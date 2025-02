UE își dezvoltă propria rețea de sateliți ca alternativă la sistemul Starlink deținut de Musk

Uniunea Europeană a făcut un pas esențial în direcția consolidării suveranității digitale prin lansarea IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), conform unui comunicat emis de Comisia Europeană.

Constelația multi-orbitală de 290 de sateliți va furniza conectivitate securizată pentru guvernele UE și internet de mare viteză pentru companii și cetățeni.

În prezent, Europa depinde de tehnologii externe, inclusiv de servicii oferite de companii private din SUA (Starlink, compania lui Elon Musk) sau de rețele de sateliți controlate de alte state.

Această inițiativă reprezintă al treilea proiect al UE în domeniul spațial, după Galileo și Copernicus, și vizează autonomia tehnologică a Europei într-un context global marcat de creșterea amenințărilor cibernetice, competiția tehnologică și nevoia de securitate a comunicațiilor.

Debutul proiectului va avea loc anul acesta prin sateliții deja existenți în programul GOVSATCOM și va oferi, în prima fază, servicii guvernamentale. Până în 2030 constelația va fi complet operațională, oferind servicii de conectivitate bazate integral pe infrastructura Uniunii Europene.

Obiectivele IRIS²

Conectivitate securizată pentru guverne – Autoritățile europene vor beneficia de o rețea sigură de comunicații prin satelit, esențială pentru supraveghere, gestionarea crizelor, protecția infrastructurilor critice și securitate națională. Internet de mare viteză pentru toți europenii – IRIS² va contribui la eliminarea zonelor fără internet, îmbunătățind conectivitatea în regiunile izolate sau slab acoperite de rețelele terestre. Autonomie strategică și securitate – Proiectul va reduce dependența de infrastructurile satelitare din afara UE, asigurând independența comunicațiilor europene. Inovație și competitivitate – IRIS² va integra tehnologii avansate, precum 5G și soluții din ecosistemul „New Space”, stimulând creșterea industriei spațiale europene.

Proiectul este implementat printr-un parteneriat public-privat, coordonat de Consorțiul SpaceRISE, care reunește marii operatori europeni de sateliți – SES, Eutelsat, Hispasat – și companii din industria aerospațială, precum Thales Alenia Space, Airbus, Deutsche Telekom, Orange și altele.

Finanțarea este asigurată din fonduri publice ale UE și Agenției Spațiale Europene (ESA), dar și prin investiții private din partea partenerilor consorțiului. Uniunea Europeană va fi principalul beneficiar al serviciilor, iar contractul de concesiune se întinde pe 12 ani.

Implementarea IRIS² va urma o abordare incrementală, începând cu furnizarea primelor servicii guvernamentale prin utilizarea capacităților satelitare existente în 2025, prin programul GOVSATCOM, iar până în 2030 constelația va fi complet operațională, oferind servicii de conectivitate bazate integral pe infrastructura Uniunii Europene.

În esență, UE dorește ca prin IRIS² să-și asigure independența digitală, protecția infrastructurilor critice și acces universal la internet.