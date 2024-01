Un proiect de dotare cu aparatură modernă a unui spital orășenesc din Bihor, finalizat cu ajutorul donațiilor/ Primar: „Am luat model o asociaţie din Bucureşti care a construit astfel, din donaţii, un spital”

Primăria oraşului Ştei a reuşit să asigure, majoritar din donaţii, cofinanţarea de 843.000 de lei pentru a încheia un proiect câştigat din fonduri guvernamentale în valoare de 8,36 milioane de lei, pentru dotarea cu aparatură a Spitalului Orăşenesc Ştei, prin programul „Asigurarea calităţii serviciilor medicale”, transmite Agerpres.

Mai mult de trei sferturi din aceşti bani de cofinanţare au fost donaţi de către sponsori, în urma unui apel de colectare de fonduri, lansat de primarul Iulian Balaj în 25 noiembrie 2023, procedura fiind aprobată de către Consiliul Local Ştei, prin HCL. Un sfert din bani au fost asiguraţi, prin rectificare bugetară, de către Consiliul Local.

„Am primit confirmarea că am câştigat proiectul în luna octombrie, dar bugetul era executat la momentul respectiv, aveam distribuite sumele în buget şi eram în imposibilitate de a face rost de atâţia bani, aşa, dintr-o dată pe final de an, pentru cofinanţare. Am făcut o rectificare bugetară, dar nu ne ajungeau. Şi-atunci am recurs la această metodă, care nu este o milă publică, ci o procedură demnă, legală. Am luat model o asociaţie din Bucureşti care a construit astfel, din donaţii, un spital. Dacă se dau bani pentru asociaţii sportive, pentru animale, pentru mediu, nu văd de ce nu s-ar da şi pentru spitale. Mai ales că, aici, donaţiile deservesc şi o secţie de paliaţie. Iar aparatura spitalului va deservi cel puţin 35.000 de oameni din zonă”, a declarat joi, pentru Agerpres, primarul oraşului Ştei, Iulian Balaj.

Edilul a dorit să transmită mulţumiri tuturor celor care s-au implicat, prin donaţii, în finalizarea acestui important proiect, depus în 2011, de dotare cu aparatură modernă a Spitalului orăşenesc, deoarece astfel unitatea medicală va putea fi inclusă în sistemul de telemedicină al judeţului, recent implementat.

S-au putut achiziţiona astfel 50 de paturi cu ajustare electrică şi o serie de dotări medicale: computer tomograf, aparat determinare densitometrie osoasă, aparat radiologie mobil, ecograf mobil la patul bolnavului, ecograf cameră de gardă, ecograf radiologie, brancard transport pacient, analizor automat biochimie, analizor automat hematologie, cameră frigorifică, combină oftalmologică, biomicroscop, tonometru, autorefractometru, truse de lentile, aparat shockwave, aparat pentru magnetoterapie, pentru terapie combinată electroterapie şi ultrasunet, pentru laserterapie etc.

„Ne-am plătit cofinanţarea, am închis proiectul în decembrie, am primit suma de 90%, am blocat şi conturile în care se făceau donaţiile. Avem acum aparatura digitală cu care vom intra în sistemul de telemedicină, fapt ce ne va ajuta foarte mult pentru că vom putea transmite imagini în direct, să cerem o altă opinie medicală. Digitalizarea ne va permite să obţinem asistenţă medicală de la alte spitale care au specialişti”, a precizat Balaj.

În acelaşi scop medical, printr-un alt proiect, în anul 2019, Primăria Ştei, împreună cu conducerea spitalului au achiziţionat un aparat de radiologie digital, foarte performant (valoare 1.150.000 de lei), care permite efectuarea unor imagini digitale de înaltă calitate ce pot fi stocate, vizualizate în timp real, transmise şi eliberate pacientului în format digital.

Primăria Ştei a mai realizat recent recepţia la terminarea lucrărilor a noii clădiri a Ambulatoriului Spitalului (proiect în valoare de 3.929.086 lei), urmând ca de la începutul anului 2024 să fie preluat în administrare şi dat în folosinţă de către spital.

Prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Primăria oraşului Ştei a semnat contractul de finanţare pentru două proiecte importante, (valoare totală 6.645.251 lei), ale căror lucrări vor demara la începutul anului şi prin care vor fi reabilitate toate cele 3 corpuri de clădiri din incinta spitalului.

Noua Secţie de Balneologie a spitalului este în construcţie, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 80%. Clădirea este dotată cu două ascensoare pentru personal şi are un bazin de recuperare apă geotermală, provenită din forajul din apropiere. Proiectul beneficiază de toată aparatura şi dotările logistice necesare.

Pe finalul anului 2023 au fost introduse la spital reţetele de gaz şi apă geotermală, două utilităţi foarte importante prin care se vor reduce cheltuielile de funcţionare.