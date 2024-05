Un oraș californian a fost invadat de urși. Locuitorii exasperați încearcă tot felul de soluții ca să scape de ei

Orașul pitoresc Pine Mountain Club din sudul Californiei nu este singurul din America care a suferit o creștere a infracționalității în ultimele luni. Anul trecut au avut loc 179 de spargeri de mașini. Aproape 60 de spargeri de la începutul acestui an. O casă a fost victima unui posibil incendiu provocat, relatează The Times.

Dar există un lucru care deosebește acest oraș de toate celelalte. Infractorii nu sunt escroci de oraș mic sau bande de mardeiași – au patru picioare și o haină groasă de blană.

Orașul izolat, aflat la 145 km nord de Los Angeles și în care locuiesc aproximativ 2.400 de oameni, a fost inundat de hoarde de urși negri strămutați de incendii și de secetă și atrași de cel mai apropiat loc cu alimente bogate în calorii, cum ar fi pizza și înghețată aruncate din tomberoane.

În oraș, ai cărui locuitori sunt un amestec de rezidenți de lungă durată și de orășeni care aglomerație, părerile despre ce trebuie făcut în privința urșilor variază foarte mult. Unii predică o coexistență pașnică, dar alții vor să pună mâna pe carabine.

„Sunt aici de peste 20 de ani și situația s-a înrăutățit progresiv în ultimii patru ani”, a declarat Patrice Stimpson, șefa de patrulă al orașului.

Urșii sunt o problemă tot timpul anului, deși situația se înrăutățește în această perioadă a anului, deoarece ies din hibernare. Au existat cinci apeluri de invazie în noaptea dinaintea vizitei The Times.

În centrul orașului – o mică colecție de clădiri din lemn, inclusiv un magazin de proximitate, o benzinărie și o brutărie – semnele invaziei urșilor sunt numeroase.

Pe panoul de anunțuri al orașului, alături de anunțurile pentru meșteri și peisagiști, se află un avertisment împotriva lăsării mâncării afară. Restaurantul local de pizza a instalat un gard electric pentru a se proteja împotriva unei intrări a urșilor.

Stimpson, care a vorbit la clubul de golf local unde urșii se zbenguie adesea în apă, a subliniat că animalele atacă rar oamenii, dar a spus că impactul financiar al distrugerilor provocate de ei este în copleșitor. „Au provocat pagube materiale de sute de mii de dolari”, a spus ea.

Pentru proprietarii de case deosebit de ghinioniști, urșii își fac nevoile sau urinează în casă, lăsând un miros care poate dura luni de zile pentru a fi eradicat. De asemenea, intră în mașini și, în panică atunci când ușa se închide în spatele lor, distrug interiorul – scriind mașinile. Multe dintre aceste incidente sunt surprinse de camerele de luat vederi.

În biroul ei de lângă terenul de golf, unde imagini cu urși erau lipite pe pereți, Stimpson, în vârstă de 66 de ani, a arătat videoclipuri cu întâlniri trimise de locuitori. Aceștia au fost surprinși lenevind în căzi cu hidromasaj, cotrobăind prin coșurile de gunoi de afară, spărgând uși, jefuind case și golind congelatoarele de tot ce le pică în labă.

Unii locuitori ripostează, pulverizând substanțe chimice în jurul proprietăților lor pentru a alunga urșii, punând cuie pe pământ la uși și chiar punând covorașe electrificate, care electrocutează animalele și le fac să fugă.

„Sunt mulți oameni care cred că [Departamentul de Pescuit și Faună Sălbatică din California] ar trebui să vină și să-i omoare pe toți”, a spus Stimpson.

Locuitorii din Pine Mountain Club locuiesc pe dealurile în pantă din jurul orașului, unii în cabane din lemn pe care le-au construit cu zeci de ani în urmă, iar alții în case moderne. Urșii se plimbă prin curțile vaste care înconjoară proprietățile din acest colț al comitatului rural Kern, iar patrulele care îi urmăresc riscă să se piardă pe drumurile sinuoase și abrupte.

Toată lumea din oraș, se pare, are o poveste cu urși. Jerry Brosch, în vârstă de 83 de ani, se relaxa recent în curtea din fața casei sale când un urs uriaș a intrat în forță pe terenul său. Brosch, un lucrător pensionat în domeniul parcurilor și al recreerii, a fost pentru un moment împărțit între a fugi și a încerca să sperie intrusul. A ales cea de-a doua variantă, care – din fericire – a funcționat.

La fel ca vecinii săi, Brosch ia măsuri pentru a descuraja urșii – el pulverizează substanțe chimice în jurul proprietății sale în speranța de a irita simțul olfactiv fenomenal al animalelor. „Dacă intră în casa ta, sunt mari probleme”, a spus el, arătând o barieră de lemn pe care a construit-o pe veranda din spate. De asemenea, el și soția sa își clătesc gunoiul înainte de a-l arunca pentru a elimina orice miros care ar putea atrage atenția unui urs.

Kenny Bellini, în vârstă de 72 de ani, se uita la televizor anul trecut când a auzit o „spargere” pe terasă. Bellini, care lucrează în domeniul imobiliar, s-a dus să investigheze și, aruncând o privire prin ușa din spate, s-a trezit uitându-se direct într-o pereche de ochi căprui adânci.

„Nu puteam să văd pentru că nu aveam luminile aprinse, așa că am lovit ecranul și când am făcut asta am putut vedea nasul unui urs”, a spus Bellini. „M-am umplut de noroi de urs pe față și pe brațe”.

Vecinii săi au fost, de asemenea, invadați. Primăvara trecută, Bellini a făcut cu mâna familiei care locuiește vizavi, care i-a răspuns că „se uită la urs”. Întorcându-se în stânga sa, Bellini a văzut un urs cu capul într-o pungă de chifteluțe congelate furate dintr-o bucătărie nesupravegheată.

Cu toate acestea, urșii nu pot fi învinovățiți în totalitate pentru probleme. Stimpson a spus că în oraș există „hrănitori activi” care au lăsat mâncare pentru urși, încurajând intruziunea acestora în zonele rezidențiale și înfuriind vecinii.

Zvonurile abundă despre vinovații care lasă mâncare afară în mod deliberat, iar locuitorii îi acuză pe unii dintre vecinii lor de comportament nechibzuit. „Ar trebui să fie aspru amendați”, a declarat Bellini. „Cineva va fi rănit”.

Ofițerii de patrulare avertizează că oricine este prins că hrănește animalele riscă o amendă consistentă sau închisoare – precum și oprobriul social – dar problema persistă.

Nu numai că este periculos ca urșii să înceapă să se bazeze pe oameni pentru hrană, dar lăsarea gunoiului nesupravegheat îi poate face să ingereze substanțe chimice toxice din agenții de curățare aruncați. Stimpson a declarat că au existat cel puțin două cazuri în care urșii au murit după ce, se bănuiește, au mâncat otravă pentru șobolani.

Pentru ea, însă, și în ciuda problemelor, urșii sunt doar o parte a orașului. „Eu le spun găini mari și blănoase”, a spus ea.