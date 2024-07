Un petrolier care transporta 1,4 milioane de litri de petrol s-a răsturnat în largul capitalei filipineze Manila

Un petrolier sub pavilion filipinez care transporta 1,4 milioane de litri de petrol s-a răsturnat şi s-a scufundat joi în largul zonei de coastă a capitalei filipineze Manila, au declarat autorităţile care acţionează pentru a opri scurgerea încărcăturii, relatează joi agenția AFP, citată de Agerpres.

„Am reuşit să salvăm 16 din cei 17 membri ai echipajului, unul dintre ei e dat dispărut”, a declarat ministrul Transporturilor, Jaime Bautista într-o conferinţă de presă.

Vântul şi valurile puternice împiedică intervenţia salvatorilor, a spus el.

Incidentul a avut loc joi dimineaţa, la aproximativ şapte kilometri de municipalitatea Limay, situată la nivelul golfului Manila.

MT Terra Nova „s-a răsturnat şi în cele din urmă s-a scufundat”, a declarat Garda de Coastă din Filipine într-un comunicat, precizând că investighează dacă s-ar fi putut produce o perturbare meteorologică în apele din jur în cursul acestui incident maritim.

A fost detectată o pată de petrol, iar personalul de protecţie a mediului marin a fost mobilizat pentru a încerca să o ţină sub control, au indicat sursele citate.

PCG responds to a maritime incident involving Philippine-flagged Motor Tanker (MT) Terra Nova that capsized and eventually submerged 3.6 nautical miles east off Lamao Point, Limay, Bataan, at around 1:10AM today, 25 July 2024.

