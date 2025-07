Un violoncelist israelian spune că a fost obligat să părăsească un restaurant din Austria după ce a vorbit în ebraică

Violonistul israeliano-american Amit Peled, care se pregătea să ia cina într-o pizzerie din Viena împreună cu doi colegi artiști, ar fi fost invitat să părăsească localul de către un chelner care tocmai îi auzise vorbind în ebraică. Artistul a povestit acest incident, care, potrivit lui, a avut loc pe 23 iulie, pe rețelele sale de socializare. „Ne bucurăm de un moment de liniște într-un mic restaurant italian primitor, mâncând ceva înainte de concertul nostru. Bineînțeles, vorbeam ebraică între noi”, povestește el, pentru a pune lucrurile în context, potrivit Le Figaro.

Apoi detaliază o conversație cu chelnerul care tocmai le luase comanda. „S-a întors și ne-a întrebat brusc ce limbă vorbim. Am răspuns nonșalant „engleză” și „germană”. Cu toate acestea, angajatul insistă: „Nu, nu, ce limbă vorbiți?”, întreabă el din nou. Artistul îi răspunde că discuțiile lor se poartă în ebraică. „În acest caz, plecați. Nu vă servesc mâncare”, i se răspunde.

Această interacțiune i-a lăsat pe cei trei prieteni uimiți, șocați și umiliți. Dar ceea ce i-a surprins în mod special a fost atmosfera generală din local după această scenă: „Oamenii din jurul nostru erau vizibil surprinși, unii ne aruncau priviri pline de compasiune… apoi, în liniște, s-au întors la cină, la conversații, la vin – ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.”

Intervievat de canalul i24NEWS, Amit Peled afirmă că această lipsă de reacție i-a rănit cel mai mult, amintindu-le de comportamentul oamenilor „din anii 30 ai secolului trecut”. După ce a calificat acest comportament ca fiind inacceptabil, artistul afirmă că acest lucru îl întărește în ideea că trebuie să continue să „apere Israelul, chiar mai puternic decât înainte”.

Totuși, trio-ul a susținut concertul în seara aceea. „Am găsit refugiu în muzica pe care o iubim”, afirmă Peled pe contul său de Instagram, evocând bucuria pe care le-a adus-o „sala plină”. „Un moment de grație fugitiv, dar puternic, în mijlocul disonanței”, concluzionează el.

Contactați de mai multe mass-media austriece, managerii pizzeriei au negat incidentul. „Nu s-a întâmplat nimic de genul acesta”, a afirmat unul dintre angajați pentru mass-media austriacă Die Presse . „Nu a fost în restaurantul nostru”, au răspuns ei, la întrebările ziariștilor.

