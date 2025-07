INTERVIU Cine l-a interzis pe Iv Ceban, primarul Chişinăului? Armand Goșu: Se încheie un vechi obicei al PSD, MAE şi SIE de a încerca construirea unui “centru social-democrat” în Republica Moldova – VIDEO

Cum se explică măsura interdicției aplicată de România primarului Chișinăului, Ion Ceban, de a intra în țară și în spațiul Schengen? De ce l-a cultivat o parte din establismentul de putere de la București ani de zile pe Ion Ceban? Ce jocuri politice a făcut PSD în Republica Moldova și cine l-a ajutat? Interviu cu Armand Goşu, profesor la Universitatea Bucureşti şi specialist în spaţiul Est, realizat de Expert Forum.

EFOR: Armand Goşu, a venit această ştire bombă: Ion (Iv) Ceban, primarul Chişinăului şi actor politic important în alegerile parlamentare din 28 septembrie, a primit interdicţie de intrare în România şi spaţiul Schengen. Ce e de înţeles din chestia asta, de unde a venit aşa deodată?

Armand Goşu: E greu de spus atâta timp cât n-avem informaţii de la nivelul unde s-a luat decizia. Nu putem decât să speculăm …

EFOR: Păi să speculăm atunci!

Goşu: Cea mai vehiculată idee din ultimele ore e aceea că Maia Sandu şi PAS (partidul de guvernare) au obligat Bucureştiul să ia o poziţie clară. Ştim că în primii ani Bucureştiul n-a fost foarte favorabil Maiei Sandu, iar când Plahotniuc şi-a încheiat epopeea la Chişinău în vara lui 2019 au fost lacrimi multe la Bucureşti pentru oligarh. Nici când a ieşit ea preşedinte n-a fost bine primită iar casandrele de Dâmboviţa spuneau că n-are nici o şansă la guvernare, că Maia şi PAS-ul se vor prăbuşi. Dar până la urmă au rezistat iar Bucureştiul a fost obligat s-o accepte ca interlocutor şi să lucreze cu ea, existând perioade în care au cooperat destul de bine. Până ieri, Bucureştiul lucra cu două fiare în foc, cum zicea Stalin: cu Maia, o parte din guvernul României şi din servicii – dar şi cu blocul Alternativa, deci cu primarul Iv Ceban, mai ales PSD şi SIE…

EFOR: Deci a existat această fractură: de-o parte PSD-SIE, care l-au plimbat pe Ceban pe la noi, prin primării, l-au dus la Buzău, i-au dat bani de proiecte, Marcel Ciolacu personal s-a afişat cu el etc. Iar partea cealaltă din statul român, pro-Maia Sandu, care să fi fost?

Goşu: Cred că asta ţine mai degrabă de familii politice europene. De exemplu PNL a fost oarecum obligat să facă acest exerciţiu impus din afară, de PPE şi creştin-democraţii germani, cei mai vechi şi loiali susţinători ai Maiei Sandu, încă de pe când ea era în opoziţie.

EFOR: Cu alte cuvinte, clarificările au fost cerute Bucureştiului tot de la Bruxelles. Hai să lămurim un pic ce înseamnă Ceban la Chişinău, dincolo de faptul că e primarul Capitalei. În ce fel este el relevant pe scena politică? Şi e justificată interdicţia?

Goşu: Asta este o mişcare a Bucureştiului, după ce s-a depăşit vechea rezistenţă din partea MAE şi SIE, una foarte puternică, împotriva oricăror “ingerinţe din exterior”, adică presiuni de la Berlin sau Paris de a ne clarifica poziţia faţă de Republica Moldova şi a înceta să facem “jocurile noastre” acolo. Pentru că a existat o lungă tradiţie a românilor care au crezut că înţeleg mai bine decât alţii ce se întâmplă în politica moldovenească şi că trebuie să controleze zona de centru, adică cea cu pretenţii de social-democraţie. Tradiţia asta a mers până prin anul 2019, când s-a rupt, dar apoi multă vreme au tot plâns după ea. Vorbim aici de PSD, care prin relaţia specială cu Partidul Democrat din Moldova, adică vechiul partid al lui Diacov din anii 2000, a obligat instituţiile româneşti pe care le controla, în special MAE şi SIE, să se deschidă către zona PD-ului. Or, Ceban e moştenitorul acestui centru care s-a prăbuşit în prima lui formă o dată cu fuga lui Plahotniuc din ţară în 2019 şi pe care PSD-ul condus de premierul Ciolacu, împreună cu MAE şi SIE, au încercat să-l reînvie pentru a permite PSD să continue aceste jocuri politice.

