Turul României 2025 – cel mai important eveniment de ciclism din țară porneşte pe 10 septembrie din Craiova

Federaţia Română de Ciclism anunţă organizarea celei de-a 57-a ediţii a Turului României. Cel mai important eveniment sportiv local al anului va avea loc în perioada 10-14 septembrie 2025 şi propune un traseu remarcabil ce străbate sud-estul ţării, transmite News.ro.

Pe lângă competiţia de elită, Turul României readuce în oraşele prin care trece mult aşteptatele curse pentru copii şi pentru amatori, împărtăşind energia şi emoţia ciclismului în mijlocul comunităţilor locale.

„Suntem în plin proces de organizare a acestei ediţii şi lucrăm intens pentru ca Turul României să crească de la an la an, atât ca valoare sportivă, cât şi ca impact în rândul publicului. Ne propunem să atragem la start echipe din întreaga lume şi să transformăm această competiţie într-un reper internaţional pentru ciclismul de şosea din Europa de Est. Turul României nu este doar o cursă, ci o investiţie în viitorul acestui sport în România”, a declarat Cătălin Sprînceană, Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

Formată din 5 etape, ediţia din acest an începe la Craiova, locul în care se construieşte primul velodrom indoor din România, marchează prima sosire din istoria Turului la Slobozia, dar şi revenirea în oraşe precum Craiova (ultima dată în 2004), Râmnicu Vâlcea (2012), Piteşti (2007), Braşov şi Buzău (2019).

Programul şi traseul Turului României 2025

9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 178 km

11 septembrie – Etapa 2: Piteşti – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 175 km

12 septembrie – Etapa 3: Braşov – Întorsura Buzăului – Nehoiu – Cislău – Buzău | 189 km

13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăţei – Slobozia | 222 km

14 septembrie – Etapa 5: circuit în Bucureşti | 97 km

„În calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, este o bucurie şi o onoare să fiu alături de dumneavoastră şi să încerc să ajut cât este posibil din punct de vedere financiar, dar şi ca prezenţă, Federaţia Română de Ciclism, o federaţie de succes, care a crescut de la an la an şi care aduce în faţa României şi a Europei ceea ce avem mai de preţ. Le urez mult succes cicliştilor şi vă asigur de tot sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Sport, care are forţa, dar şi determinarea necesare de a fi alături de ciclismul românesc, de a fi într-adevăr cei mai buni ambasadori pe care îi are România. Hai, România!”, a declarat Bogdan-Constantin Matei, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, prezent în cadrul evenimentului de lansare a Turului României 2025, alături de numeroşi reprezentanţi ai mediului instituţional şi privat, interesaţi să îşi arate sprijinul pentru organizarea şi dezvoltarea Turului României.

Fiecare etapă a Turului României 2025 pune în valoare zone reprezentative pentru cultura şi natura ţării: de la Horezu, cunoscut ca simbol al ceramicii româneşti, la Voineşti, o importantă zonă pomicolă cunoscută pentru producţia de prune şi magiun, şi până la Masivul Bucegi, una dintre cele mai apreciate destinaţii montane din România. Traseul continuă prin peisajele spectaculoase din jurul Lacului Siriu, traversează noul pod peste Dunăre de la Brăila – oferind o intrare simbolică în Dobrogea şi o revenire în Câmpia Bărăganului – şi se încheie în Capitală.

„Parteneriatul nostru cu Federaţia Română de Ciclism continuă, iar alături de echipa organizatoare punem la punct ultimele detalii pentru o ediţie care se anunţă plină de noutăţi. Ne dorim să aducem această competiţie, şi odată cu ea inspiraţia pentru un stil de viaţă activ şi sănătos, în cât mai multe comunităţi din ţară. Felicităm echipa FRC pentru organizarea unei ediţii spectaculoase în 2024 şi le mulţumim tuturor partenerilor şi furnizorilor Auchan care au răspuns invitaţiei noastre de a susţine ciclismul de performanţă şi un eveniment ce a devenit deja o veritabilă carte de vizită pentru România, precum şi pentru colegii noştri din magazinele şi serviciile Auchan care susţin cu entuziasm această competiţie”, a declarat Tiberiu Dăneţiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Auchan România, partener oficial al Federaţiei Române de Ciclism.

Peste 3.000 de copii şi amatori sunt aşteptaţi la cursele pentru public

Continuând tradiţia, Turul României va găzdui şi în acest an competiţii dedicate copiilor, organizate în oraşele Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău, Slobozia şi Bucureşti, pentru categoriile de vârstă 2–14 ani. Aceste curse se bucură de un real succes în fiecare comunitate, iar ediţia precedentă a adunat peste 2.000 de copii la start.

În plus, ediţia din acest an include, în premieră, două curse dedicate amatorilor: una pe urcarea către Pasul Dichiu – Piatra Arsă, ce se va desfăşura înaintea plutonului profesionist, şi următoarea în Bucureşti, pe traseul oficial al competiţiei, chiar prin inima Capitalei.

Turul României 2024 – cifre-cheie

Ediţia din 2024 a Turului României a reunit 25 de echipe din 14 ţări şi o caravană de 400 de persoane, pe un traseu de peste 800 km. Competiţia a fost organizată în 6 oraşe, a generat un efort logistic impresionant – cu 1075 camere închiriate în peste 30 de hoteluri, 18.000 km parcurşi de flota oficială şi 10 tone de apă consumate – şi a atras peste 2.000 de copii în cursele dedicate lor.

Inspirată de Turul Franţei, publicaţia „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta Bucureşti-Sinaia-Târgovişte-Bucureşti, însă competiţia a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiţie ciclistă naţională – Turului României, supranumită şi „Mica Buclă”. Competiţia figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaţionale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România.