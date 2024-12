Un german trăiește de 2 luni într-o capsulă la 11 metri adâncime, în Marea Caraibelor / Vrea să depășească un record mondial / ”Să ne mutăm în ocean este ceva ce ar trebui să facem. Este mult mai liniște”

Inginerul aerospațial german Rudiger Koch trăiește de două luni într-o capsulă atașată unei case construite pe apele Mării Caraibelor. El se află la 11 metri adâncime în largul coastei Panama și vrea să rămână acolo încă două luni pentru a cuceri un record mondial Guinness și a dovedi că este posibil să trăiești și să lucrezi în siguranță sub mare, scrie La Reppublica.

„Să ne mutăm în ocean este ceva ce ar trebui să facem. Este mult mai liniște aici, nu este ca viața la oraș, ceea ce auzi sunt valurile și slabul „sunet al peștilor”, spune el.

În 30 de metri pătrați, are o toaletă portabilă, un pat, un televizor, un computer și ventilatoare. Are internet prin satelit și folosește energia solară, deși are un mic generator electric. Cu toate acestea, nu există duș.

„Mă trezesc la ora șase, mă uit la știri, lucrez puțin și apoi pregătesc micul dejun pentru a mă ocupa de toate lucrurile care apar în fiecare zi”, explică Koch.

El are o copie a cărții sale preferate și nu putea fi alta: ”2.000 leghe sub mări”, de Jules Verne. El și-a început provocarea pe 26 septembrie și intenționează să iasă la suprafață pe 24 ianuarie pentru a doborî recordul lui Joseph Dituri, care a petrecut o sută de zile într-o „casă” sub un lac din Florida. „Primul lucru pe care îl voi face”, spune el, „este să fac un duș. Mi-e dor de el.”

Barca-casă, situată în largul coastei Puerto Lindo din Portobelo, poate fi atinsă în 15 minute cu o barcă rapidă din portul Linton Bay.