EFOR: Ca o paranteză, are vreo importanţă ce se aude, că Plahotniuc s-ar ascunde în Ciprul de Nord, iar noi avem pe celebrul ambasador Dan Mihalache alături, în Ciprul european, la Nicosia? Mihalache fiind o importantă curea de transmisie a PSD în politica moldovenească pe vremuri (iar apoi şef de cabinet al preşedintelui Iohannis).

Goşu: Absolut, Mihalache a fost şef la tineretul PSD şi s-a ocupat de relaţia cu Moldova. A fost o perioadă în care mergea foarte des la Chişinău, unde întâmplător era cazat în hotelul lui Plahotniuc, într-o vreme în care oligarhul încuraja astfel de contacte. La un moment dat Plahotniuc reuşise să pună mâna pe SIE şi pe structuri din MAE, atât de mult încât ambasadele străine erau şocate şi mă întrebau, ce-i cu el, e şeful SIE de la voi, controlează politica externă a României pe relaţia cu Estul, sau ce face? Când pronunţai numele Plahotniuc, lumea intra în panică: ţin minte că prin 2016 am fost chemat la TVR, cu mai mulţi în studio, iar dacă am îndrăznit să zic de Plahotniuc, s-a dat pauză, iar în a doua parte a emisiunii n-am mai fost întrebat nimic!

EFOR: E o istorie veche de zece ani, insuficient lămurită, iar Iv Ceban s-a inserat în această tradiţie de legături obscure. Ce rol joacă el astăzi, înainte de alegerile din 28 septembrie?

Goşu: E clar că trebuie să ne uităm puţin la trecut: el e comunist, vine pe filiera lui Voronin, apoi a lui Dodon, şi a câştigat primăria Chişinăului în toamna lui 2019 cu un joc făcut – nu ştiu cât de România, dar de grupul unionist de la Chişinău. Atunci a candidat cu şanse Andrei Năstase, ministru de interne în guvernul Maiei Sandu, şi a pierdut la diferenţă mică în faţa lui Ceban, luând mai puţine voturi exact în locurile unde dominau Ghimpu cu Partidul Liberal şi grupările naţionaliste. Toţi aceştia erau supăraţi pe Năstase şi pe Maia Sandu pentru că îl alungaseră pe Plahotniuc de la putere.

Ei bine, în acest context Ivan Ceban ajunge primar al Chişinăului din partea socialiştilor, dar îmi amintesc foarte bine acele postere în care el apărea foarte mare în mijloc, iar jos, mic, într-un colţ, scria Partidul Socialiştilor. De atunci a început operaţiunea de re-branduire a lui Ceban în moderat, european, centrist, el păstrând în acelaşi timp sprijinul ruşilor şi al FSB; chiar în acele alegeri a avut consilieri de la Moscova. Culmea, lumea la Bucureşti încerca să-l prezinte ca un fel de alternativă valabilă, ceea ce încă de atunci m-a şocat, dar iată că s-a confirmat în timp că era cultivat aici la noi la nivel înalt.

EFOR: Iar astăzi e declarat brusc ameninţare la siguranţa naţională – a cui? a României, presupun – când anii trecuţi defila prin ţară cu premierul şi alţi lideri PSD. Cum se poate?

Goşu: S-a schimbat puterea la noi, s-a schimbat preşedintele, s-a schimbat şeful CSAT … cred că există o legătură cu şedinţa CSAT de săptămâna trecută. Şi s-a mai întâmplat de curând ceva la Chişinău, o greşeală fundamentală a lui Ceban, care până atunci fusese foarte discret şi mergea pe vârfuri: a organizat acea gală de kickboxing la care urmau să ajungă vreo 200 de ruşi, bieloruşi, băieţi cu muşchi din spaţiul respectiv – tituşki. Ceva de genul ăsta se întâmplase cu zece ani în urmă în Muntenegru, când câteva sute de băieţi bine legaţi, sportivi, au încercat să dea o lovitură de stat contra puterii alese.

EFOR: Da, surprinzător de mic ecou a avut acel episod ciudat din 2016, când cu câteva grupuri de sportivi coordonaţi de GRU s-a încercat dărâmarea unui guvern de la Marea Adriatică!

