Un profesor de la Harvard se pregătește să predea o nouă materie: Taylor Swift / ”Tot ceea ce ocupă mult timp într-un departament de engleză modernă a fost la un moment dat o formă de artă populară de prestigiu scăzut”

În semestrul de primăvară, Stephanie Burt, profesor de engleză la Universitatea Harvard, va preda un nou curs, „Taylor Swift și lumea ei”. S-au înscris aproape 300 de studenți, scrie New York Times.

Programa este asemănătoare cu cea la care ne-am putea aștepta de la un curs de limba engleză de licență, cu texte de William Wordsworth, Willa Cather și Samuel Taylor Coleridge. Dar există un nume pe listă care ar putea surprinde cercetătorii în devenire.

Clasa face parte dintr-un val de cursuri organizate în instituții academice din întreaga țară, inclusiv la Universitatea din New York și la Universitatea din Texas, Austin. Stanford a invocat cântecul lui Swift „All Too Well (Ten Minute Version)” cu un curs planificat pentru anul viitor intitulat „All Too Well (Ten Week Version)”, iar Universitatea de Stat din Arizona a oferit un curs de psihologie pe tema operei domnișoarei Swift.

Anul viitor, Universitatea din California, Berkeley intenționează să ofere „Artistry and Entrepreneurship: Taylor’s Version”, iar Universitatea din Florida îi va școlariza pe studenții de la nivel de licență cu privire la poveștile artistei. Descrierea cursului din Florida începe cu cuvintele ” … Ready for it?”. – o aluzie la melodia de pe albumul „Reputation”.

Într-o conversație cu The New York Times, profesoara Burt, în vârstă de 52 de ani, a discutat despre dragostea ei pentru muzica oferită de Swift și despre ce anume vor studia studenții ei.

”În urmă cu zece sau 12 ani, am observat că, dintre toate cântecele pe care le auzeam în farmacii, aeroporturi, stații de autobuz și locuri publice, exista unul care era mai bun decât toate celelalte. Am vrut să știu cine l-a compus. Era pur și simplu un cântec mai convingător din punct de vedere liric și muzical, o piesă de construcție perfectă. Era „You Belong With Me”. S-a dovedit că avea o mulțime de alte cântece minunate. (…) Este un curs care include o mulțime de morți admirați în mod tradițional, care au predat mult timp în departamentele de engleză, pe care nu numai că îi admir, dar îi și predau la acest curs. Opera lui Taylor este coloana vertebrală. Dacă nu apreciați acest corpus de compoziții și de interpretări, nu este problema mea. Dar ar trebui să își amintească faptul că literalmente tot ceea ce ocupă mult timp într-un departament de engleză modernă a fost la un moment dat o formă de artă populară de prestigiu scăzut pe care nu te-ai deranja să o studiezi, cum ar fi sonetele lui Shakespeare și, în special, ascensiunea romanului”, spune ea.