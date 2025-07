VIDEO Cursa fantastică în urma căreia David Popovici a devenit campion mondial al probei de 200 m liber

David Popovici era doar al patrulea la jumătatea finalei de la 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație. Recunoscut pentru finișurile sale explozive, David nu a înșelat așteptările și a terminat primul după ce a reușit un ultim bazin (50 de metri) fantastic.

Prima parte a finalei nu a fost una fantastică pentru David: a fost al treilea după primul bazin (50 de metri), al patrulea după al doilea și al doilea înainte de ultimii 50 de metri.

Avansul americanului Luke Hobson părea unul decisiv, însă David a pus în scenă o revenire senzațională și a încheiat primul proba sa favorită din natație.

Cu timpul de 1:43.53, David Popovici a cucerit aurul mondial în proba de 200 m liber.

Podiumul a fost completat de americanul Luke Hobson (1:43.84) și de japonezul Tatsuya Murasa (1:44.54).

WHAT A COMEBACK! 👀

David Popovici wins the Men’s 200m Freestyle after a stunning second half of the race! 🚀#Swimming #AQUASingapore25 pic.twitter.com/aw4AgGGQtm