Goşu: E greu să nu te gândeşti şi în Moldova la un scenariu de tipul ăsta câtă vreme cu doar un an în urmă au încercat să ajungă la Chişinău invers, prin Belgrad, cu un grup de “fani de fotbal”, tot aşa băieţi solizi, pentru a porni tulburări de stradă. Au existat informaţii pe linia SIS (serviciul de informaţii moldovenesc), poate şi a serviciilor româneşti, că sunt prezente şi ele la Belgrad, unde e placa turnantă …

EFOR: … da, se pare că în toate taberele suntem prezenţi la Belgrad, şi în aia bună, şi în aia rea!

Goşu: Aşa. Dar acţiunea a fost contracarată. In rezumat, cu Ceban: ai pe de-o parte un joc politic, pe de alta un joc de servicii secrete, doar că-l văd pe el mai curând ca pe o ameninţare împotriva Republicii Moldova decât a României. Deci fie Maia Sandu a reuşit să obţină chestia asta prin Berlin-Paris-Bruxelles, mobilizând servicii de acolo ca să şoptească celor de la Bucureşti să ia şi ei măsuri, să rupă pisica, să nu mai tot joace la două capete. Ori e o treabă care s-a discutat direct la întâlnirea cu Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan, când s-o fi cerut o susţinere clară a forţelor pro-europene. Adică Maia Sandu a obţinut o recunoaştere a monopolului PAS pe zona politică pro-europeană, ceea ce poate să fie important electoral. În acelaşi timp, nu m-aş grăbi cu concluziile şi aş aştepta alegerile, deoarece e posibil ca ce s-a întâmplat acum să-i consolideze poziţia lui Ceban, cu mişcarea lui Alternativă, care îngheţase pe la 10-15%.

EFOR: Adică simpatie electorală prin victimizare?

Goşu: La Chişinău se vorbeşte de doi oameni care ar face jocurile serviciilor româneşti; unul dintre ei e Ceban. Pentru electoratul pro-rus această acuzaţie e foarte gravă, şi la fel e pentru cei care ar vota cu centrul politic moldovenist, pro-european dar nu foarte entuziast. Partidul lui Ceban nu avea acces la acest electorat, iar acum s-ar putea să aibă.

EFOR: Ce e cu ceilalţi doi de pe lista indezirabilor: fosta jurnalistă Nataşa Morari şi fostul premier Tarlev?

Goşu: Mi se pare că ne-a trebuit o listă şi au luat la plezneală nişte nume. Bine, la Morari e probabil o răzbunare a SIE pentru trecut, prin anii 2010, când ea lucra la televiziunea lui Plahotniuc iar ai noştri au încercat s-o prelucreze, s-o împacheteze, dar ea a devenit ulterior una din vocile importante din tabăra anti-Plahotniuc. Între timp a luat-o pe alte cărări, dar asta nu mai contează acum.

Tarlev e un lider comunist fără potenţial de creştere şi care nu deranja pe nimeni; dimpotrivă, poate acum să-l consolidezi un pic după acest episod. Oricum, mă îndoiesc profund că a gândit cineva treaba asta până la capăt, chiar exclud acest scenariu, să fie o chestie gândită, dar fapt este că s-ar putea să o ajute pe Maia Sandu: unu, Tarlev pus în lumină mai rupe nişte voturi de la socialişti, iar Alternativa lui Ceban mai ia de la formaţiunile politice care joacă cu Şor. Iar dacă duci Alternativa peste 15%, ea având oameni foarte diferiţi în interior, dintre ei poţi să rupi ulterior ca să construieşti o majoritate pro-europeană la limită după alegeri.

EFOR: Hai, că am dat în plin scenariu meta, de nivel doi, în care îl victimizăm pe Ceban ca să-l creştem şi să ia voturi de la ăilalţi, care sunt mai periculoşi, ei fiind de altfel cu toţii nişte kremlinişti! Adică să-i divizăm, de unde strategia Kremlinului şi a FSB e totuşi să-i unească în blocuri ca să nu mai piardă aiurea voturi cu formaţiuni care rămân sub pragul electoral. Cred că presupune un nivel de strategizare care ne depăşeşte. Deci cam ăsta e jocul politic la Chişinău, foarte complicat, iar dacă l-a înţeles cineva, mult succes!

Notă: Transcrierea interviului este editată pentru fluenţă şi concizie