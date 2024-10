Un bărbat bolnav psihic, scos din spital pe semnătura surorii sale, a atacat o angajată a unui hotel din Craiova. Femeia a scăpat după ce a sunat la 112 iar poliţiştii au intervenit

Un bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice, care fusese recent externat din spital pe semnătura surorii sale, care consideră că fratele ei nu are probleme, a intrat, duminică dimineaţă, într-un hotel din oraşul Craiova şi a atacat, din senin, o angajată a unităţii de cazare. Este al doilea caz înregistrat săptămâna aceasta când un pacient cu boli psihice, scos de sub supravegherea medicilor de către membri ai familiei, atacă alte persoane. La Bacău, o tânără de 18 ani a fost omorâtă de un tânăr de 23 de ani externat sub semnătura bunicii, transmite News.ro.

„În această dimineaţă, ora 07.30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat prin apel de urgenţă 112 de o femeie, de 32 de ani, din comuna Teasc, cu privire la faptul că, un bărbat necunoscut a pătruns în incinta unei unităţi de cazare din municipiul Craiova şi o agresează, aceasta fiind angajată. La faţa locului, conform principiului cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului, a intervenit imediat o patrulă din cadrul Biroului Rutier Craiova, bărbatul de 57 de ani, din municipiul Craiova fiind imobilizat şi încătuşat”, transmit oficialii Poliţiei judeţene Dolj.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Craiova, fiind desfăşurate activităţi pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că atacatorul nu o cunoştea pe victimă, iar agresiunea a avut loc fără motiv. Bărbatul este bolnav psihic şi a fost scos din spital, recent, pe semnătura surorii cale care a venit din Germania şi a cerut externarea fratelui, considerând că acesta nu reprezintă o problemă pentru societate, au precizat sursele citate.

Acesta este al doilea caz înregistrat în ultimele patru zile când un pacient cu boli psihice, scos de sub supravegherea medicilor de către membri ai familiei, atacă alte persoane. Joi, o tânără de 18 ani care locuia într-o casă din comuna Scorţeni, judeţul Bacău, a fost ucisă de un bolnav psihic, sub privirile fraţilor ei gemeni, în vârstă de 9 ani, bărbatul, în vârstă de 23 de ani, vecin cu victima, a mers la uşa acesteia, i-a cerut un foc, după care a lovit-o cu un cuţit în zona gâtului. Fata a murit la spital, la scurt timp. Atacatorul fusese externat de la psihiatrie pe semnătura bunicii, susţin cei care îl cunosc.