Un avion Air Busan a luat foc în Coreea de Sud, 176 de pasageri au fost evacuați

Coada unui avion de pasageri a luat foc marți pe pista Aeroportului Internațional Busan, al doilea oraș ca mărime din Coreea de Sud, determinând evacuarea tuturor celor 176 de persoane aflate la bord, a anunțat agenția de presă sud-coreeană Yonhap, citată de Le Figaro.

Avionul Air Busan, care se îndrepta spre Hong Kong de pe aeroportul internațional Gimhae, la sud-est de Busan, a luat foc în jurul orei locale 22.30 (13.30 GMT), potrivit aceleiași surse.

În total, 169 de pasageri și șapte însoțitori de bord au fost evacuați cu ajutorul unor tobogane gonflabile, a precizat Yonhap, fără a oferi informații suplimentare cu privire la cauza incendiului.

Agenția a mai informat că o persoană a fost rănită.

Luna trecută, țara a suferit cel mai grav dezastru aerian. La 29 decembrie 2024, un Boeing 737-800 care transporta 181 de pasageri de la Bangkok a aterizat pe burtă la Muan, cu câteva secunde înainte de a se izbi într-un zid de la capătul pistei și de a lua foc.

Doar doi membri ai echipajului au supraviețuit, iar 179 de persoane au fost ucise. Potrivit site-ului de specialitate Flightradar24, care monitorizează traficul aerian în timp real, flota Air Busan este alcătuită în întregime din aeronave proiectate de gigantul aerospațial european Airbus.

🚨 🇰🇷 LATEST VISUALS | Plane Fire at Gimhae International Airport

A fire broke out on an Air Busan A321 aircraft bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea. All 170 passengers and crew evacuated safely, with no reported casualties. Authorities are… pic.twitter.com/fJkegAkFOK

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 28, 2025