Un jucător în vârstă de 19 ani va evolua în turul al doilea al Cupei Scoţiei, deşi suferă de cancer în stadiul 4: „Nu-mi amintesc să fi lipsit de la un antrenament”, spune antrenorul său

Charlie Watson, în vârstă de 19 ani, va juca vineri în turul al doilea al Cupei Scoţiei pentru echipa de amatori Threare Rovers, deşi suferă de cancer în stadiul 4 – o lecţie extraordinară de viaţă care a determinat BBC Scoţia să transmită meciul în direct, relatează L’Equipe, conform News.ro.

BBC Scoţia va transmite în direct meciul Threave Rovers – Stranraer.

Mai mult decât interesul sportiv al meciului, prezenţa unui tânăr jucător de 19 ani în rândurile celor de la Rovers, un club de amatori din Castle Douglas, oraş cu mai puţin de 4 000 de locuitori din sud-vestul Scoţiei, va acapara atenţia generală. Numele jucătorului este Charlie Watson şi el suferă de cancer în stadiul 4.

A fost diagnosticat cu această boală în urmă cu puţin peste un an. „Aveam o aluniţă pe abdomenul inferior care a început să crească”, a declarat Watson pentru site-ul BBC.

„Am rugat un chirurg să o îndepărteze şi să o analizeze. Rezultatul a fost teribil: era un melanom malign nodular în stadiul 2, un tip de cancer de piele, care, din păcate, avea să progreseze, extinzându-se la ganglionii limfatici, plămâni şi ficat, ajungând în stadiul 4 al bolii”.

Dar Charlie Watson nu şi-a plâns niciodată de milă. În timp ce urmează un tratament pentru a încerca să frâneze boala, băiatul nu renunţă să joace fotbal.

„Am un temperament care nu mocneşte. Eu doar fac lucrurile pe care mi le-am propus”, spune el.

Ucenicul tâmplar nu renunţă niciodată, concentrându-se pe teren şi participând în acelaşi timp la evenimente de strângere de fonduri şi zile de sensibilizare.

Curajul său îi uimeşte pe scoţieni. Începând cu Danny Dunglinson, propriul său antrenor la echipa D3 din liga West of Scotland: „Văzându-l atât de activ pe teren, este greu de crezut că Charlie trăieşte cu o boală atât de teribilă.

În timpul meciurilor, el nu pare să fie niciodată în dificultate şi chiar pare să se simtă mai bine. Ce curaj, ce tenacitate: nu-mi amintesc să fi lipsit de la un antrenament!”

The footballer playing on despite stage four cancer.

Charlie Watson has not missed a training session in the past year despite the shock diagnosis. pic.twitter.com/nFDHQfwZ0t

— Match of the Day (@BBCMOTD) October 24, 2024