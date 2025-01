Ucraina se declară pregătită să ia locul Ungariei în UE și NATO

Ucraina a declarat că este pregătită să înlocuiască Ungaria în Uniunea Europeană (UE) și în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în cazul în care Budapesta preferă să se alăture structurilor internaționale conduse de Rusia, transmite Al Jazeera.

Declarația a fost publicată miercuri de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Deși în mod clar ironică, aceasta reflectă, de asemenea, tensiunile serioase care s-au acumulat între Ucraina și Ungaria. Budapesta preia în mod constant retorica Moscovei cu privire la războiul din Ucraina și obstrucționează eforturile organismelor occidentale de a sprijini Kievul.

Declarația Kievului, care a fost postată și pe X, a fost făcută ca răspuns la „ultimele declarații manipulatoare ale conducerii Ungariei cu privire la decizia Ucrainei de a nu prelungi acordul de tranzit cu statul agresor, Rusia, începând din 2025”, se arată în declarație.

Kievul a declarat că „ar fi gata să ocupe orice loc vacant în UE și NATO dacă Ungaria alege să îl elibereze” în favoarea apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI) sau la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).

Latest manipulative statements from the leadership of Hungary regarding Ukraine’s decision not to extend the transit agreement with the aggressor state, Russia allegedly having a negative impact on consumer prices, are part of a politically motivated information campaign pic.twitter.com/I6i76ezqsU

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 8, 2025