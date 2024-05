Un parlamentar din Marea Britanie cere explicații de la Netflix în legătură cu dovezile din cazul explorat în serialul „Baby Reindeer”

Deputatul John Nicolson, din Partidul Național Scoțian (SNP), a cerut companiei Netflix să confirme ceea ce a declarat unei comisii parlamentare despre femeia care ar fi inspirat personajul Martha din serialul de succes Baby Reindeer, scrie BBC.

Săptămâna trecută, Benjamin King, director executiv al Netflix, a declarat în fața Comisiei pentru cultură, media și sport din Marea Britanie, că serialul a fost „în mod evident o poveste adevărată despre abuzul îngrozitor pe care scriitorul și protagonistul Richard Gadd l-a suferit din partea unui hărțuitor condamnat”.

Dar Nicolson crede că dovezile oferite de Netflix ar fi putut fi inexacte.

Inducerea în eroare cu bună știință a unei comisii reprezintă un act de sfidare a Parlamentului.

Parlamentarul SNP a declarat pentru BBC: „Este clar că dovezile prezentate de Netflix în fața comisiei de anchetă sunt contestate”.

El a adăugat că „acuzația adusă – de condamnare – este foarte importantă. Jurnaliștii nu pot găsi nicio dovadă care să susțină afirmația Netflix”.

Parlamentarul a postat o copie a scrisorii sale către Netflix pe X (fostul Twitter).

Netflix told me the Martha character in #BabyReindeer was, in real life, a “convicted stalker” when I asked about the company’s duty of care towards her.

It’s a serious charge, yet journalists can find no court record. I’ve written to @Netflix to ask for evidence. @CommonsCMS pic.twitter.com/IMkWVJg22E

— JOHN NICOLSON M.P. 🇵🇸 🇺🇦 (@MrJohnNicolson) May 17, 2024