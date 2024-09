Un „amator entuziast” a descoperit în Scoția un inel pictic „remarcabil”, îngropat de peste 1.000 de ani

Un inel pictic „remarcabil”, cu „un decor complicat”, a fost descoperit în Scoția de un arheolog amator după ce a fost îngropat timp de peste 1.000 de ani, informează CNN.

„Inelul în formă de zmeu cu un centru din granat sau sticlă roșie” a fost dezgropat de un voluntar la locul unui fort din Burghead, în nord-estul Scoției, potrivit Universității din Aberdeen, care a condus săpăturile.

John Ralph, un fost inginer și absolvent al universității, s-a înscris ca voluntar pentru săpăturile de la Burghead după ce s-a pensionat.

Ralph, despre care universitatea spune că se descrie ca fiind un „amator entuziast”, a avut multe momente pe parcursul celor două săptămâni de săpături în care experții i-au spus că „are un talent deosebit pentru a găsi «pietricele strălucitoare»”. Aceasta a fost a treia sa săpătură la sit.

„Așa că atunci când, în ultima zi a ultimei săpături, a găsit ceva care părea interesant, nu și-a făcut prea multe speranțe. Abia când a arătat-o unui coleg voluntar și ochii acestuia s-au luminat, și-a dat seama că ar putea «avea ceva»”, a transmis universitatea într-un comunicat.

Profesorul de arheologie care a condus săpăturile, Gordon Noble, a declarat că ceea ce i-a prezentat Ralph a fost „cu adevărat remarcabil”.

„John săpa și apoi a venit și a spus «uite ce am găsit»”, a spus Noble, potrivit comunicatului. „Chiar și înainte de lucrările de conservare, am putut vedea că era ceva cu adevărat interesant, deoarece, în ciuda a mai mult de o mie de ani în pământ, am putut vedea sclipiri ale posibilului decor de granat”.

Picții au fost un popor antic care a trăit în ceea ce este acum estul și nord-estul Scoției. Se știu puține lucruri despre ei și „au supraviețuit doar surse documentare limitate și controversate care să ateste cele șase secole de viață ale lor”, potrivit site-ului web al Universității din Aberdeen. Toate urmele picților au dispărut din înregistrările scrise în secolul al IX-lea d.Hr.

Noble a explicat că există „foarte puține inele picte care au fost descoperite vreodată, iar cele despre care știm provin de obicei din tezaure care au fost plasate în pământ în mod deliberat pentru a fi păstrate în siguranță într-un anumit fel”.

„Cu siguranță nu ne așteptam să găsim așa ceva pe podeaua a ceea ce a fost cândva o casă, dar care părea să aibă o importanță redusă, așa că, în mod tipic, am lăsat lucrul la el până în ultima zi a săpăturii”, a spus Noble.

Inelul este în curs de analiză la National Museum of Scotland’s Post-excavation Service, a precizat universitatea.

Ralph, care a crescut în Burghead, a declarat că este încântat că a contribuit la înțelegerea trecutului pictic al regiunii. „Este o adevărată emoție să dezgropi un artefact știind că ești probabil prima persoană care îl vede timp de 1.000-1.500 de ani”, a spus el. „Devine un adevărat joc de ghicit cine l-a deținut, la ce l-a folosit și cum a fost pierdut.”

Susan O’Connor, șefa departamentului de granturi din cadrul Historic Environment Scotland, a declarat că Ralph „a jucat un rol esențial în aducerea la lumină – la propriu!”

În timp ce materialele folosite pentru a face inelul „nu sunt deosebit de valoroase în sensul monetar de astăzi, această descoperire este extrem de semnificativă pentru ceea ce ne spune despre viața și societatea picților”, a spus O’Connor. „Suntem încântați să aflăm mai multe după ce colegii noștri de la Muzeul Național își vor încheia investigațiile”.