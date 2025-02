Un avion medical care transporta un copil pacient și alte 5 persoane s-a prăbușit în Philadelphia peste mai multe case care au luat foc

Un avion de transport medical cu un copil pacient, mama sa și alte patru persoane la bord s-a prăbușit într-un cartier din Philadelphia la scurt timp după decolare vineri seara, explodând într-o minge de foc care a cuprins mai multe case, transmite AP.

Jet Rescue Air Ambulance, care a operat Learjet 55, a declarat într-o declarație: „Nu putem confirma niciun supraviețuitor”. Nu s-a spus imediat dacă cineva de la sol a fost ucis.

A drone footage of the #planecrash in #philadelphia.

Sources talk about 6 dead: pilot, two doctors, nurse, patient, and family member.

No clear news about casualties on the ground. pic.twitter.com/MUjBS2j0LR

