Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-şi decide viitorul, declară liderii statelor UE cu excepţia Ungariei. Viktor Orban e considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe website-ul consilium.europa.eu, transmite Agerpres.

”Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau al reducerii ostilităţilor”, afirmă semnatarii declaraţiei publicate cu trei zile înaintea întâlnirii între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska.

Viktor Orban, premierul Ungariei, e considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO. El a depus eforturi active pentru a împiedica sancțiunile la adresa Rusiei și a refuzat sprijinul pentru Ucraina invadată.

”Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina. O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, arată textul declaraţiei.

De asemenea, semnatarii subliniază că războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei are implicaţii mai ample pentru securitatea europeană şi internaţională şi anunţă că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.

”UE şi statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pe baza competenţelor şi capacităţilor respective, în concordanţă cu dreptul internaţional, şi cu deplina respectare a politicii de apărare şi securitate a anumitor state membre şi ţinând cont de interesele de securitate şi apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul intrinsec al Ucrainei de a-şi alegere propriul destin şi va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, indică declaraţia în încheiere.

Şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri, prin videoconferinţă, cu liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a declarat că speră să aibă o întâlnire ”constructivă” în Alaska şi a apreciat drept ”foarte respectuos” din partea lui Vladimir Putin faptul că acesta se va deplasa pe teritoriul american.

Trump s-a arătat ”puţin contrariat” de faptul că Zelenski spune că ”are nevoie de o autorizare constituţională” pentru a ceda teritorii. ”Pentru că va exista un schimb de teritorii”, a afirmat preşedintele SUA, în condiţiile în care forţele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.