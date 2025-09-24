Un judecător din Spania cere ca soţia premierului să fie trimisă în faţa unui juriu pentru deturnare de fonduri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătorul spaniol însărcinat cu ancheta privind o presupusă deturnare de fonduri atribuită soţiei prim-ministrului Pedro Sanchez şi-a finalizat investigaţiile şi a cerut ca aceasta să fie trimisă în faţa unui juriu, indică un document judiciar consultat de agenția de știri AFP miercuri, informație preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform acestuia, judecătorul Juan Carlos Peinado consideră că o asistentă angajată de cabinetul premierului pentru a o ajuta pe soţia sa în acest cadru a lucrat pentru ea şi în activităţile sale profesionale externe, când Begona Gomez conducea un program de master la Universitatea Complutense din Madrid.

Documentul arată că atribuţiile postului de „asistent” constau în „gestionarea programului şi a corespondenţei, asigurarea securităţii şi a sprijinului protocolar în timpul oricărei deplasări şi organizarea de întâlniri sau intervenţii ale soţiei prim-ministrului”, dar există „dovezi suficiente” că Gomez ar fi putut cere mai mult de la asistenta sa, în special în ce priveşte „legăturile cu companii din Grupul Barrabes”, condus de un om de afaceri care ar fi putut finanţa masteratul pe care îl îndruma.

„Aceasta ar constitui o abatere clară de la îndeplinirea atribuţiilor sale de angajată temporară a administraţiei”, a notat judecătorul, care a solicitat un proces şi pentru asistenta în cauză, şi pentru persoana care a angajat-o.

Magistratul mai consideră că „prietenia personală preexistentă” dintre Begona Gomez şi respectiva asistentă, care a şi fost „motivul numirii sale într-o funcţie de foarte mare încredere”, ar putea constitui o „deturnare de resurse publice în beneficiul unor interese private”

Decizia poate fi încă apelată şi, prin urmare, nu este definitivă.

Begona Gomez a fost interogată de mai multe ori de acelaşi judecător, iar în timpul ultimei sale audieri, din 10 septembrie, a respins acuzaţiile, susţinând că i-a cerut doar „ocazional” asistentei sale să trimită câteva mesaje şi insistând că aceasta din urmă nu a ajutat-o „niciodată” în activităţile sale profesionale.

Din aprilie 2024, soţia premierului Sanchez face obiectul unei anchete pentru corupţie şi trafic de influenţă. Ea este suspectată că s-a folosit de funcţia soţului său pentru a obţine finanţări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat în management pe care l-a condus până în 2024.

Pedro Sanchez i-a acuzat pe anumiţi judecători că ‘fac politică’ şi ‘acuzaţii false’ în diferite dosare în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în primul rând fratele său, vizat de o anchetă pentru deturnare de fonduri, trafic de influenţă şi fraudă fiscală.