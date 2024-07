Ucraina susține că două bombardiere strategice Tu-22M3 au fost avariate în urma unui atac asupra bazei aeriene rusești Olenia, la 1.800 km de granița ucraineană

Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării a declarat că două bombardiere strategice Tu-22M3 au fost avariate în urma atacului asupra aerodromului rusesc „Olenia” din regiunea Murmansk, potrivit BBC.

Purtătorul de cuvânt al GUR, Andrey Iusov, a declarat pentru serviciul ucrainean al Radio Liberty (în Rusia, toate structurile acestei instituții media sunt incluse în registrul „agenților străini”) că avioanele au fost avariate ca urmare a „unei explozii deasupra locației aeronavelor”.

În același timp, reprezentantul GUR „nu a confirmat și nici nu a negat” implicarea Ucrainei în acest atac.

Potrivit lui Iusov, atacul a avut loc pe 25 iulie. Iusov a sugerat că ar putea dura câteva luni pentru a repara avioanele.

It appears that one Tu-22M3 aircraft was damaged in an attack on the „Olenya” airbase on July 27. However, higher quality images are awaited for confirmation. This image unfortunately doesn’t confirm yet. https://t.co/Nh5STIdB8T pic.twitter.com/qq6LT3y32Z

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2024