Acesta este produs prin fuziune în Soare și este transportat de vântul solar. Cu toate acestea, magnetosfera Pământului deviază acest flux de particule departe de planetă.

Materialul nu se găsește în mod natural pe Pământ și există doar în cantități foarte limitate, provenind din testele cu arme nucleare, reactoare nucleare și din dezintegrarea radioactivă. Un singur litru costă câteva mii de dolari, iar Departamentul de Energie al SUA depune eforturi pentru a-l recicla. Deoarece nu există o magnetosferă în jurul Lunii, se crede că există cantități mari de heliu-3 gazos prinse în zone din regolitul lunar.

Meyerson a declarat că, pe termen scurt, există o cerere considerabilă de heliu-3 în industria calculatoarelor cuantice supraconductoare și pentru imagistica medicală. Pe termen mai lung, există potențialul de a opera un reactor de fuziune cu heliu-3 ca și combustibil. Acest lucru a fost susținut de mult timp de oameni precum Harrison „Jack” Schmitt, un geolog care a zburat pe Apollo 17 spre Lună. Cu toate acestea, există întrebări serioase în comunitatea științifică cu privire la viabilitatea acestei abordări.

Cu toate acestea, Meyerson a declarat că unul dintre motivele pentru care utilizarea heliu-3 pentru aplicații comerciale nu a fost explorată pe scară largă este faptul că acesta nu a fost disponibil în cantitate suficientă. Producerea unei rezerve constante de gaz ar stimula noi planuri de afaceri și aplicații, a spus el.

Asta în cazul în care Interlune poate ajunge la heliu-3 și îl poate aduce pe Pământ.

Exploatarea Lunii

Tehnologia cheie a companiei Interlune este un proces de extragere a gazelor de pe Lună. Nu va fi ușor. Deși există o cantitate mare de materie, poate 1 milion de tone metrice, heliul-3 este împrăștiat pe suprafața lunară. Compania va trebui probabil să proceseze zeci sau sute de tone de regolit lunar pentru a produce un singur gram de heliu-3. Recunoscând acest lucru, Interlune a dezvoltat ceea ce Meyerson a caracterizat drept un procesor eficient din punct de vedere energetic.

Compania lucrează în vederea lansării unei misiuni demonstrative în 2026, care va preleva probe din regolitul lunar, va măsura cantitatea de heliu-3 și apoi va încerca să extragă o parte din el. Meyerson a declarat că această misiune va zbura probabil în cadrul uneia dintre misiunile Commercial Lunar Services Provider (furnizor de servicii lunare comerciale) ale NASA – companii private care zboară în mod regulat pe Lună și transportă o varietate de încărcături guvernamentale și comerciale.

„Apoi dorim să punem în funcțiune o instalație pilot până în 2028, iar până în 2030 să începem să operaționalizăm și să returnăm cantități de heliu-3 pentru a susține piețele de pe Pământ”, a spus el.

Returnarea heliului-3 ar putea fi facilitată de SpaceX sau de fosta companie a lui Meyerson, Blue Origin, ambele dezvoltând nave de aterizare lunară reutilizabile și sisteme de transport între orbita lunară și Pământ.

Firma de risc Seven Seven Six a lui Alexis Ohanian a condus cea mai recentă rundă de strângere de fonduri pentru Interlune. Firma de investiții apreciază faptul că există o piață pe termen scurt pentru heliu-3, dar și potențialul unor piețe mult mai mari în viitor, dacă gazul poate fi extras la scară largă de pe Lună.

„Există atât de multe investiții pe care am putea să le facem, dar există și proiecte lunare”, a declarat Katelin Holloway, investitorul principal al Seven Seven Six, într-un interviu. „Acesta este un moonshot la propriu, ceea ce îmi place. Ar putea avea un impact asupra copiilor sau nepoților mei. Dar iminența a ceea ce face Interlune este cu adevărat convingătoare și faptul că știu că acesta este doar punctul de plecare pentru heliu-3 este foarte interesant pentru mine.”