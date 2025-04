Un fost oficial al Pentagonului avertizează că la Pentagon s-a instalat un “haos total”: „Este greu de crezut că secretarul Apărării, Pete Hegseth, va mai rămâne mult timp în funcție”

Pentagonul se află într-un „haos total”, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, este puțin probabil să rămână în funcție, potrivit fostului său purtător de cuvânt, care a descris o scenă de disfuncționalitate, înjunghieri pe la spate și greșeli continue la cele mai înalte niveluri ale departamentului.

„Clădirea este în dezordine sub conducerea lui Hegseth”, a scris John Ullyot duminică într-un articol de opinie din POLITICO Magazine. „Disfuncția este acum o distragere majoră a atenției pentru președinte – care merită mai mult de la conducerea sa superioară”.

Ullyot, care a demisionat de la Pentagon săptămâna trecută, a descris un departament în colaps. El a acuzat echipa lui Hegseth de „minciuni” cu privire la motivul pentru care trei oficiali de top au fost concediați săptămâna trecută, afirmând că aceștia nu au divulgat informații sensibile către mass-media. El a criticat oficialii Pentagonului pentru modul în care au gestionat dezvăluirile conform cărora Hegseth a împărtășit informații militare sensibile în cadrul unei discuții pe Signal și a menționat alte scurgeri de informații care au provocat stânjeneală în administrația de la Washington.

Acuzațiile remarcabile ale unui fost oficial – care a plecat cu doar două zile în urmă și insistă că susține în continuare politicile de securitate națională ale administrației Trump – subliniază luptele interne și tulburările care au devenit tot mai publice în ultimele săptămâni.

Dar el s-a aflat, de asemenea, în centrul mai multor controverse care au contribuit la acest haos.

Ullyot a fost marginalizat după ce a apărat eliminarea, în martie, a unui articol care discuta despre serviciul legendarului jucător de baseball Jackie Robinson, parte a unei epurări mai ample a paginilor web militare legate de diversitate.

„În ultima lună, Pentagonul a cunoscut o adevărată criză – și aceasta devine o problemă reală pentru administrație”, a scris el.

Departamentul Apărării și Casa Albă nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Vineri, Pentagonul a concediat funcționari de rang înalt – consilierul principal Dan Caldwell, șeful adjunct de personal Darin Selnick și Colin Carroll, șeful de personal al secretarului adjunct al apărării. Joe Kasper, șeful de personal al lui Hegseth, își va părăsi, de asemenea, funcția în următoarele zile pentru un nou post în cadrul agenției, potrivit unui înalt oficial al administrației.

„Hegseth prezidează acum o epurare ciudată și derutantă” care l-a lăsat fără consilieri seniori, a scris Ullyot. „Mai multe concedieri ar putea urma, conform zvonurilor din clădire”.

Cei trei angajați concediați au susținut unele dintre afirmațiile lui Ullyot într-o postare de sâmbătă pe X, spunând că nu știu de ce au fost concediați. Cei trei au scris că „nu li s-a spus pentru ce anume am fost investigați, dacă există încă o investigație activă sau dacă a existat măcar o investigație reală a «scurgerilor de informații»”.

Ei și-au exprimat sprijinul pentru „misiunea administrației Trump-Vance de a face Pentagonul din nou măreț”, dar nu l-au menționat pe Hegseth, cu care au lucrat îndeaproape.

Concedierile urmează unei epurări a ofițerilor militari de top în februarie, inclusiv a fostului șef al Statului Major, generalul C.Q. Brown, a șefului operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti, a comandantului Gărzii de Coastă, amiralul Linda Fagan, și a comandantului secund al Air Force, generalul James Slife.

Chiar înainte de plecarea sa de săptămâna trecută, rolul lui Ullyot la Pentagon era neclar. Ullyot a scris într-o declarație anterioară că pleacă pentru că el și Hegseth „nu au putut ajunge la un acord cu privire la o altă funcție potrivită pentru mine la DOD”.

Ullyot a condus comunicarea la Consiliul Național de Securitate și la Departamentul pentru Veterani în timpul primului mandat al lui Trump. El a preluat conducerea în primele săptămâni ale administrației în eliminarea spațiilor de lucru de la Pentagon pentru mai multe instituții media – inclusiv POLITICO, The New York Times, The Washington Post și CNN – în favoarea acordării spațiilor altor instituții media, multe dintre ele conservatoare.

Comentariile sale îi vor crea probabil și mai multe probleme lui Hegseth, care este în continuare anchetat de inspectorul general al Pentagonului pentru utilizarea Signal pentru a dezvălui informații sensibile despre loviturile aeriene din Yemen. New York Times a relatat duminică că Hegseth ar fi organizat o discuție pe Signal cu soția sa, o fostă producătoare Fox News, și cu avocatul său, în care a dezvăluit informații potențial clasificate privind viitoarele lovituri aeriene împotriva Houtis.

„Este greu de crezut că secretarul Apărării, Pete Hegseth, va mai rămâne mult timp în funcția sa”, a scris el.