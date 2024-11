Un oraș mayaș dispărut a fost descoperit în Mexic cu ajutorul unei noi tehnologii de scanare a suprafeței

Arheologii au descoperit mii de structuri mayașe nemaivăzute până acum, precum și un oraș mare pe care l-au numit Valeriana, după o lagună din apropiere, au raportat luni cercetătorii în revista Antiquity , citată de CNN.

Pentru mai mult de 1.000 de ani, pădurile dense din statul mexican Campeche au ascuns istoria umană antică a regiunii.

Oamenii de știință au numit Campeche un „punct gol” arheologic în Maya Lowlands, o zonă care se întinde pe ceea ce este acum Belize, El Salvador, Guatemala și sud-estul Mexicului, și pe care Maya a locuit de la aproximativ 1000 î.Hr. la 1500 d.Hr.

Dar o parte din această regiune nu mai este goală.

Cercetarea care a dus la descoperire a avut loc de la aproape 3 200 de kilometri distanță, cu ajutorul unui echipament aerian LiDAR (light detection and ranging) care a pătruns de sus în pădurea deasă din estul regiunii Campeche, scanând suprafața cu lasere și dezvăluind ce se află sub coronamentul de frunze. Scanările LiDAR, care acoperă aproximativ 122 de kilometri pătrați (47 de mile pătrate), au fost colectate în 2013 pentru un studiu forestier realizat de The Nature Conservancy of Mexico.

Timp de decenii, Campeche nu a fost ușor accesibil sau cunoscut pentru artefactele sale. Dar acest nou studiu și alte investigații bazate pe LiDAR schimbă acest lucru.

„Acesta este un nou început pentru noi toți, pentru că acum putem vedea acolo unde nu am fi putut vedea niciodată”, a declarat Canuto.

Noile scanări LiDAR evidențiază, de asemenea, conexiunile dintre așezările mayașe și sugerează complexitatea orașelor mayașe, indiferent de mărimea lor, a declarat Carlos Morales-Aguilar, arheolog peisagist și cercetător postdoctoral la Universitatea din Texas, Austin, care nu a fost implicat în cercetare. Lucrările lui Morales-Aguilar privind așezările mayașe din Guatemala se aliniază îndeaproape cu noile descoperiri, a declarat el pentru CNN într-un e-mail.

Articolul integral, aici

Foto: © Hugoht | Dreamstime.com