VIDEO Un adolescent de 15 ani, Islam Halilov, considerat erou după ce a salvat peste 100 de oameni din atacul de la Moscova

Un adolescent în vârstă 15 ani, Islam Halilov, angajat la vestiare la Crocus City Hall, a salvat aproximativ 100 de oameni în timpul atentatului terorist de vineri seara, soldat cu cel puţin 137 de morţi, inclusiv trei copii, revendicat de Stat Islamic (SI), transmite News.ro.

”N-am lăsat pe nimeni în urma mea”, a declarat el postului rus Zvezda.

‘I did not leave anyone behind’

‘I was doing my job’

His name is Islam Khalilov.

A Muslim who saved lives in Russia:

pic.twitter.com/t5xgnv6h8E — Ed Husain (@Ed_Husain) March 24, 2024

Islam, un angajat al primăriei laCrocus, a fost repartizat vineri seara la vestiarele sălii de concert.

Atunci când cei patru terorişti au intrat în sala de spectacol şi au început să tragă în mulţime, adolescentrul a crezut că s-a întâlnit cu un grup de persoane în stare de ebrietate care făcea gălăgie.

”Atunci când oamenii au început să iasă în fugă către scara rulantă, am înţeles că avea loc un atac”, a declarat el televiziunii ruse.

”În acel moment, instinctul a acţionat (…). Am înţeles că dacă rămâneam în stare de şoc îmi puteam pierde viaţa şi viaţa a sute de oameni”, a povestit el.

În panica generală, Islam şi-a păstrat sângele rece.

El a început să direcţioneze publicul din sală către o cale de evacuare.

”Pe aici, pe aici”, striga el, într-o înregistrare video pe care a făcut-o el însuși cu un telefon în mână, în timp ce conducea zeci de oameni pe un culoar până la o ieşire de urgenţă.

‘Better to sacrifice oneself than allow a hundred people to die’ – 15-year-old Islam Khalilov describes how his ‘instinct’ helped him save hundreds of people during the Crocus City Hall attack#VioryVideo #MoscowAttack #Russia #CrocusCityHall #Moscow #MoscowTerrorAttack #Crocus pic.twitter.com/14TLNJXHB6 — Viory Video (@vioryvideo) March 25, 2024

”Toată lumea iese pe acolo! Toată lumea jos!”, a strigat el, din spatele coloanei.

Intervievat la televiziunea rusă duminică, adolescentul, care purta un hanorac, a declarat că pur şi simplu a pus în practică instrucţiunile date personalului în caz de urgenţă.

El nu se consideră un erou, ci că doar şi-a ”făcut treaba”.

Curajul său este salutat de presa internaţională.

În comuna sa, unul dintre conducătorii locali ai comunităţii musulmane, muftiul ŞeicRavil Gainutdin, i-a decernat un premiu salutând astfel gestul pe care l-a făcut.

Teenagers Islam Khalilov and Artem Donskoy were awarded for saving people in Crocus City Hall during the terrorist attack. The teens led hundreds of frightened people out of the burning building and saved their lives. The awards were presented by children’s ombudsman Maria… pic.twitter.com/1XeVsmkNLM

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) March 25, 2024

Attentat de Moscou : comment Islam, 15 ans, a sauvé plus de 100 personnes en les guidant vers la sortie