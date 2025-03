Un fost internaţional spaniol acuză FC Barcelona că a încercat să-l recruteze cu practici ilicite

Fostul internaţional spaniol Antonio Guayre susţine că FC Barcelona a încercat să îl recruteze promiţându-i mită şi bani „murdari” pentru a-i ajuta familia şi a-l convinge să li se alăture, transmite News.ro.

Cazul este „prescris”, dar evidenţiază practicile uneori dubioase din fotbal. Fosta extremă spaniolă Antonio Guayre, acum în vârstă de 44 de ani, spune că a fost abordat de oficiali de la FC Barcelona în circumstanţe foarte ciudate pentru a se alătura clubului după un început promiţător cu clubul său formator, Las Palmas, la începutul anilor 2000. „Am fost pe punctul de a semna de două ori cu Barcelona”, a declarat el pentru canalul YouTube Curios@s.

„Când aveam 20 de ani şi jucam pentru Las Palmas, m-am urcat într-un avion şi am plecat la Barcelona”, spune el. „Fără să ştie nimeni… M-am dus la o masă cu Carles Rexach, care era director sportiv, şi mi-a spus: „Îţi vom da bani pe sub masă, provii dintr-o familie modestă”. Mi-au spus să rămân în Las Palmas să mă antrenez şi ‘îţi vom da bani pe sub masă’”.

Bani murdari? „Da, exact aşa”, spune el. „Şi a fost prima dată. Am fost panicat”. În cele din urmă, fosta extremă nu a mai ajuns în Catalonia. „Am terminat anul şi Villarreal a plătit cele şase milioane pentru a mă recruta”, îşi aminteşte el despre transferul său la clubul valencian în vara lui 2001.

Jucătorul a petrecut cinci ani acolo (2001-2006), având 176 de apariţii şi marcând 25 de goluri. El a luat parte la parcursul magnific al Submarinului Galben în Liga Campionilor în 2005-2006, care s-a încheiat cu o înfrângere în faţa lui Arsenal (1-0, 0-0) în semifinale.

Prestaţiile sale bune pentru Villarreal au atras atenţia selecţionerului spaniol de la acea vreme, Luis Aragonès. La 9 februarie 2005, el a sărbătorit prima şi singura sa selecţie în naţionala Spaniei, intrând pe teren cu 17 minute înainte de finalul partidei cu San Marino (5-0), din preliminariile Cupei Mondiale 2006.