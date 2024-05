Ucraina a lansat un atac masiv asupra unei baze navale rusești din Crimeea

Ucraina a lansat în această dimineață un atac masiv împotriva unei baze navale rusești din Crimeea ocupată, transmite Sky News.

În noaptea de miercuri spre joi, la ora 1.00, forțele armate ucrainene au lovit ținte din apropierea podului Kerci cu rachete ghidate de precizie.

O navă de patrulare rusă Mangust a fost distrusă în timpul atacului, a declarat o sursă militară ucraineană pentru Sky News.

Sursa a confirmat, de asemenea, că au fost folosite arme furnizate de Occident, adăugând că acestea „s-au dovedit extrem de eficiente împotriva acestei ținte militare rusești, în ciuda concentrațiilor ridicate de sisteme de apărare antiaeriană rusești”.

Seems Russia put everything they had into defending against Ukraine’s marine drones last night in Kerch..but alas..

Spectacular explosions as two ships destroyed. pic.twitter.com/7tCcafnVkE

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 30, 2024